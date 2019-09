F-18 εντοπίζουν UFO: Τα τρία βίντεο είναι αληθινά και δεν έπρεπε να διαρρεύσουν

Σε μία παραδοχή που αναμένεται να συζητηθεί και να αναζωπυρώσει τις θεωρίες συνωμοσίας περί ύπαρξης εξωγήινης ζωής, προχώρησε για πρώτη φορά στα χρονικά το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Συγκεκριμένα, αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως τα βίντεο που έχουν διαρρεύσει και εμφανίζουν αμερικανικά μαχητικά F-18 Hornet να έρχονται αντιμέτωπα με αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα είναι πέρα για πέρα αληθινά και πως δεν έπρεπε ποτέ να δημοσιευτούν στο ευρύ κοινό.

Τα βίντεο γνωστά με της κωδικές ονομασίες ”FLIR1,” “Gimbal” και“GoFast” δημοσιεύτηκαν το Δεκέμβριο του 2017 από τους New York Times και την Washington Post στο πλαίσιο έρευνας που έκανε το The Stars Academy of Arts & Science, μια κοινοπραξία πρώην στελεχών μυστικών υπηρεσιών, επιστημόνων και διασημοτήτων που προωθούν την έρευνα για τα UFO και άλλα «επιστημονικά μυστήρια».

Το πρώτο βίντεο είναι τραβηγμένο το Νοέμβριο του 2004, ενώ τα άλλα δύο τον Ιανουάριο του 2015, σε διαφορετικά σημεία του εναέριου χώρου των ΗΠΑ. Σε ένα από αυτά ένας από τους πιλότους ακούγεται να λέει πόσο παράξενο είναι αυτό που βλέπει. "Τι στην ευχή είναι αυτό το πράγμα;" ακούγεται συγκεκριμένα να ρωτά.

"Το Ναυτικό θεωρεί τα φαινόμενα που περιέχονται - απεικονίζονται σε αυτά τα 3 βίντεο ως αγνώστου ταυτότητας», σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού, Τζόσεφ Γκράντισερ, στην ιστοσελίδα Black Vault.

"Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έχει δημοσίως κυκλοφορήσει χαρακτηρισμούς ή περιγραφές, υποθέσεις ή συμπεράσματα, σχετικά με τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στα σχετικά βίντεο», συνέχισε ο εκπρόσωπος του Ναυτικού, ενώ αντί του ευρέως χρησιμοποιούμενου όρου UFO, προτιμά εκείνο του UAF δηλαδή Ανεξήγητα Εναέρια Φαινόμενα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν διαβαθμισμένα (απόρρητα), τα συγκεκριμένα βίντεο ποτέ δεν προορίζονταν για δημοσίευση από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο Black Vault.

Δείτε τα βίντεο: