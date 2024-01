Annie Nightingale: Πέθανε η πρωτοπόρος ραδιοφωνική παραγωγός του “Radio 1”

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών η Annie Nightingale, η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια και μακροβιότερη του βρετανικού ραδιοφωνικού σταθμού Radio 1.

Η Annie Nightingale, η πρώτη γυναίκα και μακροβιότερη παρουσιάστρια του βρετανικού ραδιοφωνικού σταθμού του BBC “Radio 1”, πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Την είδηση θανάτου της επιβεβαίωσε η οικογένειά της, ανακοινώνοντας ότι πέθανε στις 11 Ιανουαρίου στο σπίτι της στο Λονδίνο μετά από σύντομη ασθένεια.

Η Annie Nightingale χαρακτηρίζεται ως “πρωτοπόρος και πηγή έμπνευσης για πολλούς. Η παρόρμησή της να μοιραστεί αυτόν τον ενθουσιασμό με το κοινό παρέμεινε αμείωτη μετά από έξι δεκαετίες μετάδοσης στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο του BBC παγκοσμίως”.

Η Nightingale εντάχθηκε στο Radio 1 το 1970, δεν αποχώρησε ποτέ και κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη καριέρα ως γυναίκα παρουσιάστρια ραδιοφώνου.

Το πρόγραμμά της Annie Nightingale Presents περιλάμβανε τα «μεγαλύτερα μπάσα» του διάσημου θαυμαστή της χορευτικής μουσικής: η πιο πρόσφατη εκπομπή της, που μεταδόθηκε στις 9 Ιανουαρίου, περιλάμβανε τραγούδια του Deadmau5 και ρεμίξ τραγουδιών των AJ Tracey και Jorja Smith και του Αμερικανού ράπερ Ice Spice.

Ποια ήταν η Annie Nightingale

Η Annie Nightingale γεννήθηκε στο Middlesex την 1η Απριλίου 1940. Ξεκίνησε την καριέρα της δουλεύοντας στην τηλεόραση και τις εφημερίδες και έγινε η παρουσιάστρια της τηλεοπτικής ποπ εκπομπής That’s for Me της δεκαετίας του 1960. Συνέχισε να εργάζεται στην τηλεόραση ενώ διηύθυνε μια αλυσίδα καταστημάτων μόδας και μόντελινγκ.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, εμπνευσμένη από την εμφάνιση του ποπ πειρατικού ραδιοφώνου, άσκησε πιέσεις για μια δουλειά στο νεοσύστατο Radio 1 του BBC, το οποίο εκείνη την εποχή είχε απαγορεύσει τις γυναίκες παρουσιάστριες.

«Όταν εμφανίστηκε το πειρατικό ραδιόφωνο ήθελα πολύ να εμπλακώ», είχε δηλώσει το 1978. «Διαπίστωσα ότι η μετάδοση ήταν εύκολη – σίγουρα πιο εύκολη από το γράψιμο. Αλλά κανείς δεν ήθελε να μάθει».

Ήταν η μοναδική ραδιοφωνική παραγωγός του σταθμού για 12 χρόνια, έως ότου η Janice Long έγινε μέλος το 1982. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Nightingale είχε μεταφερθεί σε ένα βραδινό slot, κάτι που της έδινε μεγαλύτερη ελευθερία όσον αφορά το στυλ μουσικής που έπαιζε.

«Από την πρώτη μέρα, επέλεξα τους δίσκους που ήθελα να παίξω και έκλεισα σε αυτό από τότε», έγραψε στα απομνημονεύματά της για το 2020, Hey Hi Hello: Five Decades of Pop Culture From Britain’s First Female DJ.

Όπως γράφει ο Guardian, υπήρξε επίσης σημαντική υποστηρικτής των νεαρών ταλέντων στη ραδιοφωνία. Το 2021, ξεκίνησε τις υποτροφίες Radio 1 για να βοηθήσει στην ανακάλυψη γυναικών και non binary DJ και μίλησε με πάθος για τη σημασία της πίστης στις νεότερες γενιές.

«Πρέπει να εμπιστευόμαστε τους νέους, γιατί όταν το κάναμε στο παρελθόν, όπως στη δεκαετία του 1960 και του 1990…όλοι έχουμε καρπωθεί τα οφέλη. Έζησα τη στάση εκείνων των εποχών, την αίσθηση ότι οι νέοι μπορούσαν να δημιουργήσουν μαζί αυτόν τον υπέροχο νέο κόσμο. Μπορούν ακόμα, αν τους βοηθήσουμε».

Η Nightingale είχε δύο παιδιά, τον Alex και τη Lucy, από τον πρώτο της σύζυγο, τον συγγραφέα Gordon Thomas, με τον οποίο είχε χωρίσει το 1970. Ένας δεύτερος γάμος, με τον ηθοποιό Binky Baker στα τέλη της δεκαετίας του ’70, κατέληξε επίσης σε διαζύγιο.