Έκρηξη στο Τενεσί: “Ψάξαμε κάθε εκατοστό, δεν βρήκαμε επιζώντες”

Τραγωδία στο Τενεσί, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο με πυρομαχικά. 19 άνθρωποι αγνοούνταν και θεωρούνται νεκροί.

Εξανεμίζονται οι ελπίδες για επιζώντες από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί, και είχε ως αποτέλεσμα 18 άνθρωποι να αγνοούνται.

Η έκρηξη, που έγινε αισθητή σε απόσταση χιλιομέτρων, κατέστρεψε ολοσχερώς ένα κτίριο στην έδρα των 1.300 στρεμμάτων (5 τετραγωνικά χιλιόμετρα) της Accurate Energetic Systems, νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

“Περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν ελέγξει σχεδόν κάθε εκατοστό αυτής της εγκατάστασης και προς το παρόν δεν έχουμε βρει επιζώντες”, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Humphreys, Κρις Ντέιβις, μιλώντας σε δημοσιογράφους. “Είναι μια μεγάλη απώλεια για τις κοινότητές μας” πρόσθεσε.

Ο Ντέιβις επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση είχε μετατοπιστεί από τη διάσωση στην ανάκτηση και ότι οι ερευνητές θα χρησιμοποιήσουν τεστ DNA για να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα όσων πέθαναν.

“Μία από τις χειρότερες σκηνές που έχω δει”

Ο σερίφης περιέγραψε το τοπίο ως αγνώριστο: στρεβλωμένα μεταλλικά υπολείμματα, καμένα οχήματα και συντρίμμια διάσπαρτα σε ακτίνα άνω των 800 μέτρων. Όπως είπε, πρόκειται για “μία από τις πιο φρικτές σκηνές” που έχει αντικρίσει, επισημαίνοντας ότι γνωρίζει προσωπικά τρεις οικογένειες που επλήγησαν από την τραγωδία.

Άγνωστη η αιτία της έκρηξης

Οι ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων πρακτόρων του FBI και του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών, εξακολουθούν να εργάζονται για να προσδιορίσουν την αιτία της έκρηξης. Η παρουσία εκρηκτικών και άλλων πυρομαχικών στο ακίνητο έχει περιπλέξει την έρευνα στον τόπο του συμβάντος.