Global Sumud Flotilla: Θερμή υποδοχή στους ακτιβιστές που “πάτησαν” Ελλάδα

Έφτασαν στην Αθήνα πάνω από 70 μέλη του Global Sumud Flotilla, ανάμεσά τους και οι 27 Έλληνες, που αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ισραήλ.

Στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” έφτασαν το απόγευμα της Δευτέρας (06/10) οι ακτιβιστές, μέλη του Global Sumud Flotilla που είχαν συλληφθεί και φυλακιστεί στο Ισραήλ. Οι 27 Έλληνες και δεκάδες ακόμη ακτιβιστές άλλων εθνικοτήτων, ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, μεταφέρονται με ειδική πτήση τσάρτερ από το διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon.

Οι περισσότεροι ακτιβιστές που αφέθηκαν ελεύθεροι, πέταξαν προς Αθήνα, από όπου μπορούν να ταξιδέψουν στις πατρίδες τους, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι κυβερνήσεις τους την Κυριακή.

Από το μεσημέρι, πλήθος κόσμου βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχθεί, κρατώντας πανό με συνθήματα υποστήριξης καθώς και παλαιστινιακές σημαίες. Aνάμεσα στους πολίτες είναι και στελέχη της αριστεράς, όπως ο Νίκος Φίλης και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Οι δεκάδες συγκεντρωμένοι υποδέχθηκαν τους ακτιβιστές φωνάζοντας, μεταξύ άλλων, “Λευτεριά στην Παλαιστίνη”, και κατά την άφιξή τους στην πύλη ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και επευφημίες.

Οι πρώτοι ακτιβιστές που βγήκαν από την πύλη, ύψωσαν τις γροθιές τους στο άκουσμα των συνθημάτων του πλήθους.

Επαναπατρισμός για τους 27 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ (ΤΑΤΙAΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Την άφιξη στην Αθήνα της πτήσης με τους ακτιβιστές γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών σε συντονισμό με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, αφίχθη στην Αθήνα με ασφάλεια ειδική πτήση επαναπατρισμού των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla». Μέσω της ανωτέρω πτήσης διευκολύνθηκε και η μεταφορά 134 πολιτών από 15 ευρωπαϊκές χώρες».

Ανάμεσα σε όσους έφυγαν από το Ισραήλ τη Δευτέρα βρίσκονται 28 Γάλλοι, 27 Έλληνες, 15 Ιταλοί και εννέα Σουηδοί. Συνολικά, 21 Ισπανοί επέστρεψαν χωριστά στην χώρα τους την Κυριακή.

Ωστόσο, αρκετοί είναι οι ακτιβιστές που παραμένουν στις φυλακές του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων 28 Ισπανών υπηκόων.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του το ισραηλινό ΥΠΕΞ ανέφερε πως το αεροπλάνο που ναυλώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ραμόν με 161 ακτιβιστές από τον στολίσκο Global Sumud Flotilla.

Επιπλέον, ένα αεροπλάνο που ναυλώθηκε από την σλοβακική κυβέρνηση αναχώρησε νωρίτερα από το αεροδρόμιο με 10 Σλοβάκους πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν επίσης στον στολίσκο.

Global Sumud Flotilla: Απάνθρωπες συνθήκες καταγγέλλουν οι ακτιβιστές

Συνολικά, 170 ακτιβιστές της flotillas έχουν απελαθεί έως τώρα. Όσοι παραμένουν κρατούνται στη φυλακή Κετζιότ, υπό συνθήκες που χαρακτηρίζονται απάνθρωπες.

Η οργάνωση νομικής βοήθειας Adalah ανέφερε ότι οι κρατούμενοι ακτιβιστές αντιμετωπίζονται απάνθρωπα από τους Ισραηλινούς φύλακες, με κάποιους να λένε ότι τους αρνήθηκαν τροφή και νερό και άλλους να δηλώνουν ότι υπέστησαν κακομεταχείριση από την ισραηλινή αστυνομία.

Ακτιβιστές περιέγραψαν συνθήκες στέρησης ύπνου, έλλειψης νερού και φαγητού και ορισμένοι είπαν επίσης ότι χτυπήθηκαν, τους κλώτσησαν και τους κλείδωσαν σε ένα κελί

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ενημέρωσε τη Σουηδική Πρεσβεία ότι υπέφερε από αφυδάτωση και έλλειψη τροφής και νερού, καθώς και εξανθήματα που πιθανώς προκλήθηκαν από κοριούς, ενώ ανέφερε ότι καθόταν για μεγάλα διαστήματα σε σκληρές επιφάνειες.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς κακομεταχείρισης ως «χονδροειδή ψέματα», ενώ ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε υπερήφανος που οι ακτιβιστές αντιμετωπίζονται «σαν τρομοκράτες».