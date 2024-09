Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Ποιος είναι ο 58χρονος που συνελήφθη – Τι έκανε στην Ουκρανία

Αναλυτικά όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τον 58χρονο συλληφθέντα για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Στη σύλληψη του 58χρονου Ράιαν Γουέσλι Ρουθ (Ryan Wesley Routh) έχουν προχωρήσει οι αμερικανικές αρχές από το βράδυ της Κυριακής (15/9) για τη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που σημειώθηκε χτες κοντά στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ρουθ συνελήφθη όταν πράκτορες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών “άνοιξαν πυρ εναντίον ενός ενόπλου”, ο οποίος έφερε τουφέκι τύπου AK-47. Ο ύποπτος είχε κρυφτεί μέσα σε θάμνους και στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει με ένα μαύρο αυτοκίνητο, όμως αυτόπτης μάρτυρας έδωσε τα στοιχεία του οχήματος στην αστυνομία, που τον εντόπισε.

Τι γνωρίζουμε για τον 58χρονο φερόμενο ως δράστη

Επικριτής του Τραμπ: Ο Ρουθ είναι συχνά επικριτικός σε αναρτήσεις του για τον Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αναφέρει το CNN , σε ανάρτησή του για την πρώτη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, ο Ρουθ καλούσε τον Μπάιντεν και την Χάρις να επισκεφτούν τα τραυματισμένα άτομα από την συγκέντρωση. “ Ο Τραμπ δεν θα κάνει ποτέ τίποτα για αυτούς “, έγραψε σε ανάρτησή του απευθυνόμενος στη Χάρις.

Ο Ρουθ ήταν εγγεγραμμένος ως “ανεξάρτητος” ψηφοφόρος στην πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας το 2012. Επίσης, ψήφισε στις προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος στη Βόρεια Καρολίνα τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με δημόσια αρχεία. Ποινικό μητρώο: Ο Ρουθ συνελήφθη το 2002 μετά από αστυνομικό έλεγχο, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το όπλο του. Επίσης, του επιβλήθηκε να πληρώσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε ενάγοντες σε αστικές υποθέσεις και κατηγορήθηκε από τις κρατικές και ομοσπονδιακές αρχές για καθυστερημένη καταβολή φόρων.

Θερμός υποστηρικτής της Ουκρανίας: Ο 58χρονος έχει εκφράσει την υποστήριξή του στην Ουκρανία με δεκάδες αναρτήσεις του στο X από το 2022, δηλώνοντας “πρόθυμος να πεθάνει στον αγώνα”. “Πρέπει να κάψουμε το Κρεμλίνο” ανέφερε σε άλλη ανάρτησή του. Επίσης επισκέφθηκε την Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με βίντεο και φωτογραφίες που είδε το CNN ενώ όπως επισημαίνει το αμερικανικό μέσο προσπάθησε μέσω Facebook να στρατολογήσει Αφγανούς για να πολεμήσουν στον πόλεμο με τη Ρωσία, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως ανεπίσημο σύνδεσμο με την ουκρανική κυβέρνηση.

Ο Ρουθ ανέφερε στη σελίδα του στο LinkedIn ότι ίδρυσε το 2018 την εταιρεία στη Χαβάη, η οποία κατασκευάζει αποθηκευτικές μονάδες και κατοικίες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Honolulu Star-Advertiser, δώρισε μια κατασκευή για άστεγους. Οι δηλώσεις του γιου του: Ο γιος του 58χρονου συλληφθέντα, Οράν Ρουθ, δήλωσε ότι “δεν είναι στο στυλ του πατέρα του να κάνει κάτι τρελό, πόσο μάλλον βίαιο“. Τον περιέγραψε ως “έναν αγαπητό και στοργικό πατέρα και έναν ειλικρινή και εργατικό άνθρωπο”.

Το σπίτι του Ράιαν Ρουθ στη Χαβάη AP Photo/Audrey McAvoy

Ο Ρουθ στην Ουκρανία

Το Γαλλικό Πρακτορείο είχε πάρει συνέντευξη από τον Ράιαν Γουέσλι Ρουθ το 2022 στο Κίεβο, όπου είχε μεταβεί ο 58χρονος για να συμμετάσχει σε διαδήλωση υποστήριξης προς τους Ουκρανούς που ήταν παγιδευμένοι στη Μαριούπολη.

“Είμαι έτοιμος να πάρω το αεροπλάνο για την Κρακοβία και να πάω στα σύνορα της Ουκρανίας για να δηλώσω εθελοντής, να πολεμήσω και να πεθάνω”, είχε γράψει σε μήνυμά του στο X το Μάρτιο 2022.

“Ο Πούτιν είναι ένας τρομοκράτης και πρέπει να τελειώνουμε μαζί του. Είναι ανάγκη συνεπώς όλοι, σε ολόκληρο τον κόσμο, να σταματήσουν αυτό που κάνουν και να έρθουν εδώ τώρα”, είχε δηλώσει τότε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Φωτογραφίες του όπλου έξω από το γήπεδο γκολφ του Τραμπ AP

Σύμφωνα με το CNN, ο Ρουθ εξέδωσε το 2023 ένα βιβλίο, στο οποίο κατέγραψε λεπτομερώς τις προσπάθειές του να υποστηρίξει το Κίεβο έναντι των ρωσικών όπλων. Στο βιβλίο 291 σελίδων ο Ρουθ περιέγραφε μεταξύ άλλων την απογοήτευσή του από τις εξελίξεις στο μέτωπο, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο ως “μη ικανό να κερδίσει”.

Το βιβλίο που κυκλοφόρησε στο Amazon χωρίς να αναφέρεται εκδότης, έχει τίτλο: “Ukraine’s Unwinnable War: The Fatal Flaw of Democracy, World Abandonment and the Global Citizen-Taiwan, Afghanistan, North Korea and the end of Humanity”.

Εξετάζεται η ψυχική του κατάσταση

Όπως δήλωσαν αστυνομικές πηγές στο CNN, ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νότια Φλόριντα θα απαιτήσει την “αξιολόγηση της ψυχικής υγείας” του Ράιαν Γουέσλι Ρούθ πριν από οποιαδήποτε ποινική διαδικασία.

Με βάση τις πολυάριθμες αναρτήσεις του Ρούθ στο διαδίκτυο σχετικά με διεθνή γεωπολιτικά γεγονότα, αστυνομική πηγή ανέφερε στο αμερικανικό μέσο ότι οι “ομοσπονδιακοί ερευνητές αναμένουν ότι η ψυχική του υγεία θα εξεταστεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας για να διαπιστωθεί αν είναι ικανός για οποιαδήποτε δίκη”.