Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες στον Ρόμπινσον – Ζητούν θανατική ποινή

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διακεκριμένης δολοφονίας, η οποία σύμφωνα με το νόμο της Γιούτα μπορεί να επιφέρει τη θανατική ποινή.

Ο ύποπτος αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες, μεταξύ άλλων, την κατηγορία της διακεκριμένης δολοφονίας, η οποία σύμφωνα με τον νόμο της Γιούτα μπορεί να επιφέρει τη θανατική ποινή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τάιλερ Ρόμπινσον, αντιμετωπίζει τις εξής κατηγορίες:

Κατηγορία 1: Διακεκριμένη δολοφονία

Κατηγορία 2: Εγκληματική χρήση πυροβόλου όπλου

Κατηγορία 3: Παρεμπόδιση της δικαιοσύνης – μεταφορά όπλου

Κατηγορία 4: Παρεμπόδιση της δικαιοσύνης – απόκρυψη ρούχων

Κατηγορία 5: Παρεμπόδιση μαρτύρων – παρότρυνση σε συγκατοίκοό του να διαγράψει μηνύματα

Κατηγορία 6: Παρεμπόδιση μαρτύρων – εντολή στον συγκατοίκου του να παραμείνει σιωπηλός

Κατηγορία 7: Διάπραξη βίαιου εγκλήματος παρουσία παιδιών

Ο Εισαγγελέας από τη Γιούτα, Τζεφ Γκρέι, δήλωσε ότι θα ζητήσει τη θανατική ποινή. «Δεν παίρνω αυτήν την απόφαση ελαφρά τη καρδία», είπε ο Γκρέι.

Ο Ρόμπινσον θα παραμείνει υπό κράτηση χωρίς εγγύηση στην φυλακή της επαρχίας, σύμφωνα με τον Γκρέι.

Ο Εισαγγελέας της Επαρχίας Γιούτα, Τζεφ Γκρέι, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ανακοινώνοντας τις κατηγορίες κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον AP Photo/Alex Goodlett

Πώς η 33ωρη καταδίωξη κατέληξε με την παράδοση του Ρόμπινσον

Ο Γκρέι αναφέρθηκε στη διαδικασία με την οποία η αστυνομία βρήκε το φερόμενο όπλο – ένα τουφέκι – κοντά στο σημείο του εγκλήματος και ξεκίνησε μια καταδίωξη διάρκειας 33 ωρών που κατέληξε με την παράδοση του Ρόμπινσον στην αστυνομία.

Το DNA που ταυτοποιήθηκε με τον Ρόμπινσον βρέθηκε στη σκανδάλη του τουφεκιού, αναφέρει.

Συμπληρώνει ότι ο Ρόμπινσον είπε στον συγκάτοικό του να «διαγράψει ενοχοποιητικά μηνύματα» και να μην μιλήσει στην αστυνομία.

Στη συνέχεια εξηγεί πώς κάθε ενέργεια του Ρόμπινσον οδήγησε στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Πως οι γονείς του Ρόμπινσον κατάλαβαν ότι ο γιός τους ήταν ο δράστης

Ο Τζεφ Γκρέι αναφέρθηκε στην 11η Σεπτεμβρίου, τις ώρες πριν την παράδοση του Ρόμπινσον. Ο δικηγόρος ανέφερε ότι η μητέρα του Ρόμπινσον είδε σε βίντεο στις ειδήσεις τον φερόμενο δράστη και πίστεψε ότι ήταν ο γιος της.

Στη συνέχεια, κάλεσε τον γιο της, ο οποίος της είπε ότι ήταν στο σπίτι άρρωστος και είχε μείνει και την προηγούμενη μέρα, σύμφωνα με τον Γκρέι.

Η μητέρα του ενημέρωσε τον πατέρα του, λέγοντας ότι το άτομο στο βίντεο έμοιαζε με τον γιο τους, και εκείνος συμφώνησε.

Ο Γκρέι προσθέτει ότι η μητέρα του Ρόμπινσον ανέφερε ότι ο γιος της είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τον τελευταίο καιρό και είχε στραφεί προς τις αριστερές απόψεις για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και τρανς ατόμων. Επίσης, είχε σχέση με τον συγκάτοικό του, ο οποίος περνούσε διαδικασία αλλαγής φύλου.

Αυτό άρχισε να προκαλεί συζητήσεις στην οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα του, ο οποίος είχε διαφορετικές πολιτικές απόψεις.

Μάλιστα, ο πατέρας του Ρόμπινσον θεώρησε ότι το τουφέκι στις φωτογραφίες ασφαλείας έμοιαζε με το όπλο που είχε παραχωρηθεί στον γιο του. Του έστειλε μήνυμα ζητώντας του να στείλει μια φωτογραφία του όπλου, αλλά ο Ρόμπινσον δεν απάντησε.

Ο πατέρας του τότε τον κάλεσε και εκείνος υπαινίχθηκε ότι σκόπευε να αυτοκτονήσει, αλλά τελικά πείστηκε να πάει στο σπίτι των γονιών του. Εκεί, ο Ρόμπινσον υπαινίχθηκε ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης και είπε ότι ήθελε να «τελειώσει με αυτό» παρά να πάει φυλακή.

Όταν ρωτήθηκε γιατί προχώρησε στην πράξη του, ο Τάιλερ Ρόμπινσον φέρεται να είπε ότι υπήρχε υπερβολικό κακό και ότι ο Τσάρλι Κερκ διαδίδει υπερβολικό μίσος.

Ο Ρόμπινσον πείστηκε να παραδοθεί μετά από συζήτηση με έναν οικογενειακό φίλο, πρώην αξιωματικό του νόμου, ο οποίος τον συμβούλεψε να παραδώσει όλα τα στοιχεία στο αστυνομικό τμήμα.

Ο Ρόμπινσον αποκάλυψε τη δολοφονία σε σημείωμα στον συγκάτοικό του

Ο Τζεφ Γκρέι διάβασε τα μηνύματα μεταξύ του Τάιλερ Ρόμπινσον και του συγκάτοικού του, τα οποία παραδόθηκαν στην αστυνομία. Όπως ανέφερε ο Γκρέι, οι δύο ήταν σε σχέση και ο συγκάτοικος είναι βιολογικός άντρας που βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής φύλου.

Σύμφωνα με τα μηνύματα, ο Ρόμπινσον έστειλε στον συγκάτοικό του: «Άφησε ό,τι κάνεις, κοίταξε κάτω από το πληκτρολόγιό μου». Εκεί, ο συγκάτοικος βρήκε ένα σημείωμα από τον Ρόμπινσον που έγραφε: «Έχω την ευκαιρία να εξουδετερώσω τον Τσάρλι Κερκ, και θα το κάνω».

Όταν ο συγκάτοικος αντέδρασε λέγοντας «Τι; Κάνεις πλάκα;», ο Ρόμπινσον συνέχισε τη συζήτηση, αποκαλύπτοντας ότι είχε αποφασίσει να δράσει. Στη συνέχεια, ο Ρόμπινσον φέρεται να είπε για τον Κερκ: «Έχω βαρεθεί με το μίσος του. Κάποιο μίσος δεν μπορεί να διαπραγματευτεί».

Ο Ρόμπινσον πρόσθεσε: «Για να είμαι ειλικρινής, ήλπιζα να κρατήσω αυτό το μυστικό μέχρι να πεθάνω από γεράματα. Λυπάμαι που σε εμπλέκω».

Ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον τον ρώτησε αν όντως ήταν εκείνος ο δράστης, με τον Ρόμπινσον να απαντά: «Εγώ είμαι, συγγνώμη».

Τέλος, ο συγκάτοικος αναρωτήθηκε αν είχαν συλλάβει τον δράστη, και ο Ρόμπινσον απάντησε: «Όχι, πιάσανε έναν τρελό ηλικιωμένο τύπο, και μετά ανάκριναν κάποιον με παρόμοια ρούχα».