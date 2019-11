Έπαιζε φρίσμπι topless - Τιμωρήθηκε αλλά δικαιώθηκε

Η 20χρονη Effie Krokos από το Κολοράντο των ΗΠΑ τιμωρήθηκε με πρόστιμο επειδή έπαιζε φρίσμπι topless.

Ωστόσο σε δεύτερο χρόνο έλαβε αποζημίωση ύψους 50.000 δολαρίων.

Όλα ξεκίνησαν στις 26 Σεπτεμβρίου όταν έπαιζε στην αυλή του αρραβωνιαστικού της.

Έβγαλε το μπλουζάκι της επειδή ζεστανόταν, όπως λέει χαρακτηριστικά.

"Σκέφτηκα, κάνει ζέστη. Εκείνος δε φορούσε μπλουζάκι, είπα γιατί να μην το κάνω κι εγώ;" τόνισε η 20χρονη.

Ωστόσο ένας γείτονας κάλεσε την αστυνομία. Η νεαρή προσπάθησε να εξηγήσει την πράξη της ωστόσο ο αστυνομικός της επέβαλε πρόστιμο για άσεμνη συμπεριφορά.

"Αναστατώθηκα γιατί δεν είχα κάνει κάτι κακό. Απλά έπαιζα φρίσμπι στην δική μου αυλή με τον αρραβωνιαστικό μου" δηλώνει η νεαρή. Τελικά υπέβαλλη μήνυση κατά των Αρχών για την επιβολή του προστίμου και τελικά πέτυχε έναν υψηλό συμβιβασμό με τον Δήμο.

Η δικαίωσή της βασίστηκε στο δεδικασμένο του "Free the Nipple vs. the City of Ft. Collins". Βάσει της απόφασης, είναι νόμιμο για μια γυναίκα να είναι topless όπου είναι γυμνός από τη μέση και πάνω και κάποιος άνδρας, στην εν λόγω Πολιτεία.

Η Krokos λέει μάλιστα πως ήξερε τα δικαιώματά της, κάτι που αγνοούσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.