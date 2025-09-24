ΗΠΑ: Η δολοφονία Κερκ χρησιμοποιείται από τους Ρεπουμπλικάνους στις εκλογικές καμπάνιες

Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιεί τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ στις διαφημιστικές καμπάνιες για τις ενδοιάμεσες εκλογές του 2026.

Η δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ έχει αρχίσει να εμφανίζεται στις διαφημίσεις εκστρατείας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους, με στόχο να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους.

Δύο νέες διαφημίσεις που κυκλοφόρησαν αυτή την εβδομάδα, από Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους σε προκριματικές εκλογές στην Τζόρτζια και το Τενεσί, αναφέρουν τη δολοφονία του Κερκ, μια ένδειξη ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα χρησιμοποιήσουν τον θάνατό του ως μέρος της στρατηγικής τους για να συσπειρώσουν τους ψηφοφόρους πριν από τις εκλογές του 2026.

Οι αναφορές αυτές στις διαφημίσεις εντάσσονται σε ευρύτερες επιθέσεις κατά των Δημοκρατικών, τους οποίους κατηγορούν για αδυναμία να αντιμετωπίσουν την εγκληματικότητα και για την αντίθεση τους στην ατζέντα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Επιτέθηκαν στον πρόεδρο Τραμπ. Δολοφόνησαν τον Τσάρλι Κερκ και συνέθλιψαν με τον πληθωρισμό τις εργατικές οικογένειες», αναφέρει μια διαφήμιση του Gino Bulso, υποψηφίου για την ειδική εκλογή στην 7η Περιφέρεια του Τενεσί.

Στη Τζόρτζια, διαφήμιση του υποψηφίου για τη Γερουσία Buddy Carter αναφέρει ότι «η διεστραμμένη ιδεολογία της ριζοσπαστικής αριστεράς οδήγησε στη βία», συνοδεύοντας τη λεζάντα με μια φωτογραφία του κατηγορούμενου για τη δολοφονία, Τάιλερ Ρόμπινσον.

Όπως αναφέρει με ρεπορτάζ του το POLITICO, οι διαφημίσεις αυτές δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικανοί σχεδιάζουν να ενσωματώσουν τη δολοφονία του Κερκ στην ευρύτερη ατζέντα τους, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι είναι ιδεολογικά ριζοσπαστικοί και αδύναμοι στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Οι υποστηρικτές του Κερκ— που περιλαμβάνουν πολλούς νέους συντηρητικούς — έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν το έργο του.

Από την άλλη πλευρά, οι Δημοκρατικοί έχουν χρησιμοποιήσει επίσης τη δολοφονία του Κερκ σε κάποια από τα προεκλογικά τους μηνύματα. Στην εκστρατεία της, η βουλευτής Alexandria Ocasio-Cortez απέστειλε την περασμένη εβδομάδα ένα email, όπου καταδίκασε ορισμένα από τα προηγούμενα σχόλια του Κερκ. «Μπορούμε να καταδικάσουμε τη φρικτή δολοφονία του χωρίς να αναδείξουμε αυτές τις ιδέες», έγραψε η βουλευτής.

Η ομάδα υποστήριξης που ίδρυσε η πρώην βουλευτής Gabby Giffords έχει επίσης χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο περιστατικό για να ζητήσει αυστηρότερους περιορισμούς στα όπλα, ένα ζήτημα που συνήθως προωθούν οι Δημοκρατικοί μετά από σοβαρά περιστατικά βίας με όπλα.

Η ομάδα Turning Point USA, την οποία ίδρυσε ο Κερκ, δεν έχει απαντήσει σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις διαφημίσεις. Η ομάδα συνεχίζει να στέλνει email για συγκέντρωση χρημάτων, μέσω της χήρας του Κερκ, Ερίκα. Σε αυτά τα email, η Ερίκα Κερκ μοιράζεται ιστορίες από τη ζωή του συζύγου της και δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο του Turning Point.

Άλλοι, όπως ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής του Τέξας, Ted Cruz, έχουν στείλει email συγκέντρωσης χρημάτων με αφορμή τη δολοφονία του Κερκ, ενώ στο Ιλινόις, ο υποψήφιος για την 17η Περιφέρεια του Κογκρέσου, Dillan Vancil, πουλάει ανεπίσημα μπλουζάκια που αναφέρονται στη μέρα που ο Κερκ σκοτώθηκε, ζητώντας δωρεά 30 δολαρίων για την εκστρατεία του.