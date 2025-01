Γιατί ακολουθώ τον Τραμπ στο Instagram χωρίς να το ξέρω – Η απάντηση της Meta

Αν είδατε ξαφνικά στο feed σας στο Instagram κάποια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ ή του Τζει Ντι Βανς και δεν θυμάστε πότε ακριβώς τους ακολουθήσατε, τότε αυτό το άρθρο είναι για εσάς.

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε τα προηγούμενα 24ωρα, προκαλώντας αρκετά ερωτήματα, η πληροφορία ότι χρήστες βρέθηκαν να ακολουθούν επίσημους λογαριασμούς ανθρώπων που συνδέονται με κορυφαία στελέχη της νέας κυβέρνησης Τραμπ, χωρίς οι ίδιοι να έχουν πατήσει ποτέ “follow”.

Μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, ορισμένοι χρήστες έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν ότι “αυτόματα” άρχισαν να ακολουθούν τον νέο πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς αλλά και την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ.

Ορισμένοι μάλιστα που δήλωσαν ότι έκαναν unfollow τα προφίλ των Τραμπ και Βανς στο Instagram, ανέφεραν αργότερα ότι τους “ακολούθησαν” ξανά, παρά τη ρητή άρνηση του ενδιαφέροντός τους.

Τι ακριβώς συνέβη;

Αρχικά, η Meta διέψευσε τις κατηγορίες ότι ανάγκασε τους χρήστες να ακολουθήσουν τους συγκεκριμένους επίσημους λογαριασμούς, με τον εκπρόσωπό της, Άντι Στόουν, να διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί διαχειρίζονται από τον Λευκό Οίκο και “αλλάζουν όταν αλλάζει και ο ένοικος του Λευκού Οίκου“, ώστε να αντικατοπτρίζουν τα νέα πρόσωπα που κατέχουν τις αντίστοιχες θέσεις.

“Ακολουθήσαμε την ίδια διαδικασία που εφαρμόσαμε κατά την προηγούμενη προεδρική μετάβαση”, πρόσθεσε ο Στόουν σε ανακοίνωσή του.

Πρόκειται για τους λογαριασμούς Potus (President of the United States), VicePresident (vp) και Flotus (First Lady of the United States).

Ο Στόουν πρόσθεσε ότι “μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να ολοκληρωθούν οι αιτήσεις ακολούθησης ή διακοπής ακολούθησης, καθώς αυτοί οι λογαριασμοί περνούν στα χέρια των νέων κατόχων”. Αρχειοθετημένες εκδόσεις των σελίδων δείχνουν ότι οι λογαριασμοί Potus και Flotus προηγουμένως περιείχαν το όνομα και την επίσημη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν και της Τζιλ Μπάιντεν, αντίστοιχα.

Μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου, οι λογαριασμοί Facebook και Instagram της προηγούμενης κυβέρνησης αρχειοθετούνται, ενώ οι αναρτήσεις και οι ακόλουθοι διατηρούνται. Στη συνέχεια, οι ακόλουθοι μεταφέρονται αυτόματα στους νέους επίσημους λογαριασμούς.

Για παράδειγμα, την επομένη της ορκωμοσίας, ο αρχειοθετημένος λογαριασμός POTUS του Τζο Μπάιντεν στο Facebook είχε 11 εκατομμύρια ακολούθους, αριθμός ίδιος με τον επίσημο λογαριασμό POTUS του Ντόναλντ Τραμπ.

Πώς να διακόψετε την παρακολούθηση ενός λογαριασμού

Εάν θέλετε να σταματήσετε να ακολουθείτε έναν λογαριασμό είτε στο Facebook, είτε στο Instagram, μπορείτε να κάνετε κλικ στις τρεις τελείες στη σελίδα προφίλ και να επιλέξετε “Unfollow” ή “Block”.