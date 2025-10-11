Επίθεση στη δήμαρχο του Χέρντεκε: Βασανίστηκε από τη θετή της κόρη – Προσπάθησε να την κάψει

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την επίθεση με μαχαίρι στη δήμαρχο του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, σύμφωνα με τις οποίες η 57χρονη πολιτικός βασανίστηκε πολύ από την θετή της κόρη.

Νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της δημάρχου του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, την Τρίτη (7/10), από τη 17χρονη θετή της κόρη.

Η 57χρονη πολιτικός, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται, κατέθεσε πως η έφηβη την κρατούσε για ώρες στο υπόγειο του σπιτιού και την κακοποιούσε.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές που επικαλείται η Bild, η 17χρονη χρησιμοποίησε αποσμητικό σπρέι και αναπτήρα επιχειρώντας να την πυρπολήσει, πριν τη μαχαιρώσει επανειλημμένα — γι’ αυτό και η Στάλτσερ έφερε εγκαύματα. Το WDR μετέδιδε ότι η δήμαρχος σύρθηκε από το υπόγειο προς το ισόγειο μετά την επίθεση, αναζητώντας βοήθεια.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο διαπίστωσαν 13 τραύματα από μαχαίρι, εκτεταμένα αιματώματα και κατάγματα στο κρανίο. Η 17χρονη φέρεται να είπε στη θετή της μητέρα ότι ζητούσε «εκδίκηση», με το κίνητρο να παραμένει ασαφές.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές εντόπισαν το πιθανό μαχαίρι της επίθεσης μέσα στο σακίδιο του 15χρονου θετού γιου της Στάλτσερ, μαζί με αιματοβαμμένα ρούχα που αποδίδονται στην 17χρονη. Οι ιατροδικαστές κατέγραψαν σημαντικά ίχνη αίματος στο σπίτι, τα οποία φαίνεται να είχαν καθαριστεί πριν κληθούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η αστυνομία επιβεβαίωνε και προηγούμενες εντάσεις στην οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου περιστατικού ενδοοικογενειακής διαμάχης με απειλή μαχαιριού.

Οι εισαγγελείς αντιμετώπιζαν την υπόθεση ως «επικίνδυνη σωματική βλάβη» και όχι ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, στοιχείο που συνδέεται —μεταξύ άλλων— με την πρωτοβουλία της κόρης να ζητήσει βοήθεια από το γραφείο κοινωνικής πρόνοιας νέων. Και τα δύο θετά παιδιά έχουν τεθεί υπό την εποπτεία της τοπικής πρόνοιας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.