Επίθεση στο Μάντσεστερ: Ο δράστης είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος

Εξ ονόματος του Ισλαμικού Κράτους ενεργούσε ο 35χρονος δράστης της επίθεσης στη συναγωγή του Μάντσεστερ, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άτομα.

Ο άνδρας που επιτέθηκε στη συναγωγή του Μάντσεστερ την περασμένη εβδομάδα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο Εβραίοι πιστοί, είχε τηλεφωνήσει στην αστυνομία για να δηλώσει ότι ενεργούσε εξ ονόματος του Ισλαμικού Κράτους, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Ο Τζιχάντ Αλ Σάμι, 35 ετών, Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής, τηλεφώνησε στην αστυνομία αφού παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πεζούς και επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς έξω από τη συναγωγή του Χίτον Παρκ, στη συνοικία Κράμπσολ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές που επικαλούνται την αστυνομία.

Ένοπλοι αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Αλ Σάμι επί τόπου. Αργότερα έγινε γνωστό ότι οι αστυνομικοί σκότωσαν επίσης κατά λάθος ένα από τα θύματα.

Ένας εκπρόσωπος της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας Βορειοδυτικής Αγγλίας είπε ότι κατά την πρώτη φάση της επίθεσης ο Αλ Σάμι τηλεφώνησε σε αστυνομικούς και ορκίστηκε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Λόρενς Τέιλορ είπε ότι οι αρχές πίστευαν ότι ο Αλ Σάμι ενδέχεται να είχε επηρεαστεί από ακραία ισλαμιστική ιδεολογία, αλλά θα χρειαζόταν χρόνος μέχρι να εξακριβώσουν όλες τις λεπτομέρειες.

Ο δράστης δεν ήταν γνωστός στην αντιτρομοκρατική, αν και είχε ποινικό μητρώο και πρόσφατα είχε συλληφθεί με την κατηγορία του βιασμού αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, είπε ο Τέιλορ.