Hajo Meyer: Ο επιζών του Άουσβιτς που συνέκρινε το Ισραήλ με τους ναζί

“Ο τρόπος του Ισραήλ μου θυμίζει όσα άκουγα από τους ναζί ως εβραιόπουλο στη Γερμανία”. Η διαχρονικότητα των λόγων του Hajo Meyer και η “επαναφορά” του στα social media.

Τις τελευταίες ώρες οι δηλώσεις του Hajo Meyer κάνουν εκ νέου τον γύρο των social media και δη του X (πρώην Twitter), με εκείνους που καλούν σε ειρήνη στη Γάζα και σε παύση των εχθροπραξιών να τον επικαλούνται.

Ο Hajo Meyer (1924-2014) ήταν επιζών του Ολοκαυτώματος και πολιτικός ακτιβιστής. Στη ζωή του εργάστηκε ως φυσικός και ως κατασκευαστής βιολιών. Στα τελευταία του χρόνια, ο Meyer πολιτικοποιήθηκε περαιτέρω ενώ ανέλαβε διευθυντής στην οργάνωση A Different Jewish Voice, η οποία ιδρύθηκε τον Μάιο του 2001 για να προωθήσει τη δημόσια συζήτηση σχετικά με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας τις ειρηνευτικές δραστηριότητες στην ίδια περιοχή. Ο Meyer έγραψε το Het einde van het Jodendom το 2003, ένα βιβλίο που κατηγορεί το Ισραήλ για εργαλειοποίηση του Ολοκαυτώματος, ώστε να “αιτιολογήσει” τα εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων. Στο βιβλίο αυτό χρησιμοποίησε για πρώτη φορά φράσεις όπως η “ισραηλινή Βέρμαχτ” και τα “εβραϊκά SS” που προκάλεσαν αντιδράσεις.

Σε διαλέξεις και συνεντεύξεις του υποστήριξε σθεναρά, από το 2000 και μετά, πως “αυτό που συμβαίνει στους Παλαιστίνιους κάθε μέρα υπό την κατοχή του Ισραήλ είναι σχεδόν ταυτόσημο με αυτό που έγινε με τους Γερμανούς Εβραίους πριν την “Τελική Λύση” του Χίτλερ”, ενώ υποστήριξε πως το Ισραήλ είναι η κύρια αιτία της επανεμφάνισης του αντισημιτισμού, μεταπολεμικά. Ακόμη, ο Meyer ήταν μέλος του Διεθνούς Εβραϊκού Αντισιωνιστικού Δικτύου, ένα δίκτυο αντισιωνιστών Εβραίων που έχουν δεσμευτεί να “εναντιωθούν στον Σιωνισμό και στο Κράτος του Ισραήλ”.

Ο Meyer υποστήριξε πως υπάρχουν παραλληλισμοί ανάμεσα στον τρόπο που οι ναζί αντιμετώπισαν τους Εβραίους και οδήγησε στην εξόντωσή τους, σε σχέση με το πώς το Κράτος του Ισραήλ αντιμετωπίζει τους Παλαιστίνιους διαχρονικά. Στον παραλληλισμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το Ολοκαύτωμα, αλλά τις δράσεις που προηγήθηκαν πριν από αυτό. Ο Meyer ισχυρίστηκε ότι ο Σιωνισμός προϋπήρχε του φασισμού , ότι οι Σιωνιστές και οι φασίστες είχαν ιστορικό συνεργασίας, και πως το Ισραήλ εκμεταλλεύτηκε εκουσίως τον αντισημιτισμό για να ενθαρρύνει περισσότερους Εβραίους να μεταναστεύσουν στα σημερινά εδάφη του.

Στην τελευταία του ηχογραφημένη συνέντευξή του, που συνέπεσε με τα γεγονότα του 2014, ο Hajo Meyer, κατηγόρησε τους “Σιωνιστές ως εγκληματίες ναζί”, υποστήριξε ότι το γερμανικό μίσος προς τους Εβραίους ήταν κοινωνικά εδραιωμένο σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το μίσος των Ισραηλινών για τους Παλαιστινίους, και συγκεκριμένα κατήγγειλε προσωπικά τον ίδιο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για διασπορά μίσους. Ήταν ο πρώτος που υπέγραψε δήλωση από τους επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος και απογόνους επιζώντων, με την οποία διαμαρτύρονταν κατά του πολέμου.

“Η γενοκτονία ξεκινά από τη σιωπή”

Η επιστολή έγραφε μεταξύ άλλων:

“Οι Εβραίοι επιζώντες και απόγονοι των επιζώντων και των θυμάτων της ναζιστικής γενοκτονίας καταδικάζουν απερίφραστα τη σφαγή των Παλαιστινίων στη Γάζα και τη συνεχιζόμενη κατοχή και τον αποικισμό της ιστορικής Παλαιστίνης. Καταδικάζουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την παροχή χρηματοδότησης στο Ισραήλ για να πραγματοποιήσει την επίθεση, και τα δυτικά κράτη για τη χρήση της διπλωματικής τους δύναμης για να προστατεύσουν το Ισραήλ, χωρίς να το καταδικάζουν. Η γενοκτονία ξεκινά από τη σιωπή του κόσμου”. Ανέφεραν ακόμη πως επιχειρείται συστηματικά μια απανθρωποίηση των Παλαιστινίων προς την κοινή γνώμη του Ισραήλ από αναλυτές με άρθρα στους The Times of Israel και The Jerusalem Post, “οι οποίοι έχουν μιλήσει ανοιχτά για εξόντωση των Παλαιστινίων. Αυτά υιοθετούνται με διακριτικό τρόπο από τους νεοναζί”.

“Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τους βομβαρδισμούς σε καταφύγια, σπίτια, νοσοκομεία και πανεπιστήμια του ΟΗΕ. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη στέρηση του ρεύματος και του νερού από τους ανθρώπους”, τόνιζαν, ζητώντας “να ενώσουμε τις συλλογικές μας φωνές μας και να χρησιμοποιήσουμε τη συλλογική μας δύναμη για να δώσουμε τέλος σε όλες τις μορφές ρατσισμού, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού. Ζητούμε να τερματιστεί άμεσα η πολιορκία και ο αποκλεισμός της Γάζας. Καλούμε σε πλήρες οικονομικό, πολιτιστικό και ακαδημαϊκό μποϊκοτάζ του Ισραήλ. Το Ποτέ Ξανά σημαίνει Ποτέ Ξανά για κανέναν“, σημείωναν.

Συστηματοποιώντας τις διακρίσεις

Ακόμη, ο Meyer υποστήριξε πως το Ισραήλ απανθρωποποιεί τους Παλαιστίνιους με τον ίδιο τρόπο που η ναζιστική Γερμανία απανθρωποποίησε τους Εβραίους. “Η απανθρωποποίηση των Εβραίων είναι αυτό που κατέστησε εφικτή τη Ναζιστική γενοκτονία. Κατά τον ίδιο τρόπο, γινόμαστε μάρτυρες της κλιμακούμενης απανθρωποποίησης των Παλαιστινίων στην ισραηλινή κοινωνία”, τόνιζε διαρκώς.

“Στον φονταμενταλισμό των εποίκων που διεκδικούν εδάφη ασπαζόμενοι ένα “ιερό δικαίωμα” σε όλα τα εδάφη της βιβλικής Ιουδαίας και της Σαμάρειας, δεν μπορώ παρά να ακούσω σε αυτόν τον φονταμενταλισμό την ηχώ του ναζιστικού μύθου περί “αίματος και χρώματος”. Ο παλαιστινιακός λαός εξαναγκάστηκε σε μια υποχρεωτική γκετοποίηση πίσω από ένα “τείχος ασφαλείας”. Αντιμετώπισε τις μπουλντόζες που διέλυσαν τα σπίτια τους και την καταστροφή των χωραφιών τους. Τους βομβαρδισμούς σχολείων, τζαμιών, κυβερνητικών κτιρίων. Βρίσκονται σε έναν οικονομικό αποκλεισμό που τους στερεί το νερό, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, την εκπαίδευση και τις βασικές ανάγκες για αξιοπρεπή επιβίωση, όλα αυτά με κάνουν να θυμηθώ τις στερήσεις και τις ταπεινώσεις που έζησα στα νιάτα μου”.

Σε συνέντευξή του που τώρα έχει γίνει εκ νέου viral, ανέφερε χαρακτηριστικά: “Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού είπε ότι οι Παλαιστίνιοι είναι καρκίνωμα. Αυτός είναι τρόπος ομιλίας των ναζί. Τέτοια έλεγαν για μένα όταν ήμουν ένα εβραιόπουλο στη ναζιστική Γερμανία”. Σημειώνεται πως ο Meyer γεννήθηκε στο Bielefeld της Γερμανίας το 1924, και δεν επιτρεπόταν να συνεχίσει τις σπουδές του στο σχολείο μετά τον Νοέμβριο του 1938. Φυγαδεύτηκε από την οικογένειά του στην Ολλανδία, ωστόσο συνελήφθη από τη Gestapo το 1944 και πέρασε 10 μήνες στο Άουσβιτς. Οι γονείς του μεταφέρθηκαν επίσης στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, και δολοφονήθηκαν.

Ο Meyer κατηγορήθηκε μάλιστα για “αντισημιτισμό” από τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Henryk Broder, ο οποίος καταδικάστηκε αρχικά για τους ισχυρισμούς του αυτούς και εν συνεχεία απαλλάχθηκε των κατηγοριών στη διαδικασία της έφεσης.

Διαρκείς φωνές κατά του Σιωνισμού

Να σημειωθεί πως φωνές σαν την παραπάνω, δεν είναι λίγες εν μέσω πολέμου στη Γάζα.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Jewish Voice for Peace, είναι μια αριστερή εβραϊκή ακτιβιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες και ζητά τον σεβασμό της Παλαιστίνης και της αυτοδιάθεσής της. Μετά τη σφαγή που πραγματοποίησε η Χαμάς, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδίκασε την επίθεση καθαυτή, ωστόσο ανέφερε πως οι επόμενες κινήσεις του Ισραήλ ισοδυναμούν με απόπειρα γενοκτονίας. “Η απώλεια ισραηλινών ζωών χρησιμοποιείται από την κυβέρνησή μας για να δικαιολογήσει όσα κάνει και να προσφέρει ηθική κάλυψη στην ανήθικη ώθηση για περισσότερα όπλα και περισσότερους θανάτους”, έγραφε σε κείμενό της η Στέφανι Φοξ, διευθύντρια της Jewish Voice for Peace.

Είναι το σύστημα του αποικιακού απαρτχάιντ των εποίκων που η ισραηλινή κυβέρνηση έχει χτίσει και διατηρεί τα τελευταία εβδομήντα πέντε χρόνια – με δισεκατομμύρια δολάρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αποικιοκρατία των εποίκων είναι δομημένη, είναι μια κουλτούρα, μια ιδεολογία – ένα αλληλένδετο, ολοκληρωτικό, σύστημα βίας. Είναι μια μηχανή πολέμου και απανθρωποποίησης κατά των Παλαιστινίων. Αυτό το σύστημα είναι που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια όλων”, σημείωνε η ίδια.

Η Φοξ επικαλείτο τον Meyer και τα λόγια του:

“Το μεγάλο μου μάθημα από το Άουσβιτς είναι: όποιος θέλει να απανθρωποποιήσει οποιονδήποτε άλλον πρέπει πρώτα να απανθρωποποιηθεί ο ίδιος. Οι καταπιεστές δεν είναι πλέον πραγματικά άνθρωποι, όποια στολή κι αν φορούν”.

“Δεν είναι οι Παλαιστίνιοι που επέλεξαν τη γλώσσα της βίας. Είναι η ισραηλινή κυβέρνηση και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση βίας”. Στεκόταν στις μεγάλες ειρηνικές πορείες των Παλαιστινίων του 2019 που πνίγηκαν στο αίμα από τις δυνάμεις του Ισραήλ. “Οι Παλαιστίνιοι μιλούν τη γλώσσα της ελευθερίας και η ισραηλινή κυβέρνηση απαντά – κάθε φορά – με τη γλώσσα της βίας”. “Ποτέ ξανά” σημαίνει υπεράσπιση του παλαιστινιακού λαού”, κατέληγε και εκείνη σε ένα κείμενό της που κοινοποιείται διαρκώς.

Δείτε παρακάτω τον Hajo Meyer να αφηγείται την ιστορία του. Το φιλμ “My Good Fortune in Auschwitz” σε σκηνοθεσία του Reber Dosky πραγματεύεται το ζήτημα της φιλίας στις πιο σκοτεινές συνθήκες.

“Προσπάθησαν να μας κάνουν αριθμούς, αλλά εμένα δεν με έκαναν. Με κράτησε η φιλία που είχα με τον Jos, έμαθα πώς είναι να στηρίζεις τον άλλο χωρίς να εγκληματείς εις βάρος τρίτων, χωρίς να βγάζεις κακία, να παραμένεις άνθρωπος, τίμιος. Νομίζω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό τελικά. Να είσαι τίμιος. Εμείς κρατήσαμε ο ένας τον άλλο. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Για να παραμείνουμε άνθρωποι”.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους στα αγγλικά: