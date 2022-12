Διέρρευσε η χρονιά κυκλοφορίας του Death Stranding 2

Σύμφωνα με ένα λάθος το οποίο έκανε ένας από τους πρώην σχεδιαστές της εταιρίας του Hideo Kojima και νυν της 2K Games, το Death Stranding 2 θα κυκλοφορήσει το 2024.

Όπως αναφέρει το SPORT 24, ο Frank Aliberti ανανέωσε το βιογραφικό του στη πλατφόρμα του Artstation και συμπεριέλαβε κατά λάθος την χρόνια που το Death Stranding 2 θα κυκλοφορήσει σε όλα τα καταστήματα παγκοσμίως.

Το Death Stranding 2 παρουσιάστηκε στα φετινά The Game of the Year Awards χωρίς όμως να έγινε τίποτα γνωστό για την ημερομηνία κυκλοφορίας του βιντεοπαιχνιδιού αυτού.

Τέλος, σύμφωνα πάλι με κάποιες φήμες, το DS2 θα είναι Time exclusive για το PS5 ενώ μακροπρόθεσμα θα κυκλοφορήσει και στο PC ακριβώς όπως έγινε και με το προκάτοχο του.

