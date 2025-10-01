Global Sumud Flotilla: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η αποστολή – Ισραηλινά πλοία πλησιάζουν στον στολίσκο

Τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ να μη συνεχίσει το ταξίδι του στη Γάζα αψηφούν τα μέλη του στολίσκου Global Sumud Flotilla, την ίδια στιγμή που ισραηλινά πλοία απειλούν να τον αναχαιτίσουν.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στα πλοιάρια του στολίσκου για τη Γάζα, “Global Sumud Flotilla” καθώς πολλά ισραηλινά πλοία πλησιάζουν και από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να αναχαιτιστεί από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ.

Όπως αναφέρουν οι οργανωτές, από τα ραντάρ του στολίσκου εντοπίστηκαν είκοσι και πλέον άγνωστης ταυτότητας πλοία που βρίσκονται σε απόσταση μόλις τριών ναυτικών μιλίων.

ΔΕΙΤΕ LIVE ΕΙΚΟΝΑ:

“Έρχονται ήδη για εμάς. Δύο δωδεκάδες πλοία μας περιμένουν”, είπε ο Χοσέ Λουίς Ιμπότε, σε ένα βίντεο που ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Δύο άλλοι επιβάτες του στολίσκου, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής του ισπανικού κόμματος Compromis Χουάν Μπορντέρα, επιβεβαίωσαν ότι άγνωστα πλοία πλησιάζουν τον στολίσκο.

Η μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο στολίσκος μπορεί να αναχαιτιστεί εντός της επόμενης ώρας.

Σύμφωνα με τους Τυνήσιους διοργανωτές και συμμετέχοντας, ο ισραηλινός στόλος επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου με όλους τους καπετάνιους της νηοπομπής, προειδοποιώντας τους πως η συνέχιση της πορείας προς τις ακτές της Γάζας και η προσπάθεια “παράκαμψης του ναυτικού αποκλεισμού” θα θεωρηθεί “παράβαση”, θέτοντας τους συμμετέχοντες σε κίνδυνο σύλληψης σύμφωνα με τον νόμο.

Το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη προειδοποιήσει τους ακτιβιστές να μην πλησιάσουν στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας και ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να εμποδίσει τον στολίσκο να φτάσει στον προορισμό του.

Παρά τις εκκλήσεις ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να σταματήσει την πορεία του και τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ, ο διεθνής στολίσκος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει το ταξίδι του και να ολοκληρώσει τον δηλωμένο του στόχο του να παραδώσει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τον ιστότοπο ιχνηλάτισης της αποστολής Global Sumud, πλοία από τον στολίσκο έπλεεαν βόρεια του Πορτ Σαϊντ, συνεχίζοντας την πορεία προς την Γάζα, σε απόσταση 110 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του παλαιστινιακού θύλακα, μία μέρα πλεύσης ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Δείτε εδώ την πορεία του στολίσκου προς τη Γάζα.

Γύρω στις 15:30 ώρα Ελλάδας ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάνγκο Αβίλα, μέλος του στολίσκου, ανέφερε ότι βρισκόταν “118 ναυτικά μίλια μακριά”.

Ο στολίσκος της Global Sumud, που αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν περίπου 500 επιβάτες, βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές, με δηλωμένο στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει το ταξίδι του παρά τις “τακτικές εκφοβισμού” που αποδίδει στο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση τόνισε ότι “παραμένει σε εγρήγορση καθώς εισήλθε στην περιοχή όπου είχαν αναχαιτιστεί προηγούμενοι στολίσκοι”, αναφερόμενος σε ιστιοφόρα που επιχείρησαν παρόμοια αποστολή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. “Πλέουμε στη ζώνη υψηλού κινδύνου. Μείνετε σε εγρήγορση“, τόνισε.

Σήμερα το πρωί, “ναυτικές δυνάμεις της ισραηλινής κατοχής ξεκίνησαν μια επιχείρηση εκφοβισμού” εναντίον του στολίσκου, τόνισε το Global Sumud, καθώς σκάφη έχουν εισέλθει σε απόσταση 120 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Γάζας, εντός περιοχής όπου το Ισραήλ περιπολεί.

Ένα ισραηλινό πολεμικό πλοίο έκανε κύκλους “για αρκετά λεπτά” γύρω από ένα από τα κύρια σκάφη του στολίσκου, το Alma, ανέφερε η οργάνωση καταγγέλλοντας “μια επικίνδυνη ναυτική επιθετικότητα“.

“Οι επικοινωνίες απενεργοποιήθηκαν εξ αποστάσεως και ο καπετάνιος αναγκάστηκε να κάνει έναν ξαφνικό ελιγμό για να αποφύγει μια σύγκρουση με το ισραηλινό σκάφος. Λίγο αργότερα, το ίδιο (ισραηλινό) σκάφος στόχευσε το Sirius, επαναλαμβάνοντας τους ίδιους ελιγμούς παρενόχλησης για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πριν αναχωρήσεi”, σύμφωνα με το Global Sumud.

Ο στολίσκος φαίνεται να έχει ανακτήσει ορισμένες επικοινωνίες.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

“Αυτές οι εχθρικές ενέργειες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο άοπλους πολίτες από περισσότερες από 40 χώρες”, τόνισε η οργάνωση.

“Συνεχίζουμε να πλέουμε απτόητοι από τις ισραηλινές απειλές και τις τακτικές εκφοβισμού“, συνέχισαν, καλώντας τους υποστηρικτές να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους για την προστασία των ακτιβιστών και να παρακολουθούν την κίνηση των σκαφών μέσω tracker και ζωντανής μετάδοσης.

Μια αντιπαράθεση μεταξύ σκαφών του στολίσκου και του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού ενδέχεται να συμβεί κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας στο εβραϊκό ημερολόγιο, η οποία ξεκινά με τη δύση του ηλίου σήμερα Τετάρτη και τελειώνει με τη δύση του ηλίου την Πέμπτη. Η δημόσια ζωή στο Ισραήλ σταματά σε μεγάλο βαθμό κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ.