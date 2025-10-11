Έκρηξη σε εργοστάσιο στο Τενεσί: “Σβήνουν” οι ελπίδες για επιζώντες – Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Μια μικρή κοινότητα στο Τενεσί βυθίζεται στην αγωνία μετά την ισοπέδωση εργοστασίου εκρηκτικών, με 18 ανθρώπους να αγνοούνται.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι αγνοούνται και εκφράζονται φόβοι ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή (10/10) σε εργοστάσιο εκρηκτικών στην αγροτική Τενεσί.

Οι αρχικές πληροφορίες των τοπικών αρχών έκαναν λόγο για 19 αγνοούμενος, ο αριθμός ωστόσο επικαιροποιήθηκε σε 18.

«Δεν υπάρχει τίποτα να περιγράψω. Έχει εξαφανιστεί», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, Κρις Ντέιβις, αναφερόμενος στο σημείο της έκρηξης, όπου βρισκόταν το εργοστάσιο Accurate Energetic Systems, που προμηθεύει εκρηκτικά και πυρομαχικά στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

“Μία από τις χειρότερες σκηνές που έχω δει”

Ο Ντέιβις περιέγραψε το τοπίο ως αγνώριστο: στρεβλωμένα μεταλλικά υπολείμματα, καμένα οχήματα και συντρίμμια διάσπαρτα σε ακτίνα άνω των 800 μέτρων. Όπως είπε, πρόκειται για «μία από τις πιο φρικτές σκηνές» που έχει αντικρίσει, επισημαίνοντας ότι γνωρίζει προσωπικά τρεις οικογένειες που επλήγησαν από την τραγωδία.

Αρχικά, οι αρχές έκαναν λόγο για 19 αγνοούμενους, ωστόσο αργότερα διευκρίνισαν ότι ένας εργαζόμενος που θεωρείτο αγνοούμενος εντοπίστηκε σώος στο σπίτι του.

Έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί AP Photo John Amis

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 7:45 το πρωί (τοπική ώρα) και έγινε αισθητή σε απόσταση άνω των 15 μιλίων (24 χλμ.). Από εναέρια πλάνα φάνηκε το εργοστάσιο να καπνίζει, ενώ τα σωστικά συνεργεία δεν μπορούσαν να πλησιάσουν για αρκετές ώρες, καθώς σημειώνονταν νέες μικρές εκρήξεις.

Το Accurate Energetic Systems λειτουργεί σε μια εγκατάσταση οκτώ κτιρίων, μέσα σε δασώδη περιοχή κοντά στο Μπακσνορτ, περίπου 100 χλμ. νοτιοδυτικά του Νάσβιλ. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πόσοι εργαζόμενοι βρίσκονταν στο σημείο την ώρα του συμβάντος.

Πυρομαχικά για τον στρατό και αναμνήσεις παλιών τραγωδιών

Η εταιρεία, με έδρα το γειτονικό ΜακΓιούεν, προμηθεύει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις -κυρίως τον στρατό και το ναυτικό- με διάφορους τύπους εκρηκτικών, από C4 έως μικρά βλήματα και ναρκοπέδια. Σύμφωνα με δημόσια έγγραφα, έχει λάβει πολλαπλά στρατιωτικά συμβόλαια τα τελευταία χρόνια.

Όπως μεταδίδει το Associates Press, δεν είναι η πρώτη φορά που η κοινότητα της περιοχής δοκιμάζεται. Το 2014, έκρηξη σε άλλο εργοστάσιο πυρομαχικών στην ίδια μικρή πόλη είχε στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο και είχε τραυματίσει τουλάχιστον τρεις.

Το 2019, η Accurate Energetic Systems είχε δεχθεί πρόστιμα από το αμερικανικό Υπουργείο Εργασίας για παραβίαση κανονισμών ασφαλείας και έκθεσης εργαζομένων σε επικίνδυνες ουσίες.

Κάτοικοι της Λόμπελβιλ, 20 λεπτά μακριά, περιέγραψαν τη στιγμή της έκρηξης σαν σεισμό. «Νόμιζα ότι το σπίτι κατέρρευσε πάνω μου», είπε ο Τζέντρι Στόβερ, που ξύπνησε από τον εκκωφαντικό ήχο.

Το βράδυ της Παρασκευής, δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε κοντινό πάρκο, κρατώντας κεριά και ψάλλοντας το Amazing Grace για τους αγνοούμενους και τις οικογένειές τους.

Έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί AP Photo John Amis

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μπιλ Λι, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι παρακολουθεί την κατάσταση, καλώντας τους πολίτες «να προσευχηθούν για τις οικογένειες που πλήττονται από αυτή την τραγωδία».

Για την τοπική κοινωνία, το εργοστάσιο δεν ήταν απλώς χώρος εργασίας, αλλά ο βασικός οικονομικός πυλώνας.

«Το ακούσαμε καθαρά στο σπίτι. Έμοιαζε σαν κάτι να περνά μέσα από τη στέγη μας», είπε ο τοπικός βουλευτής Τζόντι Μπάρετ, εκφράζοντας ανησυχία για τον οικονομικό αντίκτυπο που θα έχει το δυστύχημα στην περιοχή.

Το επόμενο πρωί, στον λόφο όπου άλλοτε έστεκε το εργοστάσιο, απέμειναν μόνο καπνοί και σιωπή. Κι εκεί, ανάμεσα στα συντρίμμια, η μικρή κοινότητα της Τενεσί μετρά τις απώλειές της – ανθρώπινες, επαγγελματικές, αλλά κυρίως ψυχικές.