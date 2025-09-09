Επιστολή με το όνομα Τραμπ στο “βιβλίο γενεθλίων” του Έπσταϊν – Διαψεύδει ο Αμερικανός πρόεδρος

Δημοκρατικοί αποκάλυψαν επιστολή με σεξουαλικά υπονοούμενα, που φέρεται να φέρει την υπογραφή του Τραμπ, από άλμπουμ του Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαψεύδει κατηγορηματικά και απαντά με αγωγή 10 δισ. δολαρίων.

Νέα διάσταση παίρνει η φερόμενη σχέση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση επιστολής με σεξουαλικά υπονοούμενα, που φέρεται να φέρει την υπογραφή του Αμερικανού προέδρου.

Η επιστολή, την οποία δημοσιοποίησαν οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, εντοπίστηκε σε άλμπουμ που δημιουργήθηκε για τα 50ά γενέθλια του Τζέφρι Έπσταϊν το 2003.

Στο ίδιο άλμπουμ, εκτός από την επιστολή που αποδίδεται στον Τραμπ, εμφανίζονται ονόματα γνωστών προσωπικοτήτων, όπως ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς, ενώ υπάρχουν και άλλες επιστολές με προκλητικό περιεχόμενο.

Ο Τραμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έγραψε το κείμενο ή σχεδίασε το σκίτσο γυναίκας που το συνοδεύει. Παράλληλα, έχει στραφεί νομικά κατά της Wall Street Journal, ζητώντας αποζημίωση 10 δισ. δολαρίων για το σχετικό δημοσίευμα.

Η επίμαχη επιστολή του Τραμπ στον Έπσταϊν AP@OversightDems/X

«Δεν είναι δικά μου λόγια, ούτε έτσι μιλάω. Επίσης, δεν σχεδιάζω εικόνες», υπογράμμισε ο ίδιος.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι «είναι ξεκάθαρο πως ο πρόεδρος Τραμπ δεν σχεδίασε ούτε υπέγραψε» το έγγραφο. Ο αναπληρωτής προσωπάρχης Τέιλορ Μπουντόβιτς δημοσίευσε μάλιστα φωτογραφίες με την πραγματική υπογραφή του Τραμπ, τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται για τη δική του».

Οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο

Ρεπουμπλικανοί βουλευτές απέρριψαν επίσης τη γνησιότητα του εγγράφου. «Δεν είναι η υπογραφή του, έχω δει τον Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει χιλιάδες φορές», δήλωσε ο βουλευτής Μπάιρον Ντόναλντς.

Από την πλευρά του, ο Τόμας Μάσι, που ζητάει τη δημοσιοποίηση του πλήρους φακέλου της υπόθεσης Έπσταϊν, σημείωσε ότι «ένα ευχετήριο γράμμα δεν προσφέρει τίποτα στα θύματα».

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο που στο Κογκρέσο εντείνεται η διακομματική πίεση για την αποκάλυψη των λεγόμενων «φακέλων Έπσταϊν». Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη αρχίσει να παραδίδει έγγραφα στην Επιτροπή, ενώ ζητήθηκαν από την περιουσία του Έπσταϊν η διαθήκη του, συμφωνίες με εισαγγελείς, τα σημειωματάριά του με επαφές, αλλά και οικονομικά στοιχεία και συναλλαγές.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, η δημοσιοποίηση του «βιβλίου γενεθλίων» φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σχέση που είχε ο Τραμπ με τον Έπσταϊν, μια σχέση που –όπως ο ίδιος ισχυρίζεται– έληξε πριν από δύο δεκαετίες ύστερα από προσωπική ρήξη.