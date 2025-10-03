Φωτιά σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο

Πυρκαγιά ξέσπασςε σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο, σύμφωνα με τους Los Angeles Times. Τα αίτια δεν είναι σαφή.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο, στην κομητεία του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, ανακοινώθηκε σήμερα, μέσω του X, από το γραφείο Τύπου του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

Flames rise from the Chevron refinery in El Segundo, Calif., Thursday, Oct. 2, 2025. (AP Photo/Ethan Swope)

Η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης είναι έτοιμη να συνδράμει εφόσον της ζητηθεί, δήλωσε η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας προσθέτοντας ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι η πυρκαγιά επηρεάζει το LAX», αναφερόμενη στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι σαφή, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο CBS μετέδωσε ότι αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο διυλιστήριο έπειτα από αναφορές για έκρηξη.

FILE - A crew works on seepage of 800,000 gallons of oil and brine water oil from an abandoned well in Chevron Corp's Cymric oilfield in McKittrick, Calif., on July 24, 2019. On Wednesday, March 20, 2024, Chevron agreed to pay more than $13 million in fines associated with oil spills in California. (Irfan Khan/Los Angeles Times via AP, Pool, File)

Η αστυνομία στο Ελ Σεγκούντο δεν έχει πληροφορίες για τραυματίες ούτε για απομάκρυνση κατοίκων, πρόσθεσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Το εν λόγω διυλιστήριο παράγει 290.000 βαρέλια την ημέρα και τα κύρια προϊόντα του είναι βενζίνη, καύσιμα αεριωθουμένων και ντίζελ, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Chevron. Έχει δυνατότητα αποθήκευσης 12,5 εκατομμυρίων βαρελιών σε περίπου 150 μεγάλες δεξαμενές