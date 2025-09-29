Σε αναβρασμό το Πόρτλαντ για την Εθνοφρουρά – Οι αρχές καταθέτουν αγωγή κατά Τραμπ

Η απόφαση του Τραμπ να αναπτύξει στρατεύματα στο Πόρτλαντ προκαλεί πολιτική θύελλα. Η πολιτεία του Όρεγκον περνά στην αντεπίθεση με μήνυση, μιλώντας για αυθαιρεσία που θυμίζει το 2020.

Η Ουάσινγκτον σκληραίνει τη στάση της απέναντι στις (όποιες) διαδηλώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αποστολή της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ για τους επόμενους δύο μήνες, με στόχο -όπως υποστηρίζει- την “προστασία ομοσπονδιακών εγκαταστάσεων”.

Σύμφωνα με υπόμνημα που έστειλε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, τουλάχιστον 200 άνδρες θα αναπτυχθούν εκεί όπου οι διαμαρτυρίες “εκδηλώνονται ή είναι πιθανό να εκδηλωθούν”.

Πριν το παραπάνω υπόμνημα, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει εγκρίνει τη χρήση “πλήρους δύναμης” αν χρειαστεί, για την καταστολή επιθέσεων σε κέντρα κράτησης μεταναστών.

Το Όρεγκον απάντησε με μήνυση: ο γενικός εισαγγελέας Νταν Ρέιφιλντ χαρακτήρισε την απόφαση «προκλητική και αυθαίρετη», προειδοποιώντας ότι απειλεί να πυροδοτήσει μεγαλύτερη κοινωνική αναταραχή.

Η κίνηση του Λευκού Οίκου θυμίζει έντονα το καλοκαίρι του 2020, όταν ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ είχε βγάλει χιλιάδες στους δρόμους και η ομοσπονδιακή καταστολή άναψε φωτιές.

«Δεν υπάρχει απειλή εθνικής ασφάλειας στο Πόρτλαντ. Οι κοινότητές μας είναι ασφαλείς και ήρεμες», τόνισε η κυβερνήτης του Όρεγκον, Τίνα Κότεκ.

Το κυνήγι της Αντίφα

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το Πόρτλαντ “κατεστραμμένη από πόλεμο πόλη” και υποστήριξε ότι οι δυνάμεις θα προστατεύσουν τα κέντρα της ICE “από επίθεση της Αντίφα και άλλων εγχώριων τρομοκρατών”.

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ισχυρίστηκε ότι η ομάδα Rose City Antifa “έδωσε στη δημοσιότητα παράνομα τα προσωπικά δεδομένα πρακτόρων της ICE” και πως μέλη της έστειλαν απειλές θανάτου.

Η Αντίφα διέψευσε ότι ευθύνεται για φυλλάδια που δημοσιεύτηκαν με διευθύνσεις πρακτόρων.

Παράλληλα, ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που χαρακτηρίζει την Αντίφα “εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση”, αν και νομικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει κάτι τέτοιο και ότι μια τέτοια κίνηση πιθανότατα θα προσκρούσει στην Πρώτη Τροπολογία.

Δημοκρατικοί νομοθέτες καταγγέλλουν ότι οι πράκτορες της ICE δεν στοχεύουν μόνο εγκληματίες. Παραδείγματα: η σύλληψη ενός πατέρα έξω από το νηπιαγωγείο του παιδιού του και ενός πυροσβέστη τη στιγμή που έδινε μάχη με τις φλόγες στο δάσος.

Σύμφωνα με το Cato Institute, το 65% των συλληφθέντων από την ICE δεν είχαν ποινικές καταδίκες.

Αντιδράσεις και διχασμός

Ο γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν κάλεσε τους πολίτες “να μην πέσουν στην παγίδα του Τραμπ“ και να αποφύγουν τη βία, ενώ η βουλευτής Σουζάν Μποναμίσι δήλωσε ότι “άλλο μας υπόσχονται, άλλο βλέπουμε”.

Από την άλλη, όπως γράφει το BBC, Ρεπουμπλικάνοι αξιωματούχοι σπεύδουν να στηρίξουν τον Τραμπ. Η υπουργός Εργασίας Λόρι Τσάβες-ΝτεΡίμερ χαρακτήρισε το Πόρτλαντ “εμπόλεμη ζώνη” και ευχαρίστησε τον πρώην πρόεδρο “που παίρνει μέτρα για να προστατεύσει τις εγκαταστάσεις της ICE”.

Το αν ο Τραμπ έχει νομική βάση να στείλει ομοσπονδιακές δυνάμεις στο Όρεγκον παραμένει αβέβαιο. Ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια έκρινε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι παρόμοια ανάπτυξη στρατευμάτων στο Λος Άντζελες ήταν παράνομη, παραβιάζοντας τον νόμο Posse Comitatus, που περιορίζει τη χρήση στρατού σε εσωτερικές υποθέσεις.