Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί λίντσαραν τον σκηνοθέτη του “No Other Land” – Η τύχη του αγνοείται

O Παλαιστίνιος σκηνοθέτης του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ "No Other Land" συνελήφθη από τον Ισραηλινό στρατό, αφού πρώτα λιντσαρίστηκε από ομάδα οπλισμένων εποίκων (Raviv Rose via AP)