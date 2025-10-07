Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι στη δήμαρχο του Χέρντεκε – Νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη

Αιμόφυρτη και με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι βρέθηκε η δήμαρχος του Χέρντεκε της Γερμανίας, η οποία εκλέχθηκε πριν μια εβδομάδα.

Η Ίρις Στάλτσερ, η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε στη δυτική Γερμανία, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο διαμέρισμά της, δήλωσαν οι αρχές την Τρίτη.

Πηγές ανέφεραν στους δημοσιογράφους ότι η κεντροαριστερή πολιτικός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε μπροστά από την κατοικία της γύρω στο μεσημέρι και εκείνη κατάφερε να συρθεί μέσα πριν καταρρεύσει.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρήκαν τη Στάλτσερ ζωντανή, αλλά σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Στάλτσερ είχε εκλεγεί δήμαρχος πρόσφατα. Στον δεύτερο γύρο των εκλογών στις 28 Σεπτεμβρίου, επικράτησε με ποσοστό 52,2% έναντι του υποψηφίου του κεντροδεξιού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Φάμπιαν Κόνραντ Χάας.

Τα κίνητρα της επίθεσης, όπως και η ταυτότητα του δράστη ή των δραστών, παραμένουν άγνωστα.

Οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία στο σημείο, ενώ η Στάλτσερ νοσηλεύεται.

AP Martin Meissner

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλης κλίμακας ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Ο Ομοσπονδιακός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς (CDU) εξέφρασε βαθύ σοκ για την επίθεση με μαχαίρι κατά της Στάλτσερ.

«Πληροφορηθήκαμε για μια ειδεχθή πράξη στο Χέρντεκε. Πρέπει τώρα να διαλευκανθεί γρήγορα. Φοβόμαστε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου, Ίρις Στάλτσερ, και ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωσή της», έγραψε ο Μερτς στην πλατφόρμα X. «Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά της και τα αγαπημένα της πρόσωπα».