Τα έξι λεπτά του τρόμου – Πώς έγινε η επίθεση στο Μάντσεστερ 

Έξι λεπτά ήταν αρκετά για τον δράστη της επίθεσης σε συναγωγή στο Μάντσεστερ για να σπείρει τον θάνατο και τον τρόμο στην εβραϊκή κοινότητα της πόλης. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες κατοίκων.

Οι πιστοί είχαν φτάσει από νωρίς στη Συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation, στην περιοχή Crumpsall, στα βόρεια του Μάντσεστερ για μία πρωινή λειτουργία ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της πιο ιερής ημέρας στο εβραϊκό θρησκευτικό ημερολόγιο, με τον ραβίνο Ντάνιελ Γουόκερ να φορά το μακρύ λευκό του άμφιο. Στις 9:31 π.μ., τα άμφιά του ήταν ήδη λερωμένα με αίμα.

Καθώς οι πιστοί πλησίαζαν προς τη συναγωγή, παρατήρησαν ένα μικρό μαύρο αυτοκίνητο να κινείται ανεξέλεγκτα και να συγκρούεται στις πύλες. Αρχικά, ορισμένοι θεώρησαν ότι ο οδηγός είχε υποστεί καρδιακή προσβολή, όμως σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο άντρας εξήλθε από το αυτοκίνητο, ντυμένος στα μαύρα, και άρχισε να μαχαιρώνει όποιον βρισκόταν κοντά.

“Ήταν μια άγρια επίθεση“, ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας. Ένας ηλικιωμένος άντρας έμεινε αναίσθητος και αιμόφυρτος στην είσοδο του ναού, ενώ ένα ακόμη θύμα κείτονταν κάτω από το αυτοκίνητο. Στο προαύλιο της συναγωγής, ο δράστης φαινόταν να προσπαθεί να εισβάλει στο κτίριο, μαχαιρώνοντας και σπάζοντας τα παράθυρα ενώ οι πιστοί έβαζαν εμπόδια στις πόρτες.

AP Peter Byrne

Ο άνδρας έπεσε στο έδαφος, αφού είχε πυροβοληθεί από ένοπλους αστυνομικούς. Καθώς βρισκόταν στο έδαφος, τρομοκρατημένοι περαστικοί είδαν τρία λευκά αντικείμενα να είναι δεμένα στη μέση του. “Έχει βόμβα!“, φώναξε ένας άντρας, καθώς οι πιστοί που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου παρακολουθούσαν έντρομοι όσα συνέβαιναν. “Πυροβολήστε τον!“. Ο δράστης προσπάθησε να σηκωθεί. “Πυροβολήστε τον!” φώναξε και πάλι ένας μάρτυρας. Ένας από τους αστυνομικούς έριξε την τελευταία βολή που απέβη μοιραία.

Φωτογραφία που επαληθεύτηκε από το BBC δείχνει τον άνδρα, που πιστεύεται ότι ήταν ο δράστης, να είναι ζωσμένος με εκρηκτικά.

Μέσα σε μόλις 6 λεπτά, ο δράστης έσπειρε τον τρόμο στην εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, στην πιο ιερή μέρα της.

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και τέσσερα ακόμα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η γενναιότητα των πιστών ήταν αυτή που εμπόδισε τον δράστη να εισβάλει στο κτίριο του ναού.

Μέχρι τις 9:37 π.μ., η αστυνομία του Μάντσεστερ κήρυξε την κατάσταση ως σοβαρό περιστατικό και ενεργοποίησε την “Επιχείρηση Πλάτωνας”, το σχέδιο για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών επιθέσεων. Μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού έσπευσαν στο σημείο, ενώ κλήθηκαν ενισχύσεις από την Ουαλία και άλλες δυνάμεις.

Η 75χρονη Φραν Μπάρι βρισκόταν στο διαμέρισμά της, με θέα στη συναγωγή, όταν αντίκρισε τι συνέβαινε λίγα μέτρα μακριά. “Γύρω στις εννιά και μισή άκουσα μια μεγάλη έκρηξη και τότε συνέβησαν όλα. Ακούστηκαν περίπου τέσσερις δυνατοί θόρυβοι. Ίσως ήταν η αστυνομία που πυροβολούσε τον άνδρα, αλλά περίπου 15 λεπτά αργότερα έφτασαν ένοπλοι αστυνομικοί, πυροσβεστικά οχήματα, τα πάντα”.

AP/Ian Hodgson

Σε μια μέρα που πολλοί Εβραίοι απενεργοποιούν τα τηλέφωνά τους, η είδηση διαδόθηκε αρχικά αργά. Μια γυναίκα έτρεξε στην οδό Έντιλομ φορώντας μόνο τις πιτζάμες της όταν έμαθε τι συνέβη. Ο σύζυγός της βρισκόταν μέσα στη συναγωγή και δεν απαντούσε στο τηλέφωνο. “Είμαι άρρωστη”, είπε. “Έτρεξα έξω με τις πιτζάμες μου”. Ο γιος της, εμφανώς συγκλονισμένος, είπε: “Είναι τρομακτικό. Είμαστε σε απόγνωση”.

Η Φραν Μπάρι, της οποίας ο σύζυγος είναι Εβραίος, άκουσε ένα χτύπο στην πόρτα. Ο αστυνομικός ζήτησε από όλους τους ενοίκους της πολυκατοικίας να μετακινηθούν στο πίσω μέρος του κτιρίου, μακριά από τα παράθυρα, χωρίς να εξηγήσει τον λόγο. Περίπου στις 11.15 π.μ., ένας άλλος αστυνομικός επέστρεψε και τους είπε ότι όλοι πρέπει να εκκενώσουν άμεσα το κτίριο. Όσοι βρίσκονταν στη συναγωγή οδηγήθηκαν μακριά. “Περάσαμε από την ομάδα εξουδετέρωσης βομβών και ένα οπλισμένο ρομπότ. Είμαι σοκαρισμένη”, πρόσθεσε η Μπάρι.

Τις επόμενες δύο ώρες, οι ειδικοί εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών πραγματοποίησαν τρεις ελεγχόμενες εκρήξεις, συμπεριλαμβανομένης μιας στο όχημα του υπόπτου. Κάθε έκρηξη έφερε σιωπή σε όσους βρίσκονταν στις δύο άκρες του αστυνομικού κλοιού. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι υπηρεσίες ασφαλείας ήταν σίγουρες ότι επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση.

Στην οδό Μίντλετον, περίπου 200 μέτρα από τη συναγωγή, μερικοί από όσους βρίσκονταν μέσα στο Heaton Park shul προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν τι είχε συμβεί. Ήταν πολύ αναστατωμένοι για να μιλήσουν, ενώ εθελοντές μοίραζαν μπλε κουβέρτες και μπουκάλια νερό. Μεταξύ αυτών που παρηγορούσαν ήταν και παιδιά.

AP Photo/Ian Hodgson

ο 39χρονος Τζος Άρονσον που είχε προγραμματίσει να παρακολουθήσει την προσευχή του Γιόν Κιπούρ αργότερα το πρωί της Πέμπτης, άκουσε πυροβολισμούς στις 9:37 π.μ. και αμέσως αναγνώρισε τον ήχο. “Έχω εργαστεί σε χώρες με πολέμους και γνωρίζω τον ήχο των πυροβολισμών. Είπα: ‘Ω Θεέ μου – ξέρω ότι είναι ο ήχος των πυροβολισμών’. Μετά άκουσα πολλές σειρήνες και σκέφτηκα: ‘Ω Θεέ μου, κάτι συμβαίνει’”, είπε χαρακτηριστικά.

Ο Άρονσον, ο οποίος είναι ανταποκριτής της ισραηλινής εφημερίδας Maariv με έδρα το Μάντσεστερ, είπε ότι η αστυνομία αρχικά του αρνήθηκε να φύγει από το κτίριο, αλλά αργότερα του το επέτρεψε, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη. “Είδα τον ραβίνο Γουόκερ και είδα ότι υπήρχε αίμα στα λευκά του άμφια“, περιέγραψε.

“Είναι απλώς σοκαριστικό. Είπα ξανά, είμαι δημοσιογράφος, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω λόγια. Έχω καλύψει τέτοιες επιθέσεις, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα συμβεί στην ίδια μου τη γειτονιά”, είπε.