Ed Sheeran: Κέρδισε τη δίκη για λογοκλοπή τραγουδιού του Μάρβιν Γκέι

Ο Βρετανός τραγουδιστής Εντ Σίραν (Ed Sheeran) κέρδισε τη δικαστική διαμάχη στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν κατηγορούμενος για λογοκλοπή ενός τραγουδιού του Αμερικανού «πρίγκιπα της σόουλ» Μάρβιν Γκέι (Marvin Gaye).

Οι ένορκοι στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, όπου εκδικαζόταν αυτή η εμβληματική υπόθεση για τα πνευματικά δικαιώματα, θεώρησαν ότι ο 32χρονος τραγουδιστής έγραψε «με ανεξάρτητο τρόπο» τη μεγάλη επιτυχία του 2014 "Thinking Out Loud", η οποία δεν είναι εν μέρει κλεμμένη από το "Let's Get It On" του Γκέι, το διάσημο τραγούδι του 1973.

Με το άκουσμα της απόφασης, ο Σίραν σηκώθηκε, ευχαρίστησε τους ενόρκους και αγκάλιασε τη νομική ομάδα του.

Οι ενάγοντες ήταν οι κληρονόμοι του Εντ Τάουνσεντ, του Αμερικανού μουσικού και παραγωγού που είχε γράψει το "Let's Get It On" μαζί με τον Μάρβιν Γκέι, τον Αφροαμερικανό θρύλο της σόουλ μουσικής (1939-1984). Όπως υποστήριζαν, τα δύο τραγούδια παρουσιάζουν «εντυπωσιακές ομοιότητες» και «προφανή κοινά στοιχεία».

Marvin Gaye - Let's Get It On

Ed Sheeran - Thinking Out Loud

Αυτή είναι η δεύτερη δίκη του Εντ Σίραν για λογοκλοπή μέσα σε έναν χρόνο: τον Απρίλιο του 2022 κέρδισε σε μια άλλη υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, όπου δύο μουσικοί τον κατηγορούσαν ότι αντέγραψε ένα δικό τους κομμάτι για τη μεγάλη επιτυχία του "Shape Of You".

Στη δίκη στη Νέα Υόρκη, ο Βρετανός συνθέτης και ερμηνευτής αναγκάστηκε ακόμη και να παίξει κιθάρα και να τραγουδήσει ενώπιον των ενόρκων.

Σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε αφότου ολοκληρώθηκε η δίκη σήμερα, ο Σίραν δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος» επειδή δικαιώθηκε απέναντι σε μια «αβάσιμη» κατηγορία.

