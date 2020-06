Αρχηγός αστυνομίας Μινεάπολης προς οικογένεια Φλόιντ: "Ο Τζορτζ πέθανε στα χέρια μας"

Η οικογένεια Τζορτζ Φλόιντ είχε την πρώτη άμεση επικοινωνία με το αστυνομικό τμήμα της Μινεάπολης ζωντανά στο ειδικό πρόγραμμα του CNN "I Can't Breathe: Black Men Living and Dying in America".

Ο αδελφός του Τζόρτζ Φλόιντ, Φιλονίζ, ρώτησε τον αρχηγό της αστυνομίας Medaria Arradondo εάν θα συνελάμβανε τους αξιωματικούς και θα απονέμει δικαιοσύνη για το θάνατο του George.

ADVERTISING

Μιλώντας απευθείας στον αδερφό του δολοφονημένου Τζορτζ Φλόιντ, ο Arradondo είπε ότι αυτές οι αποφάσεις θα ληφθούν μέσω του Επαρχιακού Εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι ο αρχηγός της αστυνομίας έβγαζε το καπέλο του κάθε φορά που απευθυνόταν στην οικογένεια Φλόιντ για να δείξει σεβασμό, ενώ τόνισε ότι όσοι στάθηκαν σιωπηλοί απέναντι στην αδικία είναι και αυτοί συνένοχοι.

"Το να παραμένει κανείς σιωπηλός ή να ουδέτερος επί του θέματος τον καθιστά συνένοχο", είπε χαρακτηριστικά ο Arradondo. "Η απόφασή μου να απολύσω και τους τέσσερις αξιωματικούς δεν βασίστηκε σε κάποιο είδος ιεραρχίας. Ο κ. Floyd πέθανε στα χέρια μας".

Ο δικηγόρος, Ben Crump, ο οποίος συμβούλευε τον Philonise κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τον αστυνομικό, ευχαρίστησε τον Arrandondo.

"Έδειξε μεγάλο σεβασμό προς την οικογένεια και τον ευχαριστούμε γι 'αυτό", είπε ο Crump. "Αυτή η οικογένεια πονάει πολύ.. Πρέπει αυτοί οι αξιωματικοί να συλληφθούν".