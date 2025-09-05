Γαλλία: Κρατούμενοι σε φυλακή ξεκίνησαν απεργία πείνας – Διαμαρτύρονται για τις συνθήκες κράτησης

Στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Βαντέν-λε-Βιέιγ κρατούμενοι ξεκίνησαν απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες κράτησής τους.

Κρατούμενοι σε μια γαλλική φυλακή υψίστης ασφαλείας για επικίνδυνους εμπόρους ναρκωτικών ξεκίνησαν απεργία πείνας αυτή την εβδομάδα για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες κράτησής τους, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα των γαλλικών μέσων ενημέρωσης.

Η απεργία πείνας στη φυλακή Βαντέν-λε-Βιέιγ στον νομό Πα-ντε-Καλαί ξεκίνησε τη Δευτέρα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου τόνισε ότι είναι πολύ νωρίς για να ειπωθεί πόσοι κρατούμενοι συμμετέχουν στην απεργία πείνας.

«Η φυλακή είναι λειτουργική, οι κρατούμενοι είναι νευρικοί και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που προχωρούν σε μια τέτοια κίνηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Είναι νευρικοί καθώς βρίσκονται μέσα σε μια φυλακή που είναι απομονωμένη από τον έξω κόσμο, όπου δεν μπορούν πλέον να οργανώνουν την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών από το εσωτερικό της φυλακής όπως έκαναν πριν», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα «ενδώσει», αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τα αιτήματα των κρατουμένων.

Η Le Figaro, επικαλούμενη πηγή της φυλακής, ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι λίγες ημέρες αφότου ορισμένοι κρατούμενοι πλημμύρισαν τα κελιά τους με νερό, περίπου 20 κρατούμενοι στην πρώτη πτέρυγα της φυλακής ξεκίνησαν απεργία πείνας.

Ογδόντα οκτώ καταδικασμένοι έμποροι ναρκωτικών μεταφέρθηκαν στην ειδική πτέρυγα της φυλακής τον Ιούλιο, στο πλαίσιο των σχεδίων του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν να αυστηροποιήσει τις συνθήκες κράτησης για ορισμένους από τους πιο επικίνδυνους κρατούμενους της Γαλλίας.