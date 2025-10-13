“Είναι τιμή μου”: Ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών και στη συνέχεια θα μιλήσει στους βουλευτές.

Στην Κνεσέτ βρίσκεται αυτή την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου σε λίγο θα απευθύνει ομιλία στους Ισραηλινούς βουλευτές.

Είναι ο τέταρτος πρόεδρος των ΗΠΑ που μιλά στο ισραηλινό κοινοβούλιο από τότε που δημιουργήθηκε το 1949 — και ο πρώτος από το 2008.

Ο Τραμπ έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, και υπέγραψε στο βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ: “Είναι μεγάλη μου τιμή — μια υπέροχη και όμορφη μέρα. Μια νέα αρχή”, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε, ο Τραμπ απάντησε “ναι”, ενώ εκτίμησε ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί, όπως προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο.