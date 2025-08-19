Εκεχειρία στη Γάζα: Το Ισραήλ επιμένει στην απελευθέρωση όλων των ομήρων, παρά το “ναι” της Χαμάς

Ισραηλινός αξιωματούχος αναφέρει πως η κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει τη θέση της για ενδεχόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ότι απαιτεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση επιμένει στην απελευθέρωση και των 50 εναπομεινάντων ομήρων ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, σημάδι που δείχνει ότι το Ισραήλ ενδέχεται να απορρίψει την τελευταία πρόταση που υπέβαλαν οι μεσολαβητές και στην οποία η Χαμάς αντέδρασε θετικά.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός Kan επικαλέστηκε το γραφείο του πρωθυπουργού, ενώ τα ισραηλινά μέσα Israel National News και το ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP ανέφεραν ότι υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την ίδια θέση, όπως σημειώνει το Al Jazeera.

Μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο AFP ότι η θέση της κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει και απαιτεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Μέχρι στιγμής, η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει δημοσίως στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός, η οποία, σύμφωνα με τον μεσολαβητή του Κατάρ, θα περιλαμβάνει την ανταλλαγή κάποιων κρατουμένων και ομήρων κατά τη διάρκεια μιας αρχικής κατάπαυσης πυρός διάρκειας 60 ημερών.

Όπως αναφέρει η Haaretz, ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος εξέδωσε δήλωση στην οποία δεν απορρίπτει ρητά την πρόταση των μεσολαβητών για μια συμφωνία που η Χαμάς αποδέχθηκε τη Δευτέρα, αλλά είπε ότι το Ισραήλ «απαιτεί την απελευθέρωση όλων των 50 ομήρων σύμφωνα με τις αρχές που έχει καθορίσει το υπουργικό συμβούλιο για τον τερματισμό του πολέμου».

Τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου επέμεινε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει «την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τη συμμόρφωση με όλες τις συνθήκες που έχουμε καθορίσει για τον τερματισμό του πολέμου», όπως ανέφερε ανώτερη διπλωματική πηγή. Δήλωσε επίσης ότι «η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση», αλλά απέφυγε να αναφερθεί στο ίδιο το σχέδιο.

Μήνυμα στις οικογένειες των ομήρων

Ο Συντονιστής της Ιατρικής Πολιτικής για τους Ομήρους και Αγνοούμενους του Ισραήλ, Γκαλ Χιρς, απεύθυνε μήνυμα στις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, με αφορμή τη συμφωνία της Χαμάς στην πρόταση του μεσολαβητή για μια περιορισμένη συμφωνία για τους ομήρους.

«Η συνάντησή μου με τον πρωθυπουργό τελείωσε πριν περίπου μία ώρα», έγραψε ο Χιρς, ενώ το Ισραήλ δήλωσε ότι εξετάζει το σχέδιο και διατηρεί αοριστία σχετικά με την απάντησή του.

«Οι συζητήσεις, οι διαδικασίες και οι συνολικές ενέργειες που αφορούν τους ομήρους και τους αγνοούμενους σε όλα τα επίπεδα – όλα αυτά γίνονται 24 ώρες το 24ωρο και κάτω από πλήρη απαγόρευση των μέσων ενημέρωσης. Γενικά, και ειδικά σε μία τέτοια περίοδο, είναι καλύτερο να είναι έτσι», είπε.

«Η ανησυχία είναι κατανοητή και η επιθυμία για να ληφθούν επιπλέον πληροφορίες και λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει είναι κατανοητή. Ζητούμε συγγνώμη που δεν μπορούμε να μοιραστούμε περισσότερα, και θα ενημερώσω όταν είναι δυνατόν», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου θα μπορούσε να παρουσιάσει την πρόταση ως υποχώρηση της Χαμάς

Χωρίς επίσημη απάντηση στο σχέδιο εκεχειρίας από την πλευρά του Ισραήλ, παραμένει αβέβαιο ποια θα είναι η αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην απάντηση για κατάπαυση του πυρός που έστειλε η Χαμάς.

«Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει μια απόφαση που θα μπορούσε να είναι καθοριστική, θα έλεγα ακόμα και για το μέλλον του Ισραήλ. Από τη μία, φαίνεται ότι είναι πολύ πρόθυμος να προχωρήσει με την πλήρη κατάληψη της Γάζας, να την καταστρέψει και να εκτοπίσει τους κατοίκους της», αναφέρει ο Μέρων Ραπόπορτ, αρχισυντάκτης της ισραηλινής ειδησεογραφικής πλατφόρμας Local Call στο Al Jazeera από το Τελ Αβίβ.

«Από την άλλη, φαίνεται ότι δέχεται πίεση από μέσα [από την κυβέρνηση], αλλά και από το ισραηλινό κοινό, τον στρατό και την διεθνή κοινότητα να τερματίσει τον πόλεμο, και τώρα έχει την ευκαιρία», πρόσθεσε.

Ο Ραπόπορτ εξήγησε ότι ο Νετανιάχου έχει την ευκαιρία να δηλώσει ότι ανάγκασε τη Χαμάς να αποδεχτεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που η οργάνωση είχε προηγουμένως απορρίψει. «Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε τι θα αποφασίσει», κατέληξε.

Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα

Παρά την θετική αντίδραση της Χαμάς στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ εντείνει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Κατοίκους της πόλης της Γάζας επιβεβαίωσαν στο Al Jazeera ότι το Ισραήλ εξαπολύει μια φονική σειρά αεροπορικών επιθέσεων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Επίσης αναφέρουν ότι υπάρχει μια ελαφριά, αλλά επικίνδυνη, επέκταση των χερσαίων δραστηριοτήτων κοντά στα κύρια αστικά κέντρα της πόλης.

Εκτός από την καταστροφή πάνω από 450 κατοικιών στη συνοικία Ζάιτουν της πόλης της Γάζας, οι επιχειρήσεις του Ισραήλ έχουν επεκταθεί τώρα στην περιοχή Σάμπρα, η οποία οδηγεί στην καρδιά της πόλης της Γάζας.

Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το Ισραήλ προσπαθεί να ασκήσει μέγιστη πίεση για να καταστρέψει ό,τι απέμεινε από την αστική υποδομή της πόλης. Προσπαθούν επίσης να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο οι κάτοικοι δεν θα επιτραπεί να επιστρέψουν σε αυτές τις περιοχές.

Υπάρχουν ακόμη οικογένειες παγιδευμένες στη συνοικία Ζάιτουν. Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναφέρουν ότι ασχολούνται με αμέτρητες κλήσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά η ένταση των βομβαρδισμών δυσχεραίνει σημαντικά τις επιχειρήσεις διάσωσης.