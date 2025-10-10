Η “εξευτελιστική” πρακτική που καταδίκασε ο Πάπας

Η επικοινωνία πρέπει να απελευθερωθεί από το clickbait και τη στρεβλή νοοτροπία, δηλώνει ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ καταδίκασε το «clickbait» ως ένα «εξευτελιστικό» φαινόμενο της δημοσιογραφίας, κατά τη διάρκεια δηλώσεων σε διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, την Πέμπτη (9/10).

Στους πρώτους έξι μήνες του παπικού του αξιώματος, ο Πάπας Λέων έχει υπάρξει ενεργός υποστηρικτής της δημοσιογραφίας ως «δημόσιου αγαθού που όλοι οφείλουμε να προστατεύουμε».

«Η επικοινωνία πρέπει να απελευθερωθεί από τη στρεβλή νοοτροπία που τη διαφθείρει, από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και από την εξευτελιστική πρακτική του λεγόμενου clickbait» δήλωσε την Πέμπτη. Το clickbait είναι μια μορφή τίτλου με… αρκετή δόση υπερβολής, που δελεάζει τους διαδικτυακούς αναγνώστες να κάνουν κλικ σε ένα άρθρο, παραλείποντας κρίσιμες πληροφορίες.

Διαβάζοντας την ομιλία του στα ιταλικά, ο Πάπας αναφέρθηκε επίσης στο έργο των δημοσιογράφων που μεταδίδουν από την πρώτη γραμμή στη Γάζα και σε ολόκληρη την Ουκρανία.

«Η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελεί έναν πυλώνα που στηρίζει το οικοδόμημα των κοινωνιών μας και, για αυτόν τον λόγο, καλούμαστε να την υπερασπιστούμε και να τη διασφαλίσουμε» είπε. «Η επικαιρότητα απαιτεί ιδιαίτερη διάκριση και υπευθυνότητα, και είναι σαφές ότι τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση συνειδήσεων και στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης».

Ο Πάπας αναφέρθηκε, επίσης, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουμε πληροφορίες και επικοινωνούμε, αλλά ποιος τη διευθύνει και για ποιους σκοπούς; Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση ώστε να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία δεν θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο, και ότι οι πληροφορίες και οι αλγόριθμοι που τη διέπουν σήμερα δεν θα βρίσκονται στα χέρια των λίγων» ανέφερε.

Ο Πάπας υπογράμμισε ότι «η διαφάνεια στις πηγές και στην ιδιοκτησία, η λογοδοσία, η ποιότητα και η αντικειμενικότητα» αποτελούν θεμελιώδεις αρχές για τα μέσα ενημέρωσης. «Σας προτρέπω: ποτέ μην ξεπουλάτε την αξιοπιστία σας» είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο έργο των ανταποκριτών των ειδησεογραφικών πρακτορείων. «Να εκτιμάμε και να στηρίζουμε … τα πρακτορεία που επιδεικνύουν σοβαρότητα και πραγματική ελευθερία στο έργο τους».

«Οι δημοσιογράφοι που εργάζονται για ειδησεογραφικά πρακτορεία καλούνται να είναι οι πρώτοι που φτάνουν στο σημείο και να μεταδίδουν τις έκτακτες ειδήσεις. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο στην εποχή της συνεχούς, ζωντανής επικοινωνίας και της ολοένα πιο διαδεδομένης ψηφιοποίησης των ΜΜΕ».

Τα ειδησεογραφικά πρακτορεία, είπε, παρέχουν μια υπηρεσία που «απαιτεί επάρκεια, θάρρος και ηθική συνείδηση». «Αυτό είναι ανεκτίμητο και πρέπει να λειτουργεί ως αντίδοτο στην εξάπλωση της ‘σκουπιδοπληροφορίας’» κατέληξε ο Πάπας.