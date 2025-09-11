Γερμανία: Ο στρατός πρέπει να υπερδιπλασιαστεί, λέει ο αρχηγός του

Επιτακτική ανάγκη ο στρατός της Γερμανία να υπερδιπλασιασθεί, για να ανταποκριθεί στους νέους στόχους του ΝΑΤΟ, υποστηρίζει ο Αρχηγός Στρατού Άλφονς Μάις.

Ο γερμανικός στρατός χρειάζεται επιπλέον 100.000 στρατιώτες των ήδη υπαρχόντων 62.000, για να ανταποκριθεί στους νέους στόχους του ΝΑΤΟ, οι οποίοι αποσκοπούν στην ενίσχυση της ετοιμότητας για την αυξανόμενη απειλή της ρωσικής επιθετικότητας, αναφέρει ο αρχηγός του σε εμπιστευτικό έγγραφο που είδε σήμερα το Reuters.

“Είναι επιτακτική ανάγκη ο στρατός να είναι επαρκώς έτοιμος για έναν πόλεμο έως το 2029 και να παρέχει τις δυνατότητες για τις οποίες η Γερμανία δεσμεύθηκε (στο ΝΑΤΟ) έως το 2035″, έγραψε ο Αρχηγός Στρατού Άλφονς Μάις σε επιστολή του με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου που απευθύνεται στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Άμυνας Κάρστεν Μπρόιερ. Στην επιστολή του αναφέρει ότι η επίτευξη αυτών των στόχων είναι αδύνατη με το υπάρχον σήμερα επίπεδο στρατιωτικού προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει επίσης 37.000 μη ενεργούς στρατιώτες.

Η Γερμανία έχει ήδη αρχίσει να αυξάνει τις δεσμεύσεις της προς τους συμμάχους της στην ανατολική Ευρώπη, κυρίως με την εγκαθίδρυση μιας γερμανικής ταξιαρχίας στη Λιθουανία, η οποία αναμένεται να αριθμεί 5.000 στρατιώτες, και την ανάπτυξη ναυτικών περιπολιών στην Βαλτική Θάλασσα για την αντιμετώπιση των υποθαλάσσιων δολιοφθορών.

Ο Μάις ζητάει να γίνει μία αύξηση περίπου 45.000 ενεργών στρατιωτών έως το 2029, την χρονιά που όπως έχει δηλώσει η υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συμμαχία, αναμένει ότι η Ρωσία θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον των δυτικών συμμάχων.

Η Μόσχα αρνείται συστηματικά την όποια πρόθεση να διεξάγει έναν πόλεμο εναντίον του ΝΑΤΟ ή εναντίον μελών του. Επιπλέον για την επίτευξη των στόχων του ΝΑΤΟ που συμφωνήθηκαν στη σύνοδο κορυφής τον Ιούνιο και τη δημιουργία εφεδρειών για έναν πόλεμο φθοράς, όπως αυτός που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία, ο Μάις προέβλεψε ότι θα χρειασθούν ακόμη 45.000 ενεργοί στρατιώτες έως το 2035.

Ο ίδιος ζήτησε επίσης περίπου 10.000 στρατιώτες επιπλέον για την ενίσχυση της εδαφικής άμυνας.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας στο Βερολίνο αρνήθηκε να σχολιάσει το έγγραφο, επικαλούμενος τον εμπιστευτικό του χαρακτήρα.

Ο ίδιος είπε ότι το ΝΑΤΟ είχε προσαρμόσει τους στόχους ικανοτήτων του σε απάντηση στις σημαντικά αυξημένες απειλές μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022: “Σύμφωνα με μια πρώτη πρόχειρη εκτίμηση, θα χρειαστούν συνολικά περίπου 460.000 άτομα προσωπικό (από τη Γερμανία), χωρισμένα σε περίπου 260.000 ενεργά στρατεύματα και περίπου 200.000 εφέδρους”.

Τον Ιούνιο ο υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα χρειασθεί έως 60.000 πρόσθετο ενεργό στρατιωτικό προσωπικό σε όλους τους στρατιωτικούς τομείς για ανταποκριθεί στους νέους στόχους του ΝΑΤΟ, που θα φθάσει μελλοντικά την δύναμη των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας, της Bundeswehr στους περίπου 260.000 στρατιώτες.

Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη επιτύχει τον στόχο των 203.000 στρατιωτών που είχε τεθεί για το 2018 και εξακολουθούν να έχουν υποστελεχωμένο προσωπικό, με περίπου 20.000 τακτικό προσωπικό, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου ‘Αμυνας.