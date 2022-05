Ένοχη για τη δολοφονία του συζύγου της η συγγραφέας του "How to Murder Your Husband"

Η συγγραφέας του How to Murder Your Husband AP

Το δικαστήριο του Πόρτλαντ έκρινε ένοχη τη Νάνσι Κράμπτον Μπρόφι για τη δολοφονία του σεφ Ντάνιελ Μπρόφι τον Ιούνιο του 2018.

Δικαστήριο στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ καταδίκασε συγγραφέα ρομαντικών μυθιστορημάτων, η οποία έγραψε ένα δοκίμιο με τίτλο How to Murder Your Husband, για τον θανάσιμο πυροβολισμό του συζύγου της πριν από τέσσερα χρόνια. Το δικαστήριο, που απαρτιζόταν από επτά γυναίκες και πέντε άνδρες έκρινε τη Νάνσι Κράμπτον Μπρόφι, 71 ετών, ένοχη για δολοφονία δεύτερου βαθμού την Τετάρτη μετά από διήμερη συζήτηση για τον θάνατο του Ντάνιελ Μπρόφι. ADVERTISING Ο Μπρόφι, ένας 63χρονος σεφ, σκοτώθηκε στις 2 Ιουνίου 2018 καθώς ετοιμαζόταν να πάει στη δουλειά του στο Ινστιτούτο Μαγειρικής του Όρεγκον στο νοτιοδυτικό Πόρτλαντ. Η Κράμπτον Μπρόφι δεν φάνηκε να αντιδρά με τον οποιονδήποτε τρόπο κατά την ετυμηγορία στην κατάμεστη αίθουσα του δικαστηρίου της κομητείας Μουλτνόμα. Η Λίζα Μάξφιλντ, μία από τις δικηγόρους της, δήλωσε ότι η ομάδα υπεράσπισης θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Το κίνητρό της, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ήταν τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. "Κλειδί" της υπόθεσης θεωρήθηκε και ένα συμβόλαιο ασφάλειας ζωής, όπως αναφέρει ο Guardian. Η Κράμπτον Μπρόφι είπε ότι δεν είχε κανένα λόγο να σκοτώσει τον σύζυγό της και τα οικονομικά τους προβλήματα είχαν λυθεί σε μεγάλο βαθμό με την εξαργύρωση ενός μέρους του συνταξιοδοτικού αποταμιευτικού προγράμματός της. Είχε στην κατοχή της την ίδια μάρκα και μοντέλο όπλου που χρησιμοποιήθηκε για να σκοτώσει τον σύζυγό της και εθεάθη σε πλάνα παρακολούθησης να οδηγεί από και προς το ινστιτούτο μαγειρικής, όπως έδειξαν δικαστικά εκθέματα και μαρτυρίες. Η αστυνομία δεν βρήκε ποτέ το όπλο που σκότωσε τον Μπρόφι. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η Μπρόφι άλλαξε την κάννη του όπλου που χρησιμοποιήθηκε στον πυροβολισμό και στη συνέχεια το πέταξε. Οι δικηγόροι υπεράσπισης είπαν ότι τα μέρη του όπλου ήταν η έμπνευση για τη συγγραφή του Crampton Brophy και ισχυρίστηκαν ότι κάποιος άλλος θα μπορούσε να είναι ο δολοφόνος του Μπρόφι κατά τη διάρκεια κάποιας αποτυχημένης ληστείας. Η 71χρονη κατέθεσε ότι η παρουσία της κοντά στη σχολή μαγειρικής την ημέρα του θανάτου του συζύγου της ήταν απλή σύμπτωση και ότι είχε παρκάρει στην περιοχή για να δουλέψει πάνω στο γράψιμό της. Το βιβλίο της Μπρόφι περιγράφει λεπτομερώς διάφορες επιλογές για τη διάπραξη ενός αδιευκρίνιστου φόνου και προκρίνει το ότι ο δράστης αποφεύγει τη σύλληψη. Ο δικαστής Κρίστοφερ Ράμρας απέκλεισε το δοκίμιο από τη δίκη, σημειώνοντας ότι δημοσιεύτηκε το 2011. Ωστόσο, ένας εισαγγελέας αναφέρθηκε στα θέματα του δοκιμίου χωρίς να το ονομάσει αφού ο Κράμπτον Μπρόφι πήρε θέση. Η Μπρόφι είναι υπό κράτηση από τη μέρα που συνελήφθη, τον Σεπτέμβριο του 2018. Θα καταδικαστεί στις 13 Ιουνίου. Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

