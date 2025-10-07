Γερμανία: Τι ερευνούν οι Αρχές για την άγρια επίθεση με μαχαίρι στη δήμαρχο του Χέρντεκε

Πού στρέφονται οι έρευνες των γερμανικών Αρχών για την ανακάλυψη των δραστών της επίθεσης με μαχαίρι κατά της δημάρχου του Χέρντεκε.

Σοκ έχει προκαλέσει σε όλη την Γερμανία η άγρια επίθεση με μαχαίρι κατά της νεοεκλεγείσας δημάρχου του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ. Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι η Στάλτσερ βρέθηκε γύρω στις 12:40 σοβαρά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι της.

Διακομίστηκε με ελικόπτερο διάσωσης σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το πρακτορείο ειδήσεων DPA, επικαλούμενο πηγές ασφαλείας, ανέφερε ότι η Στάλτσερ υπέστη πολλαπλές μαχαιριές στο άνω μέρος του σώματός της. Αρχικά φέρεται να ήταν σε θέση να επικοινωνήσει. Τα παιδιά της, έφηβοι ηλικίας 15 και 17 ετών, ήταν εκείνα που κάλεσαν τις αρχές. Ισχυρίστηκαν ότι η μητέρα τους δέχθηκε επίθεση από “πολλά άτομα” και ότι τη βρήκαν τραυματισμένη μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του dpa, οι δυνάμεις της εγκληματολογικής υπηρεσίας εργάζονται στον τόπο του εγκλήματος, στην οικία της Στάλτσερ.

Επίθεση με μαχαίρι στην δήμαρχο του Χέρντεκε AP Martin Meissner

Η αστυνομία ερευνά τα μέλη της οικογένεια της δημάρχου

Οι εφημερίδες Spiegel και Bild μετέδωσαν ότι ο 15χρονος θετός γιος της Στάλτσερ απομακρύνθηκε με χειροπέδες από τον τόπο του εγκλήματος. Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον 15χρονο να φορά κουβέρτα.

Το Spiegel προσθέτει ότι η ειδική εγκληματολογική επιτροπή που έχει συστηθεί διερευνά «και μέλη της οικογένειας» της Στάλτσερ.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν επιβεβαίωσε τη σύλληψη του γιου όταν ρωτήθηκε από τη ZEIT. Ανέφερε ότι οι έρευνες στρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις και ότι «ούτε το οικογενειακό υπόβαθρο μπορεί να αποκλειστεί».

Μαχαίρωσαν τη δήμαρχο του Χέρντεκε Alex Talash/dpa via ZUMA Press/Visualhellas.gr

Σημειώνεται πως το καλοκαίρι του 2025 είχε σημειωθεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο σπίτι της Στάλτσερ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Spiegel, τότε η 17χρονη θετή κόρη της Στάλτσερ είχε χρησιμοποιήσει μαχαίρι εναντίον της 57χρονης.

ΑP Martin Meissner

Μερτς: “Ειδεχθές έγκλημα” – Αντιδράσεις από το SPD

Ο Ομοσπονδιακός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς (CDU) σχολίασε το περιστατικό στην πλατφόρμα X γράφοντας: «Έφτασε σε εμάς η είδηση για μια αποτρόπαια πράξη από το Χέρντεκε. Πρέπει να διαλευκανθεί άμεσα. Ανησυχούμε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά της και τους οικείους της».

Ο γενικός γραμματέας του SPD, Τιμ Κλίσεντορφ, δήλωσε βαθιά συγκλονισμένος: «Ανησυχούμε για τη συντρόφισσά μας και δήμαρχο και οι σκέψεις μας είναι με τους δικούς της ανθρώπους».

Και ο γενικός γραμματέας του SPD στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Φρέντερικ Κόρντες, δήλωσε: «Οι ειδήσεις από το Χέρντεκε μας συγκλονίζουν. Οι σκέψεις μας είναι με την Ίρις Στάλτσερ και την οικογένειά της. Ευχαριστούμε όλες τις δυνάμεις διάσωσης και τις υπηρεσίες που βρίσκονται ή βρέθηκαν στο σημείο».

Η 57χρονη πολιτικός του SPD είχε εκλεγεί δήμαρχος της πόλης των 22.500 κατοίκων στο Ρουρ στις 28 Σεπτεμβρίου με ποσοστό 52,2% και επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με την προσωπική της ιστοσελίδα, είναι δικηγόρος, παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών στην εφηβεία.