Χάος στη Γάζα – Ο ΟΗΕ μιλάει ανοιχτά για γενοκτονία

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε την επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην καρδιά της Γάζας. Ερευνητές του ΟΗΕ αποφάνθηκαν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Την χερσαία του επίθεση για να καταλάβει την πόλη της Γάζας ξεκίνησε ο ισραηλινός στρατός, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να διαμηνύει πως στόχος είναι η εξάρθρωση της Χαμάς.

Έπειτα από μία ακόμα εφιαλτική νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών στη Γάζα, ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι «μια ισχυρή επιχείρηση στη Γάζα» ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο».

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, τα άρματα μάχης των IDF προελαύνουν στην καρδιά της πόλης της Γάζας. Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς διακηρύσσει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να συνεχίσει την επίθεση μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής.

«Η Γάζα καίγεται. Ο στρατός πλήττει με ατσάλινη γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», ανέφερε ο υπουργός μέσω X.

Σύμφωνα με το Al Jazeera 41 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας,

Η κλιμάκωση των ισραηλινών βομβαρδισμών έρχεται ενώ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο επαναλαμβάνει την ακλόνητη στήριξή του στο Ισραήλ και προειδοποιεί τη Χαμάς ότι απομένει ελάχιστος χρόνος για μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός.

“Δεν υπάρχει πια κανένα μέρος στη Γάζα που να είναι ασφαλές”

Ο εκπρόσωπος των IDF, Συνταγματάρχης Αβιχάι Αντράι, εξέδωσε προειδοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς τους κατοίκους της Γάζας:

«Οι IDF έχουν αρχίσει να αποδομούν την τρομοκρατική υποδομή της Χαμάς στη Γάζα. Η Γάζα είναι μια επικίνδυνη ζώνη μάχης. Η παραμονή στην πόλη σας θέτει σε κίνδυνο.

Για την ασφάλειά σας, εκκενώστε το συντομότερο δυνατόν προς τις ανακοινωμένες ασφαλείς περιοχές, με όχημα ή με τα πόδια, μέσω του διαδρόμου Αλ-Ρασίντ, νότια του Wadi Gaza.

Ενταχθείτε στο 40% των κατοίκων της πόλης που έχουν ήδη εκκενώσει για να προστατευθούν οι ίδιοι αλλά και τα αγαπημένα τους πρόσωπα».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα πλήγμα χτύπησε ένα σπίτι στη δυτική πλευρά της πόλης της Γάζας , σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σύμφωνα με το νοσοκομείο Σίφα, το οποίο παρέλαβε τις σορούς.

Τουλάχιστον άλλα τρία σπίτια στη νοτιοδυτική πλευρά της πόλης επλήγησαν από τους βομβαρδισμούς με τους γιατρούς να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια.

«Ήταν μια βαριά νύχτα», είπε ο Ραντβάν Χάιντερ, κάτοικος της Γάζας, που αποπειράθηκε να βρει καταφύγιο κοντά στο νοσοκομείο Σίφα.

Πριν από τις σημερινές στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας κατέστρεφαν πολυκατοικίες σε όλη την πόλη της Γάζας και διέταξαν τους κατοίκους να εκκενώσουν, προκαλώντας αντιδράσεις διεθνώς.

Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν φύγει από την πόλη της Γάζας για το νότο. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ανέφεραν ότι δεν υπάρχει πια κανένα μέρος στη Γάζα που να είναι ασφαλές ή κατάλληλο για εκτοπισμένα άτομα, αναφέρει η έκθεση.

Η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ, Unrwa, ανέφερε ότι 10 από τα κτίριά της χτυπήθηκαν τις τελευταίες τέσσερις ημέρες κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων επτά σχολείων και δύο κλινικών.

ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Παλαιστίνιοι βρίσκουν καταφύγιο ανάμεσα στα χαλάσματα στην πόλη της Γάζας AP Photo/Jehad Alshrafi

Μια ανεξάρτητη έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε για πρώτη φορά στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και ότι οι κορυφαίοι ηγέτες της χώρας έχουν υποκινήσει γενοκτονία, σε μια έκθεση που περιγράφεται ως «το πιο αξιόπιστο εύρημα του ΟΗΕ μέχρι σήμερα».

Σε έκθεση 72 σελίδων που δημοσιοποιήθηκε μόλις τώρα, η επιτροπή, η οποία συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, διαπίστωσε ότι το Ισραήλ έχει «διαπράξει τέσσερις γενοκτονικές πράξεις» στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς πραγματοποίησε θανατηφόρες επιθέσεις στο Ισραήλ και το Ισραήλ ξεκίνησε την στρατιωτική του επιχείρηση.

Αυτές οι πράξεις περιλαμβάνουν τη δολοφονία Παλαιστινίων στη Γάζα, την πρόκληση «σοβαρών σωματικών και ψυχικών βλαβών» στους Παλαιστίνιους, «την πρόθεση επιβολής συνθηκών ζωής που υπολογίζονται για να προκαλέσουν την φυσική καταστροφή της ομάδας στο σύνολό της ή εν μέρει» και «την επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην αποτροπή των γεννήσεων εντός της ομάδας», σύμφωνα με την έκθεση.

Η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι διεξάγει τον πόλεμο στη Γάζα για αυτοάμυνα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί γενοκτονίας.

«Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά την παραποιημένη και ψευδή έκθεση και ζητά την άμεση κατάργηση της Επιτροπής», δήλωσε την Τρίτη το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Περιέγραψε την έρευνα ως «έκθεση που βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ψεύδη της Χαμάς» και κατηγόρησε τους συντάκτες της ότι είναι εκπρόσωποι της ένοπλης οργάνωσης «των οποίων οι φρικτές δηλώσεις για τους Εβραίους έχουν καταδικαστεί παγκοσμίως».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης, σχεδόν 65.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου. Το υπουργείο δεν διακρίνει μεταξύ αμάχων και μαχητών, αλλά έχει αναφέρει ότι η πλειοψηφία των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών – ο μεγαλύτερος παγκόσμιος οργανισμός ειδικών στη γενοκτονία – δήλωσε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Η έκθεση δημοσιεύθηκε από την Ανεξάρτητη Διεθνή Επιτροπή Εξέτασης του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένων της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του Ισραήλ.

Η επιτροπή – μια συνεχής, ανεξάρτητη, διεθνής επιτροπή που συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2021 – ανέφερε αρκετά παραδείγματα Παλαιστίνιων αμάχων, δημοσιογράφων, επαγγελματιών υγείας και ανθρωπιστικών εργαζομένων που «στοχοποιήθηκαν και σκοτώθηκαν» στη Γάζα. Αυτές οι δολοφονίες συνέβησαν σε μέρη σε σπίτια, νοσοκομεία, σχολεία και κτίρια θρησκευτικής λατρείας, τόσο εντός όσο και εκτός των καθορισμένων ζωνών ασφαλείας, σύμφωνα με την έκθεση.

«Πυροβόλησαν και σκότωσαν αμάχους, μερικοί από τους οποίους (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) κρατούσαν αυτοσχέδιες λευκές σημαίες», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η έκθεση. «Μερικά παιδιά, συμπεριλαμβανομένων βρεφών, πυροβολήθηκαν στο κεφάλι από ελεύθερους σκοπευτές».