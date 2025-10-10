Έκρηξη σε εργοστάσιο στο Τενεσί: 19 αγνοούμενοι – Το κτίριο “έγινε στάχτη”

Ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, Κρις Ντέιβις, επιβεβαίωσε ότι 19 άτομα αγνοούνται μετά την έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί, ενώ οι Αρχές συνεργάζονται με το FBI και την ATF για να ανακαλύψουν τα αίτια για το καταστροφικό συμβάν.

Σε ενημέρωση για την έκρηξη στο εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί των ΗΠΑ προχώρησε αργά το βράδυ της Παρασκευής (10/10) ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, Κρις Ντέιβις, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι Αρχές αναζητούν 19 άτομα.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας αυτή τη στιγμή είναι στις οικογένειες τον αγνοούμενων» είπε.

Ο ίδιος, ο οποίος ήταν σε έντονη συναισθηματική κατάσταση, δήλωσε ότι η έκρηξη που σημειώθηκε στην περιοχή είναι “ίσως από τις πιο καταστροφικές” που έχουν γίνει ποτέ.

Ο Ντέιβις ξεκαθάρισε πάντως ότι η περιοχή είναι ασφαλής και ότι η Υπηρεσία ATF και το FBI συνεργάζονται για να ανακαλύψουν την αιτία της έκρηξης. “Υπάρχει άμεση εξήγηση; Όχι”, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο σερίφης Ντέιβις τόνισε ότι οι αρχές θα παραμείνουν στην περιοχή για αρκετές ημέρες και ότι έχουν στείλει μια ομάδα πυροτεχνουργών.

Όσον αφορά τα θύματα, ο σερίφης Ντέιβις αρνήθηκε να δώσει ακριβή αριθμό θυμάτων, δηλώνοντας: «Αυτή τη στιγμή αναζητούμε 19 άτομα. Πολλές φορές, σε αυτές τις καταστάσεις, αναφερόμαστε στους αγνοούμενους όχι ως άτομα, αλλά ως 19 ψυχές».

Πρόσθεσε ότι τέσσερις ή πέντε άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε κοντινό νοσοκομείο.

Όταν δημοσιογράφος ρώτησε για την κατάσταση του κτιρίου, ο σερίφης Ντέιβις απάντησε: «Δεν υπάρχει τίποτα να περιγράψουμε, έχει καταστραφεί ολοσχερώς».

Η έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί (τοπική ώρα) σε ένα από τα οκτώ κτίρια της εταιρείας Accurate Energetic Systems, που απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από το Νάσβιλ, την πρωτεύουσα του Τενεσί.

Πλάνα από το σημείο, που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης από το τοπικό κανάλι NewsChannel 5, δείχνει αποκαΐδια δίπλα σε αυτοκίνητα, καμένα ολοσχερώς. Καμένα, στρεβλωμένα μέταλλα, που μοιάζουν με δοκάρια από το κτίριο, είναι σκορπισμένα στο χώμα, σχηματίζοντας σωρούς.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, ακούστηκε σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, ακόμη και σε γειτονικές κομητείες.