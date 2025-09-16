Δραματικές ώρες στη Γάζα – “Περιμένουμε να πεθάνουμε”

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Τι σηματοδοτεί η έκθεση του ΟΗΕ περί γενοκτονίας στη Γάζα.

Δραματικές ώρες βιώνουν οι Παλαιστίνιοι καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη είναι το «κύριο» μέρος της χερσαίας επιχείρησης του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα.

«Η κύρια επιχείρηση εναντίον της πόλης της Γάζας ξεκίνησε την προηγούμενη νύκτα (…) γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς» εκεί, δήλωσε ο αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ διεισδύουν πιο βαθιά στην πόλη της Γάζας, προχωρώντας προς το κέντρο της, ενώ τόνισε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα είναι έτοιμα να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη για όσο καιρό χρειαστεί προκειμένου να νικήσουν τη Χαμάς.

Ο αξιωματικός αυτός επεσήμανε ότι ο στρατός σκοπεύει να διεξαγάγει τις επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας με γοργούς ρυθμούς, αλλά με ασφάλεια, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των ομήρων και των αμάχων.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εκτιμούν ότι «2.000 με 3.000» μαχητές της Χαμάς εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη της Γάζας, την οποία έχει ήδη εγκαταλείψει το 40% των κατοίκων της.

Οι ισραηλινές ένοπλές δυνάμεις (IDF) δεν ανακοίνωσαν άλλες λεπτομέρειες για την επιχείρηση, όμως επεσήμαναν ότι τα στρατεύματά τους έχουν αρχίσει «να εξαρθρώνουν τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας».

Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι που φεύγουν από τη βόρεια Γάζα

Καπνός ανέρχεται στον ουρανό μετά από ισραηλινό στρατιωτικό πλήγμα στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας (AP Photo/Leo Correa)

«Η Γάζα φλέγεται», έγραψε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς στο Χ. «Οι IDF πλήττουν με σιδηρά πυγμή τις τρομοκρατικές υποδομές και στρατιώτες των IDF μάχονται με ανδρεία για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς».

Η περιοχή Tel Al-Hawa, στα νοτιοδυτικά της πόλης, δέχθηκε σφοδρούς βομβαρδισμούς από αέρα, ξηρά και θάλασσα, σύμφωνα με άτομα που επικοινώνησαν με το Reuters.

Νωρίτερα, καταθέτοντας στο δικαστήριο στο πλαίσιο της δίκης του για διαφθορά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «έχουμε εξαπολύσει «σημαντική επιχείρηση στη Γάζα».

Η Hadja Lahbib, η Ευρωπαία Επίτροπος Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων δημοσίευσε στο X: “Καθώς το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις του στην #Πόλη_της_Γάζας, η προστασία των αμάχων και ο σεβασμός στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να παραμείνουν ο οδηγός μας — μόλις λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες με τους εταίρους μας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη”.

Χθες, Δεύτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και του δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται στο πλευρό του Ισραήλ.

Οι IDF δημοσίευσαν βίντεο με το σχέδιό τους για τη Γάζα

«Οι δυνάμεις του Ισραηλινού Στρατού έχουν αρχίσει να επεκτείνουν τις χερσαίες επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας, στο πλαίσιο της “Επιχείρηση Αρμάτων του Γεδεών ΙΙ”.

Τις τελευταίες 24 ώρες, οι δραστηριότητες του Ισραηλινού Στρατού στην πόλη της Γάζας έχουν ξεκινήσει σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο και αναμένεται να επεκταθούν σύμφωνα με την τρέχουσα αξιολόγηση της κατάστασης.

Στόχος είναι η επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του πολέμου στη Γάζα και η ενίσχυση των επιτευγμάτων που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των μαχών», αναφέρουν σε ανάρτησή τους στο X οι ισραηλινές δυνάμεις.

Το παλαιστινιακό ΥΠΕΞ ζητά “επείγουσα” διεθνή παρέμβαση

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής ζητά «επείγουσα διεθνή παρέμβαση» μετά από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα,

Σε δήλωσή του στο X, το υπουργείο «απαιτεί επείγουσα διεθνή παρέμβαση για την προστασία των αμάχων στην πόλη της Γάζας», χαρακτηρίζοντας την «αποτυχία» της διεθνούς διπλωματίας να τερματίσει τον πόλεμο «ύποπτη και αδικαιολόγητη».

Επίσης, στην ίδια δήλωση, αναφέρεται πως τα σχέδια του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας «στοχεύοντας αμάχους μετατρέπει την πόλη της Γάζας σε μαζικό νεκροταφείο».

“Βόμβες παντού”

Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι που φεύγουν από τη βόρεια Γάζα (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Περιγράφοντας τη χθεσινή νύχτα, όταν και ξεκίνησαν οι πρώτοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο πλαίσιο της επιχείρησης για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, ο Ιμάντ, κάτοικος της πόλης της Γάζας, είπε στο BBC πώς είδε «βόμβες παντού», οι οποίες στόχευαν πολλά κτίρια.

Ο καπνός και η φωτιά, όπως λέει, ήταν «σαφώς ορατά» στον ουρανό. «Ακούγονται εκρήξεις από διάφορα μέρη της Λωρίδας», προσθέτει.

Ο Ιμάντ αναφέρει ότι είδε άτομα στα κοινωνικά δίκτυα να περιφέρονται στους δρόμους, χωρίς να ξέρουν πού να πάνε. Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα με τραυματίες που δεν μπορούν να θεραπευτούν ούτε να μετακινηθούν προς τον Νότο.

«Η κατάσταση είναι πραγματικά κακή… δεν είμαστε αισιόδοξοι, αλλά ας ελπίσουμε τουλάχιστον», λέει ο Ιμάντ.

Η 18χρονη Σανάμπελ μαζί με τους γονείς της και τα τρία μικρότερα αδέλφια της παρέμειναν στην πόλη της Γάζας. Περισσότεροι από τους μισούς φίλους της και μέλη της ευρύτερης οικογένειάς της σκοτώθηκαν κατά τις ισραηλινές επιθέσεις. Την περασμένη εβδομάδα το σπίτι της καταστράφηκε από έναν ισραηλινό πύραυλο και βρήκαν καταφύγιο σε φίλους στην πόλη της Γάζας.

«Δεν ξέρω πού να πάω», λέει η Σανάμπελ, ενώ ακούγονται drones και εκρήξεις στο παρασκήνιο, γράφει το BBC. «Δεν θέλω να περάσω άλλους πολέμους», λέει. «Όλοι μας υποφέρουμε και αγωνιζόμαστε εδώ στη Γάζα και η κατάσταση δεν θα είναι ποτέ ξανά καλή».

Μιλώντας σε δημοσιογράφο του BBC η Σανάμπελ μοιράστηκε φωτογραφίες από το κατεστραμμένο σπίτι της το οποίο είναι γεμάτο συντρίμμια. «Θα σου στείλω μια φωτογραφία μου», λέει στη δημοσιογράφο του βρετανικού δικτύου, «περιμένουμε τη σειρά μας για να πεθάνουμε, οπότε σε παρακαλώ μην με ξεχάσεις».

Τι σηματοδοτεί η έκθεση του ΟΗΕ περί γενοκτονίας στη Γάζα

Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι που φεύγουν από τη βόρεια Γάζα (AP Photo/Jehad Alshrafi)

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, η ανεξάρτητη επιτροπή που συνέστησε ο ΟΗΕ για τη Γάζα κατέληξε για πρώτη φορά στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και ότι οι κορυφαίοι ηγέτες της χώρας έχουν υποκινήσει γενοκτονία, σε μια έκθεση που περιγράφεται ως «το πιο αξιόπιστο εύρημα του ΟΗΕ μέχρι σήμερα».

Σε ανάλυσή του, το BBC αναφέρει πως “η έκθεση του ΟΗΕ για τη γενοκτονία αποτελεί μια απερίφραστη καταδίκη των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα”.

Το κείμενο, το οποίο σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο στοχεύει να είναι και λεπτομερές και καταδικαστικό για τις ισραηλινές πρακτικές στη Γάζα, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία που ψηφίστηκε το 1948 από τα νεοσύστατα τότε Ηνωμένα Έθνη. Αξίζει να σημειωθεί πω, όπως αναδεικνύει το BBC, ο όρος γενοκτονία και η σύμβαση που την ορίζει ως έγκλημα προήλθαν από τη γενοκτονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων από τη ναζιστική Γερμανία.

ΟΗΕ: “Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα” – Τι αναφέρει το πόρισμα

Το Ισραήλ αρνείται όλους τους ισχυρισμούς ότι η συμπεριφορά του στη Γάζα έχει παραβιάσει τις συνθήκες και τις συμβάσεις που αποτελούν τους νόμους του πολέμου και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Δικαιολογεί τις ενέργειές του ως αυτοάμυνα, για την προστασία των πολιτών του και για να επιβάλει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατήθηκαν από τη Χαμάς και τον Ισλαμικό Τζιχάντ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι Ισραηλινοί απέρριψαν τα συμπεράσματα της έκθεσης ως «αντισημιτικά ψέματα» εμπνευσμένα από τη Χαμάς.

Ωστόσο, τα ευρήματα της έκθεσης αναμένεται να τροφοδοτήσουν την αυξανόμενη διεθνή καταδίκη της συμπεριφοράς του Ισραήλ, η οποία προέρχεται επίσης από τους παραδοσιακούς Δυτικούς συμμάχους του Ισραήλ, καθώς και από τα αραβικά βασίλεια του Κόλπου που εξομάλυναν τις σχέσεις με το Ισραήλ στις Συμφωνίες του Αβραάμ, εκτιμά το BBC.

Την επόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς και άλλα κράτη πρόκειται να ενταχθούν στην πλειοψηφία των μελών του ΟΗΕ που θα αναγνωρίσουν ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Η κίνηση αυτή θα είναι κάτι παραπάνω από συμβολική, γράφει το BBC, καθώς θα αλλάξει τη συζήτηση για το μέλλον της σύγκρουσης η οποία ξεκίνησε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, όταν Εβραίοι από την Ευρώπη πήγαν να εγκατασταθούν στην Παλαιστίνη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε την αναγνώριση ως αντισημιτική και ως ανταμοιβή για την τρομοκρατία της Χαμάς. Τονίζει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα έχουν ποτέ ανεξαρτησία σε κανένα μέρος της γης μεταξύ του ποταμού Ιορδάνη και της Μεσογείου, καθώς ένα παλαιστινιακό κράτος θα έθετε σε κίνδυνο τους Ισραηλινούς. Οι Ισραηλινοί εθνικιστές πιστεύουν ότι η γη παραχωρήθηκε μόνο στον εβραϊκό λαό από τον Θεό.

Πώς ορίζεται η γενοκτονία

Η γενοκτονία ορίζεται στη Σύμβαση του 1948 ως η πρόθεση καταστροφής, εν όλω ή εν μέρει, μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας – στην προκειμένη περίπτωση, των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς τις ενέργειες κατά των Παλαιστινίων εντός της Γάζας και στις φυλακές εντός του Ισραήλ.

Μέσα στη μακρά λίστα κατηγοριών βρίσκεται και η στοχοποίηση αμάχων από το Ισραήλ που έχει νομική υποχρέωση να προστατεύσει, και η επιβολή «απάνθρωπων συνθηκών που προκαλούν τον θάνατο Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένης της στέρησης τροφής, νερού και φαρμάκων». Πρόκειται για αναφορά στον αποκλεισμό που έχει προκαλέσει λιμό καθώς και εκτεταμένη λιμοκτονία, σύμφωνα με την IPC, τον διεθνή οργανισμό που αξιολογεί τις επισιτιστικές έκτακτες ανάγκες.

Η νέα έκθεση του ΟΗΕ περιγράφει επίσης λεπτομερώς τον αναγκαστικό εκτοπισμό στην πόλη της Γάζας, αφού οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι IDF, διέταξαν όλους τους αμάχους εκεί να μετακινηθούν νότια. Πιστεύεται ότι επηρεάζονται περίπου 1 εκατ. άνθρωποι. Η επίθεση του Ισραήλ επιταχύνεται, με αεροπορικές επιδρομές και την καταστροφή πολλών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων ψηλών κτιρίων που αποτελούν σύμβολα της πόλης της Γάζας, τα οποία οι IDF αποκαλούν «τρομοκρατικούς πύργους» της Χαμάς, εξηγεί το BBC.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το Ισραήλ έχει επιβάλει «μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη των γεννήσεων». Αυτό στοιχειοθετείται από επίθεση στη μεγαλύτερη κλινική γονιμότητας της Γάζας, η οποία φέρεται να κατέστρεψε περίπου 4.000 έμβρυα και 1.000 δείγματα σπέρματος και μη γονιμοποιημένα ωάρια.

Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι που φεύγουν από τη βόρεια Γάζα (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Τρεις κατηγορούμενοι για «υποκίνηση γενοκτονίας»

Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση του ΒΒC, εκτός από τα αποτελέσματα της στρατιωτικής δράσης, η έκθεση του ΟΗΕ ξεχωρίζει και κατονομάζει τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους για «υποκίνηση γενοκτονίας».

Πρόκειται για τον Γιοάβ Γκάλαντ, τότε υπουργός Αμυνας, ο οποίος δήλωσε στις 9 Οκτωβρίου 2023 ότι το Ισραήλ πολεμούσε «ανθρώπινα ζώα». Όπως και τον πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο Γκάλαντ αντιμετωπίζει ήδη ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ο Νετανιάχου κατηγορείται επίσης για υποκίνηση σε γενοκτονία επειδή συγκρίνει τον πόλεμο της Γάζας με την ιστορία της εβραϊκής μάχης εναντίον ενός εχθρού γνωστού ως Αμαλήκ. Στη Βίβλο, ο Θεός λέει στον εβραϊκό λαό να εξαλείψει όλους τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά του Αμαλήκ, καθώς και τα υπάρχοντά τους και τα ζώα τους.

Ο τρίτος αξιωματούχος που ξεχωρίζει είναι ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος την πρώτη εβδομάδα του πολέμου καταδίκασε τους Παλαιστινίους της Γάζας επειδή δεν εξεγέρθηκαν εναντίον της Χαμάς. Δήλωσε στις 13 Οκτωβρίου 2023 ότι «ένα ολόκληρο έθνος εκεί έξω είναι υπεύθυνο».

Νομικά, όπως κρίνει το BBC, είναι δύσκολο να αποδειχθεί το έγκλημα της γενοκτονίας. Στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η Νότια Αφρική έφερε στην επιφάνεια μια υπόθεση ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων. Θα χρειαστούν όμως αρκετά χρόνια για να εκδικαστεί.

Ωστόσο, με τον πόλεμο στη Γάζα να συνεχίζεται και να κλιμακώνεται περαιτέρω με την τρέχουσα ισραηλινή χερσαία επίθεση, τονίζει το BBC, η έκθεση του ΟΗΕ αναμένεται να κλιμακώσει τον διεθνή διχασμό σχετικά με τον πόλεμο.

Από τη μία πλευρά, βρίσκονται χώρες που απαιτούν άμεσο τερματισμό της καταστροφής στη Γάζα και καταδικάζουν τον λιμό που προκλήθηκε από την πολιορκία του Ισραήλ. Σε αυτές περιλαμβάνονται το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Από την άλλη, βρίσκονται το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να παρέχει ζωτικής σημασίας στρατιωτική βοήθεια και διπλωματική κάλυψη, χωρίς την οποία οι Ισραηλινοί θα δυσκολεύονταν να συνεχίσουν τον πόλεμο στη Γάζα και τις βομβαρδιστικές εκστρατείες τους σε άλλα μέρη της Μέσης Ανατολής, καταλήγει η βρετανική ανάλυση.