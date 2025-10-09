Η διεθνής κοινότητα χαιρετίζει τη συμφωνία για τη Γάζα αλλά παραμένει επιφυλακτική

Ελπίδα και επιφυλάξεις εκφράζουν οι διεθνείς ηγέτες μετά τη συμφωνία Ισραήλ–Χαμάς για ειρήνη στη Γάζα. Τι αναφέρουν στα μηνύματά τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και απελευθέρωση ομήρων, στο πλαίσιο του ειρηνευτικού του σχεδίου για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η είδηση προκάλεσε σειρά διεθνών αντιδράσεων, με ηγέτες από όλο τον κόσμο να εκφράζουν την ικανοποίησή τους αλλά και να τονίζουν την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας χωρίς καθυστερήσεις.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: “Τα βάσανα πρέπει να τελειώσουν”

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλωσόρισε σήμερα τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων και επαίνεσε τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

«Τώρα όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με ασφάλεια. Πρέπει να υπάρξει μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Τα βάσανα πρέπει να τελειώσουν», έγραψε στο X προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την παράδοση βοήθειας στη Γάζα και είναι έτοιμη να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση.

Γκουτέρες: “Να τηρηθούν πλήρως οι όροι της συμφωνίας”

«Χαιρετίζω την ανακοίνωση της συμφωνίας για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα, που βασίζεται στην πρόταση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Γκουτέρες.

«Συγχαίρω τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, που οδήγησαν σε αυτή την πολυαναμενόμενη πρόοδο.

Καλώ όλες τις πλευρές να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με αξιοπρέπεια, και πρέπει να εξασφαλιστεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Η άμεση και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής και εμπορικής βοήθειας στη Γάζα πρέπει να διασφαλιστεί χωρίς καθυστέρηση.

Ο ΟΗΕ θα στηρίξει την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας, θα ενισχύσει την ανθρωπιστική βοήθεια και θα προωθήσει τις προσπάθειες ανάκαμψης και ανοικοδόμησης στη Γάζα.

Καλώ όλους τους εμπλεκόμενους να εκμεταλλευτούν αυτή τη μοναδική ευκαιρία για να χαράξουν έναν αξιόπιστο πολιτικό δρόμο προς τον τερματισμό της κατοχής, την αναγνώριση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού και την επίτευξη λύσης δύο κρατών που θα επιτρέψει σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να ζήσουν σε ειρήνη και ασφάλεια.

«Τα διακυβεύματα δεν ήταν ποτέ υψηλότερα».

Κάγια Κάλας: “Μείζον διπλωματικό επίτευγμα”

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας χαιρέτισε επίσης τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντάς την «μείζον διπλωματικό επίτευγμα».

«Η ΕΕ θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της», πρόσθεσε.

Κιρ Στάρμερ: “Στιγμή βαθιάς ανακούφισσης”

«Χαιρετίζω την είδηση ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για το πρώτο στάδιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα», ανέφερε ο Στάρμερ σε δήλωσή του.

«Πρόκειται για μια στιγμή βαθιάς ανακούφισης που θα γίνει αισθητή σε όλο τον κόσμο — ιδιαίτερα από τους ομήρους, τις οικογένειές τους και τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, που υπέφεραν ανείπωτα τα τελευταία δύο χρόνια.

Η συμφωνία αυτή πρέπει τώρα να εφαρμοστεί πλήρως και άμεσα, συνοδευόμενη από την άμεση άρση όλων των περιορισμών στην παροχή σωτήριας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Καλούμε όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, να τερματίσουν τον πόλεμο και να χτίσουν τα θεμέλια για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ερντογάν: “Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον Τραμπ”

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχαρίστησε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος» από τη συμφωνία.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, που διεξήχθησαν στο Σαρμ ελ-Σέιχ και στις οποίες συνέβαλε και η Τουρκία, κατέληξαν σε μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, ιδιαίτερα στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, (…) καθώς και στις αδελφές μας χώρες, το Κατάρ και την Αίγυπτο», δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους μέσω του X.

Ιταλία: “Είμαστε έτοιμοι να στείλουμε στρατεύματα”

Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι καλωσόρισε επίσης τη συμφωνία και δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να στείλει στρατεύματα, αν χρειασθούν δυνάμεις για τη διατήρηση της ειρήνης.

«Η ειρήνη είναι κοντά», δήλωσε ο Ταγιάνι μέσω του X. «Η Ιταλία, η οποία ανέκαθεν υποστήριζε το σχέδιο των ΗΠΑ, είναι έτοιμη να κάνει αυτό που της αναλογεί για τη σταθεροποίηση της κατάπαυσης του πυρός, την παράδοση νέας ανθρωπιστικής βοήθειας και τη συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Είμαστε επίσης έτοιμοι να στείλουμε στρατεύματα, αν δημιουργηθεί μια διεθνής ειρηνευτική δύναμη για να επανενώσει την Παλαιστίνη».

Καναδάς: “Στηρίζουμε την μετατροπή αυτού του θετικού βήματος σε διαρκή ειρήνη”

«Ο Καναδάς χαιρετίζει τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου που πρότεινε ο Πρόεδρος Τραμπ, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Μετά από δύο μακρά χρόνια, οι όμηροι θα επανενωθούν επιτέλους με τις οικογένειές τους και τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποσυρθούν πίσω από τις συμφωνημένες γραμμές.

Πρέπει να εξασφαλιστεί άμεση και απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους που βρίσκονται σε απελπιστική ανάγκη σε ολόκληρη τη Γάζα.

Ο Καναδάς θα στηρίξει όλες τις προσπάθειες για να μετατραπεί αυτό το θετικό βήμα σε διαρκή ειρήνη για Ισραηλινούς και Παλαιστινίους».

Νέα Ζηλανδία: “Να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματα”

«Η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του στις συμφωνημένες γραμμές», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας Ουίνστον Πίτερς.

«Αυτό αποτελεί ένα απαραίτητο πρώτο βήμα προς την επίτευξη διαρκούς ειρήνης. Καλούμε το Ισραήλ και τη Χαμάς να συνεχίσουν να εργάζονται για μια πλήρη και οριστική λύση».