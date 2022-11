Γαμπρός εμφανίστηκε στον γάμο του μέσα σε φέρετρο

Πολύ βαριά φαίνεται πως πήρε τον γάμο του με τη σύντροφό του ένας γαμπρός από τις ΗΠΑ, ο οποίος μετέτρεψε για λίγο τον γάμο του σε... κηδεία και έκανε εντυπωσιακή είσοδο, ξαπλωμένος μέσα σε φέρετρο.

Το βίντεο από τον πολιτικό γάμο που φαίνεται πως έλαβε χώρα στις ΗΠΑ δημοσίευσε χρήστης στο TikTok και έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ποικίλλες αντιδράσεις, αφού πολλοί χρήστες του Διαδικτύου θεώρησαν τη συγκεκριμένη κίνηση ασεβή προς τη νύφη αλλά και τους καλεσμένους του γάμου του.

ADVERTISING

Στα πλάνα φαίνονται οι παράνυμφοι να βγάζουν από μία νεκροφόρα ένα μαύρο φέρετρο και να περπατούν στον διάδρομο κουβαλώντας τον γαμπρό, ο οποίος μετά βγήκε από το φέρετρο και πήρε θέση περιμένοντας τη νύφη.

Το βίντεο συγκέντρωσε 8,2 εκατομμύρια προβολές και παρόλο που δεν αποκάλυψε τις αντιδράσεις της νύφης, σίγουρα δυσαρέστησε τους χρήστες του διαδικτύου, με τους περισσότερους να αναφέρουν πως θα ακύρωναν τον γάμο.

"Θα είχαμε χωρίσει προτού έλεγα ότι δέχομαι", έγραψε μία χρήστης, για να προσθέσει μία άλλη πως αυτή η ενέργεια ήθελε πολύ θράσος.

Μάλιστα, στο βίντεο ακούγεται το τραγούδι "Rest In Peace" της Dorothy, ενώ στο κείμενο που το συνόδευσε αναφέρεται: "Tell me you're dramatic without telling me you're dramatic (πες μου ότι είσαι δραματικός χωρίς να μου πεις ότι είσαι δραματικός".

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις