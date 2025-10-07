Επίθεση με μαχαίρι στη δήμαρχο του Χέρντεκε: Ανακρίνονται τα παιδιά της

Σύμφωνα με τη γερμανική BILD, τα παιδιά της δημάρχου του Χέρντεκε ερευνώνται από τις Αρχές για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον της. Δίνει μάχη για τη ζωή της.

Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε η νέα δήμαρχος του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο διαμέρισμά της στο Χέρντεκε. Φέρεται να έχει δεχτεί πολλαπλές μαχαιριές στην κοιλιά και την πλάτη. Ο θετός της γιος (15 ετών) και η θετή της κόρη (17 ετών) βρίσκονταν στο σπίτι και ήταν αυτοί που κάλεσαν τις Αρχές.

Σύμφωνα με την BILD, ο γιος της δημάρχου οδηγήθηκε με χειροπέδες στο περιπολικό ενώ και τα δύο παιδιά της ανακρίνονται από την αστυνομία, τους πήραν αποτυπώματα και τα ρούχα τους κατασχέθηκαν για εξέταση.

Μαχαίρωσαν τη δήμαρχο του Χέρντεκε Alex Talash/dpa via ZUMA Press/Visualhellas.gr

Γείτονας άκουσε καυγά πριν από την κλήση στις Αρχές

Ο 15χρονος γιος της Στάλτσερ φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι η μητέρα του δέχτηκε επίθεση από αρκετούς άνδρες στον δρόμο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες.

Αντιθέτως, ένας γείτονας δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα: “Μισή ώρα πριν προσγειωθεί το ελικόπτερο διάσωσης, άκουσα τον γιο και τη μητέρα του να καυγαδίζουν. Ουσιαστικά ούρλιαζαν ο ένας στον άλλον”.

Η κόρη φέρεται να είχε απειλήσει τη μητέρα της το καλοκαίρι

Αστυνομικοί στο σπίτι της δημάρχου του Χέρντεκε AP

Σύμφωνα με τον γείτονα, οι καυγάδες ήταν συχνοί στην οικογένεια. Κατά την BILD, υπήρξε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας το καλοκαίρι όταν η θετή κόρη φέρεται να είχε απειλήσει τη μητέρα της και φέρεται να ενεπλάκη και μαχαίρι σε εκείνο το περιστατικό.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή την πολιτικό του SPD.

Μερτς: “Αποτρόπαια πράξη”

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την επίθεση στη δήμαρχο του Χέρντεκε.

«Ενημερωθήκαμε για μια αποτρόπαια πράξη στο Χέρντεκε. Πρέπει να ερευνηθεί άμεσα. Φοβόμαστε για τη ζωή της νεοεκλεγείσας δημάρχου, Ίρις Στάλτσερ, και ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους της”, έγραψε στο X.

Η 57χρονη Στάλτσερ είχε εκλεγεί δήμαρχος της πόλης των 22.500 κατοίκων στο Ρουρ στις 28 Σεπτεμβρίου με ποσοστό 52,2% και επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με την προσωπική της ιστοσελίδα, είναι δικηγόρος, παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών στην εφηβεία.