Γαλλία: Ο Μπαϊρού θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, θέτοντας σε δοκιμασία την επιβίωση της κυβέρνησής του ενόψει της συζήτησης για τον αντιδημοφιλή προϋπολογισμό, αυξάνοντας την πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ενόψει ενός πολιτικά ταραχώδους φθινοπώρου, ο Φρανσουά Μπαϊρού παρουσίασε σχέδιο περικοπών άνω των 40 δισ. ευρώ στις δημόσιες δαπάνες, με σκοπό να μειωθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού του 2026 στο 4,6% του ΑΕΠ.

“Όταν το σπίτι καίγεται ή όταν είσαι έτοιμος να βυθιστείς, πρέπει να αναγνωρίσεις την κατάσταση,” είπε ο Μπαϊρού. “Δεν θα αφήσω τη χώρα μας να βυθιστεί σε αυτόν τον κίνδυνο, γιατί είναι η ελευθερία μας που διακυβεύεται”, πρόσθεσε ο ίδιος, σύμφωνα με το POLITICO.

Ωστόσο, το σχέδιο που παρουσίασε, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την κατάργηση δύο δημόσιων αργιών, προκάλεσε οργή στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάποια από τα οποία υποσχέθηκαν να ανατρέψουν τον Μπαϊρού εάν προχωρήσει χωρίς σημαντικές αλλαγές.

Ο Μπαϊρού πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει την απειλή μαζικών διαδηλώσεων και μιας πανεθνικής απεργίας που έχει προγραμματιστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου.

Με την απόφαση να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης πριν από τις διαδηλώσεις και την επιστροφή του γαλλικού κοινοβουλίου, ο Μπαϊρού ουσιαστικά επιλέγει να ρισκάρει και να αντιμετωπίσει άμεσα τις συνέπειες, ξέροντας ότι το μέλλον της κυβέρνησής του εξαρτάται από αυτήν την απόφαση.

«Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που μόνο ένα υπολογισμένο ρίσκο μπορεί να σου επιτρέψει να αποφύγεις έναν σοβαρότερο κίνδυνο», δήλωσε ο Μπαϊρού. «Πρόκειται για το ζήτημα της επιβίωσης του κράτους μας, της εικόνας του έθνους μας και της κάθε οικογένειας ξεχωριστά».