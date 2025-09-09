Εκρήξεις στη Ντόχα – Το Ισραήλ έστησε παγίδα θανάτου σε αξιωματούχους της Χαμάς

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν, το μεσημέρι της Τρίτης, στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα.

Συναγερμός έχει σημάνει, το μεσημέρι της Τρίτης (9/9), στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, στην πόλη ακούστηκαν πολλές εκρήξεις.

Παράλληλα, υπήρχαν αναφορές για σύννεφα καπνού που αναδύονταν από σημεία της πρωτεύουσας.

Ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος Ισραηλινούς αξιωματούχους, δήλωσε ότι οι εκρήξεις αποτελούν απόπειρα δολοφονίας εναντίον αξιωματούχων της Χαμάς.

Μια ανώτερη πηγή της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι ηγέτες της οργάνωσης έγιναν στόχος ενώ συζητούνταν την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Περισσότερα σε λίγο…