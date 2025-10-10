ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο με εκρηκτικά στο Τενεσί – Αναφορές για νεκρούς

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε στρατιωτικό εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Ο αριθμός των τραυματιών παραμένει αδιευκρίνιστος.

Μια τεράστια έκρηξη σημειώθηκε σε στρατιωτική εγκατάσταση εκρηκτικών στο Τενεσί, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, ενώ ταρακούνησε σπίτια σε μεγάλη απόσταση. Σύμφωνα με αναφορές από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο αριθμός των τραυματιών παραμένει αδιευκρίνιστος, ενώ οι αρχές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 19 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλούς αγνοούμενους (…) Έχουμε κάποιους νεκρούς», είπε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς Κρις Ντέιβις σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Ο δήμαρχος της Χίκμαν Κάουντι, Τζιμ Μπέιτς, είπε στο ABC ότι οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 13. Τοπικό κανάλι ανέβασε τον αριθμό αυτό σε 19.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η κατάσταση παραμένει τεταμένη, καθώς συνεχίζονται οι εκρήξεις στην περιοχή.

Πλάνα από το σημείο, που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης από το τοπικό κανάλι NewsChannel 5, δείχνει αποκαΐδια δίπλα σε αυτοκίνητα, καμένα ολοσχερώς. Καμένα, στρεβλωμένα μέταλλα, που μοιάζουν με δοκάρια από το κτίριο, είναι σκορπισμένα στο χώμα, σχηματίζοντας σωρούς.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην εγκατάσταση Accurate Energetic Systems κοντά στην πόλη Bucksnort, περίπου 97 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ, δήλωσε το γραφείο σερίφη της κομητείας Χίκμαν. Η υπηρεσία ζήτησε από τους πολίτες μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αποφεύγουν την περιοχή, προκειμένου να επιτραπεί στους διασώστες να εκτελέσουν το έργο τους.

Οι κάτοικοι στο Lobelville, που βρίσκονται περισσότερα από 20 λεπτά οδήγησης μακριά από το εργοστάσιο, ανέφεραν ότι ένιωσαν τα σπίτια τους να τρέμουν και κάποιοι κατέγραψαν τον δυνατό θρόισμα της έκρηξης με τις κάμερες ασφαλείας τους.

«Νόμιζα ότι το σπίτι είχε καταρρεύσει με εμένα μέσα», δήλωσε ο Gentry Stover, κάτοικος της περιοχής στο Associated Press μέσω τηλεφώνου.