Εμπρησμός σε τζαμί στη Βρετανία – Οι αρχές το ερευνούν ως έγκλημα μίσους

Πυρκαγιά ξέσπασε σε τζαμί στην πόλη Πισχέβεν της Βρετανίας, λίγες ημέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ. Τι ερευνούν οι Αρχές.

Ως έγκλημα μίσους αντιμετωπίζεται από τη βρετανική αστυνομία η πυρκαγιά που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (04/10) σε τζαμί στη νότια Αγγλία, δύο ημέρες μετά τη φονική επίθεση σε συναγωγή του Μάντσεστερ, όπου σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις.

“Προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο τζαμί” που βρίσκεται στην παραθαλάσσια πόλη Πισχέβεν, καθώς και σε ένα όχημα που ήταν σταθμευμένο απ’ έξω, σύμφωνα με την αστυνομία.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, μολονότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο τέμενος εκείνη την ώρα.

Την ίδια στιγμή οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα τα οποία καταγράφουν τη στιγμή που δύο άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους πλησιάζουν στην είσοδο και πυρπολούν το κοινοτικό τζαμί στο Πισχέβεν του Ανατολικού Σάσεξ. Ένας άνδρας που βρισκόταν μέσα στο κτίριο κατάφερε να διαφύγει με ασφάλεια.

“Πρόκειται για μια φρικαλέα επίθεση” είπε ο αστυνομικός επιθεωρητής Γκάβιν Πατς. “Αντιμετωπίζουμε την υπόθεση ως εμπρησμό που είχε ως στόχο να τεθούν ζωές σε κίνδυνο“, πρόσθεσε.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ από την πλευρά της, χαρακτήρισε “πολύ ανησυχητικά” τα γεγονότα.

“Σε μια περίοδο όπως η παρούσα, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Οι επιθέσεις εναντίον Βρετανών μουσουλμάνων είναι επιθέσεις εναντίον όλων των Βρετανών και της ίδιας της χώρας”, τόνισε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η αστυνομία ενίσχυσε την παρουσία της κοντά στο τζαμί και θα γίνονται περιπολίες και σε άλλους χώρους λατρείας.

Ένας εκπρόσωπος του τεμένους δήλωσε ότι “τον θλίβει βαθύτατα” αυτή τη επίθεση και κάλεσε “όλον τον κόσμο να απορρίψει τον διχασμό και να απαντήσει στο μίσος με ενότητα και συμπόνια”.