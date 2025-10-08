Γερμανία: Πέπλο μυστηρίου για την επίθεση στη δήμαρχο – Το σενάριο που προκρίνεται

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι που δέχθηκε η δήμαρχος του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ. Τι έχουν αποκλείσει οι Αρχές.

Δέκα μαχαιριές δέχθηκε η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σε μία υπόθεση που έχει “παγώσει” τόσο την πόλη των 22.500 κατοίκων στα νότια της περιοχής του Ρουρ, αλλά και όλη τη Γερμανία, με το κίνητρο της επίθεσης να παραμένει ασαφές.

Περίπου στις 12:40 το μεσημέρι της Τρίτης (07/10) το κέντρο ελέγχου της πυροσβεστικής έλαβε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Τα υιοθετημένα παιδιά της πολιτικού του SPD, η οποία πριν από λίγες ημέρες είχε εκλεγεί νέα δήμαρχος του Χέρντεκε, δήλωσαν ότι βρήκαν τη μητέρα τους σοβαρά τραυματισμένη κοντά στο σπίτι τους. Η μητέρα τους είχε πιθανώς δεχτεί επίθεση και είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα από μαχαιριές στο στομάχι και στην πλάτη.

Τα παιδιά της, έφηβοι ηλικίας 15 και 17 ετών, που κάλεσαν τις αρχές ισχυρίστηκαν πως η μητέρα τους δέχθηκε επίθεση από “πολλά άτομα“, κάτι που δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη. Ο 15χρονος λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις εφημερίδες Spiegel και Bild θα απομακρυνόταν με χειροπέδες από τον τόπο του εγκλήματος, με τις αρχές να βάζουν στο κάδρο των ερευνών τα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος της πολιτικού.

Αυτή τη στιγμή και τα δύο παιδιά της βρίσκονται υπό κράτηση και ανακρίνονται.

“Κανένα πολιτικό κίνητρο”

Αρχικά υπήρχε μεγάλη ανησυχία ότι θα μπορούσε να πρόκειται για μια υπόθεση πολιτικά υποκινούμενου εγκλήματος.

Ωστόσο, οι ερευνητές δεν θεωρούν πλέον ότι αυτό ισχύει. “Με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις για έγκλημα με πολιτικά κίνητρα”, ανακοίνωσαν το βράδυ η αστυνομία και η εισαγγελία.

Μάλιστα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο το έγκλημα να συνδέεται με οικογενειακούς λόγους.

“Υπάρχει υποψία για οικογενειακή σύνδεση. Ο τόπος του εγκλήματος βρίσκεται μέσα στο σπίτι του πολιτικού. Έχουν εξασφαλιστεί πολυάριθμα αποδεικτικά στοιχεία [που το αποδεικνύουν]”, ανέφεραν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SPIEGEL, το περασμένο καλοκαίρι, στο ίδιο σπίτι, είχε σημειωθεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Τότε, η 17χρονη θετή κόρη φέρεται να χρησιμοποίησε μαχαίρι εναντίον της Στάλτσερ.

Πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση

Η αστυνομία επιβεβαίωσε στο SPIEGEL ότι έχει συσταθεί επιτροπή ανθρωποκτονιών για να αναλάβει τις έρευνες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σοβαρές υποψίες για τον δράστη, αλλά ούτε και μαρτυρίες για δράστες που να έχουν διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος.

Ποια είναι η Ίρις Στάλτσερ

Η Στάλτσερ είναι εξειδικευμένη δικηγόρος εργατικού δικαίου και ζει σχεδόν όλη της τη ζωή στη Χέρντεκε, όπως αναφέρεται στην προσωπική της ιστοσελίδα. Είναι παντρεμένη και έχει δύο υιοθετημένα παιδιά, έναν 15χρονο γιο και μία 17χρονη κόρη.

Η Στάλτσερ ασχολείται με την τοπική πολιτική της Χέρντεκε εδώ και αρκετά χρόνια, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στην επιτροπή νεολαίας και στο δημοτικό συμβούλιο.

Στις 28 Σεπτεμβρίου, με την υποστήριξη των Πρασίνων, κέρδισε τον δεύτερο γύρο των εκλογών με ποσοστό 52,2% έναντι του υποψηφίου της CDU Fabian Conrad Haas.