Μπορεί ο Τραμπ να αναπτύξει ταυτόχρονα Εθνοφρουρά σε όλες τις πολιτείες;

Το Όρεγκον του Πόρτλαντ έγινε η τέταρτη πόλη στην οποία ανέπτυξε Εθνοφρουρά η κυβέρνηση Τραμπ, σε λίγους μήνες. Μπορεί να την στείλει ταυτόχρονα παντού, αν χρειαστεί;

To Όρεγκον έγινε η 4η πόλη στην οποία ανέπτυξε Εθνοφρουρά η κυβέρνηση Τραμπ, μετά το Λος Άντζελες, την Ουάσινγκτον DC και το Μέμφις. Βάσει προαναγγγελίας, θα ακολουθήσει το Ιλινόις.

Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι πόσα μέλη έχει πια, αυτό το στράτευμα και αν μπορεί να το ενεργοποιήσει ο Τραμπ σε όλες τις πολιτείες, παράλληλα, αν τυχόν χρειαστεί να γίνει αυτό μετά -ας πούμε- εθνική εξέγερση.

Βέβαια, έως τώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιλέγει να στέλνει στρατό στις πρωτεύουσες πολιτειών που “ανήκουν’ στους Δημοκρατικούς. Είναι δηλαδή, αντίθετες με τις δικές του πολιτικές.

Για την ιστορία, στις τελευταίες εκλογές οι Δημοκρατικοί “πήραν” 20 πολιτείες. Αν αύριο μεθαύριο, διαβάσετε κάπου για Εθνοφρουρά σε Κολοράντο, Κονέκτικατ, Ντέλαγουερ, Χαβάη, Ιλινόις, Μέιν, Μέριλαντ, Μασαχουσέτη, Μίτσιγκαν, Μινεσότα, Νιου Τζέρσι, Νιου Μέξικο, Νέα Υόρκη, Ρόουντ Άιλαντ, Βερμόντ, Βιρτζίνια και Ουινσκόνσιν, μην εκπλαγείτε.

Επειδή όμως, κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει -μπορεί μια ημέρα να πρέπει η Εθνοφρουρά να πάει παντού- για να “προστατεύσουν ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις”, σε πόλεις “που είναι κατεστραμμένες από πόλεμο”, ας δούμε ποια είναι η δυναμική.

Ο συνολικός αριθμός μελών της Εθνοφρουράς

Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού της Εθνοφρουράς που είναι στη διάθεση του Τραμπ και του κυβερνήτη κάθε πολιτείας, είναι περισσότερα από 433.000 στρατιώτες και αεροπόρους.

Δεν ενεργοποιούνται όλοι ταυτόχρον α και περιλαμβάνουν όλες τις ομάδες -για πολιτικές αναταραχές, επιβολή της νομοθεσίας για τη μετανάστευση κ.α.

Τονίζεται πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να επιστρατευτούν με εντολή του προέδρου των ΗΠΑ «με την επιφύλαξη των πολιτειακών και ομοσπονδιακών νομικών περιορισμών», με τους οποίους δεν απασχολείται ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο ο Τραμπ.

Έτσι, βρέθηκαν 1800 μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον.

Ήταν 800 από την DC και 1000 από πολιτείες των Ρεπουμπλικανών: το Οχάιο έστειλε 150, το Μισισιπή 200, η ​​Νότια Καρολίνα 200 και η Δυτική Βιρτζίνια έως και 400 στρατιώτες.

Στην Καλιφόρνια πήγαν 4100 στρατιώτες και 700 πεζοναύτες, περισσότεροι από 2000 στρατιώτες στο Τενεσί και 1000 στο Όρεγκον.

Παρεμπιπτόντως, από τον Νοέμβριο του 2024 έως σήμερα, το υπουργείο Πολέμου έζησε την μεγαλύτερη “επίδοση” στρατολόγησης της 30ετιας, με προσλήψεις που έφτασαν το 106% του στόχου ενεργούς υπηρεσίας.

Στρατολογήθηκαν σχεδόν 50.000 νέα μέλη σε αυτό το διάστημα, με τον επικεφαλής του γραφείου της Εθνοφρουράς, Στιβ Νόρνταους να δηλώνει «οι νέοι Αμερικανοί είναι πρόθυμοι να υπηρετήσουν.

Οι σημερινοί νεοσύλλεκτοι αναζητούν μακροπρόθεσμη αξία και η Εθνοφρουρά την προσφέρει, μέσω επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής εμπειρίας σε περισσότερες από 200 ειδικότητες σταδιοδρομίας».

Μπορεί ο Τραμπ να στείλει Εθνοφρουρά παντού;

Βάσει νόμων, ο Τραμπ δεν μπορεί να στέλνει την Εθνοφρουρά, όπου νιώθει -αν και τελικά, αυτό φαίνεται ότι κάνει με τις πολιτείες να έχουν καταθέσει αγωγές εναντίον του.

Τυπικά πρέπει να συγκεκριμένοι συντρέχουν λόγοι.

Ένας κυβερνήτης μπορεί να ζητήσει απευθείας βοήθεια από την Εθνοφρουρά, σε φυσική καταστροφή, πολιτική αναταραχή ή όποια άλλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

μπορεί να ζητήσει απευθείας βοήθεια από την Εθνοφρουρά, σε φυσική καταστροφή, πολιτική αναταραχή ή όποια άλλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο πρόεδρος παρεμβαίνει όταν αδυνατούν να το κάνουν οι κρατικές αρχές, ώστε να διατηρηθεί η τάξη, να προστατευτούν τα δικαιώματα των πολιτών σε μια μεγάλη αναταραχή ή εξέγερση και όταν απειλείται η εθνική ασφάλεια.

Υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης και των 433.000 στρατιωτών και αεροπόρων της Εθνοφρουράς, σε όλες τις πολιτείες, ωστόσο τα logistics είναι κάπως περίπλοκα και γιατί πάντα υπάρχει κάποια τρέχουσα αποστολή -πχ ανακούφιση από καταστροφή ή υποστήριξη επιβολής του νόμου.

Νομικές και επιχειρησιακές πτυχές, με πρώτη τη συγκατάθεση της πολιτείας, επίσης μπορεί να επηρεάσουν την ευρεία ανάπτυξη, με τους νομικούς να εξηγούν ότι αυτό μπορεί να συμβεί μόνο σε εθνική κρίση ή πόλεμο.

Έως τώρα, δεν έχει υπάρξει πρόεδρος των ΗΠΑ που να προέβη σε full on ενεργοποίηση της Εθνοφρουράς, σε όλες τις πολιτείες, ταυτόχρονα.

Ίσως ο Τραμπ να κάνει κι αυτήν την πρωτιά.