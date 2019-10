Φαρσέρ κράτησε το τελευταίο γέλιο για... τον ίδιο, στην κηδεία του

Always look on the light side of life. Αλλά και on the bright side of death που έλεγαν κι οι Monty Python.

Πριν λίγες ημέρες, η Chloe Kiernan δημοσίευσε στο Twitter ένα βίντεο το οποίο κατέγραφε τελευταία επιθυμία του παππού της. Ο 62χρονος Shay Bradley ήθελε να κάνει την οικογένειά του να γελάσει κατά τη διάρκεια της κηδείας του στο Δουβλίνο.

Έτσι, ο πρώην βετεράνος του Ιρλανδικού στρατού, έστησε μια έσχατη φάρσα. Την ώρα που γινόταν η τελετή, μια φωνή ακούστηκε από τον τάφο του.

"Hello, hello, hello... let me out!"

Και στη συνέχεια μια δεύτερη φωνή που έλεγε προς τους πενθούντες: "Hello again, hello. I called to say goodbye."

Ο Shay που νοσούσε καιρό, είχε οργανώσει το "αποχαιρετιστήριο show" του εδώ και έναν χρόνο. Κατά τη διάρκεια οικογενειακού γεύματος κατέγραψε το μήνυμά του σε ένα τηλέφωνο, με τη βοήθεια του γιου του Jonathan.

Ο γιος του δήλωσε στο BBC ότι ο πατέρας του "ήταν ένας άνθρωπος που πάντοτε ήθελε να κάνει τους άλλους να γελούν. Ήθελε κάτι ξεχωριστό για να τον θυμούνται όλοι όπως ακριβώς ήταν, ειδικά η μητέρα μου".

Ο 41χρονος δήλωσε ακόμη πως δεν περίμενε να γίνει το βίντεο viral παγκοσμίως.

"Δεν καταλάβαινα την ώρα που τραβούσα τα πλάνα της κηδείας το τι θα συνέβαινε. Πίστευα πως ήταν μια οικογενειακή στιγμή. Την επόμενη μέρα το πρωί όταν ξύπνησα, είδα τι αποτέλεσμα είχε".

Μάλιστα το hashtag #Shayslastlaugh έγινε trend στο Twitter με χρήστες να καταγράφουν τους δικούς τους αποχαιρετισμούς σε αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά και τις στιγμές γέλιου που μπορούν να υπάρχουν μέσα σε μια περίοδο θρήνου.

"O πατέρας μου ήθελε να φύγουμε από το νεκροταφείο γελώντας και να γιορτάσουμε τη ζωή. Ήταν ένας υπέροχος χαρακτήρας", δήλωσε από τη δική της μεριά η κόρη του Shay Bradley, Andrea.