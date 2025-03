Guardian: Η ελληνική κυβέρνηση υπό πίεση για την υπόθεση των Τεμπών

Η δημοσιογράφος Helena Smith σε άρθρο της στον Guardian κάνει εκτενή αναφορά στην πίεση που ασκεί η υπόθεση των Τεμπών στην κυβέρνηση, αλλά και σε όσα έλαβαν χώρα στη χθεσινή συγκέντρωση.

Μετά τις ιστορικές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για τη συμπλήρωση δύο ετών από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, που φιλοξενήθηκαν στα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά μέσα του κόσμου, η υπόθεση των Τεμπών γίνεται ξανά θέμα στα ξένα ΜΜΕ, αυτή τη φορά με αφορμή τη συζήτηση που πραγματοποιείται στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Η δημοσιογράφος του Guardian, Helena Smith, γράφει για την πίεση που δέχεται η ελληνική κυβέρνηση για τους χειρισμούς στην υπόθεση των Τεμπών, αλλά για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το χθες, βράδυ, την ώρα που οι διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα συνεχίζονται.

Στο άρθρο της με τίτλο “Η ελληνική κυβέρνηση υπό πίεση για τον χειρισμό του θανατηφόρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη (Greek government under pressure over handling of deadly Tempe train crash)”, η δημοσιογράφους του βρετανικού μέσου γράφει αναλυτικά:

“Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει τεράστιες πιέσεις για τους χειρισμούς της σχετικά με το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη χώρα, το οποίο άφησε πίσω του 57 νεκρούς και πολλούς τραυματίες, κυρίως νέους Έλληνες, πριν από δύο χρόνια.

Με τους βουλευτές να συζητούν την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη – την οποία κατέθεσαν τέσσερα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης την Τετάρτη – οι διαδηλώσεις συνεχίζονται, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται και πάλι έξω από τη Βουλή χθες το βράδυ. Στη συνέχεια ξέσπασαν επεισόδια, εν μέσω αυξανόμενων απαιτήσεων για παραίτηση του πρωθυπουργού”.

Δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες από τα χθεσινά επεισόδια, όπου για ακόμη μια φορά, δυνάμεις της αστυνομίας επιδόθηκαν σε άγρια καταστολή και τυχαίες προσαγωγές, η Helena Smith μεταφέρει το κλίμα της χθεσινής συγκέντρωσης.

“Ενδεικτικά της έντασης που προκλήθηκε από το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στην κοιλάδα των Τεμπών μεταξύ ενός επιβατικού τρένου με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και ενός φορτηγού τρένου που κατευθυνόταν νότια, ήταν τα συνθήματα που επέλεξαν να φωνάξουν οι διαδηλωτές: ‘Είμαστε οι φωνές όλων των νεκρών, το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα συγκαλυφθεί‘ και ‘Κράτος-δολοφόνος, σάπια κοινωνία, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία‘.

Εντός της Βουλής, η ρητορική ήταν εξίσου έντονη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι ‘εκμεταλλεύεται και εργαλιοποιεί’ την τραγωδία. ‘Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση είναι επικίνδυνοι’, δήλωσε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. ‘Πρέπει να ακούσετε το καθολικό αίτημα της κοινωνίας και να παραιτηθείτε αμέσως. Είστε απονομιμοποιημένοι'”.

Στο άρθρο της στον Guardian, η δημοσιογράφος κάνει αναφορά και στη Δημοσκόπηση της GPO, την πρώτη που διεξάγεται μετά τις μαζικές διαδηλώσεις της Παρασκευής 28 Φεβρουαρίου, όπου μεταξύ άλλων προκύπτει ότι το 71,9% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η κυβέρνηση είναι μπλεγμένη “σε συγκάλυψη ευθυνών”.

“Ιδιαίτερα ανησυχητικό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι το αυξανόμενο αίτημα για πρόωρες εκλογές. Το 52,5% των πολιτών δήλωσε ότι οι εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν πριν από τη λήξη της κυβερνητικής θητείας το 2027. Παρά τη συντριπτική πλειοψηφία που θεωρεί ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκμεταλλεύονται την τραγωδία, η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης άνοδο της στήριξης προς τα αντισυστημικά κόμματα τόσο στην αριστερά όσο και στη δεξιά”, αναφέρεται στο άρθρο.

Παράλληλα, φιλοξενείται η δήλωση του Πάνου Νάτση, ενός νοσοκόμου που συμμετείχε στη συγκέντρωση το βράδυ της Τετάρτης: “Υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι αυτή η κυβέρνηση δεν λέει την αλήθεια, ότι πρέπει να φύγει γιατί είναι επικίνδυνη. Δεν αφορά μόνο το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά μέρα με τη μέρα γίνεται μια πολύ μεγαλύτερη κρίση, επειδή τα πάντα στην Ελλάδα είναι υποβαθμισμένα και οι άνθρωποι είναι απλά κουρασμένοι”.

Το άρθρο καταλήγει αναφέροντας πως για αύριο, Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί νέες συγκεντρώσεις πριν από την ψηφοφορία για την πρόταση δυσπιστίας, ενώ η Helena Smith κλείνει με τη δήλωση του διαδηλωτή: “Η κυβέρνηση θα κερδίσει την ψηφοφορία γιατί ελέγχει το κοινοβούλιο, αλλά δεν μπορεί να ελέγξει τι συμβαίνει έξω“.