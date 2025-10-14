Η Google επενδύει στην Ινδία για να φέρει ψηφιακή επανάσταση

Η μητρική της Google επενδύει 15 δισ. δολάρια στην Ινδία για τη δημιουργία του μεγαλύτερου AI hub εκτός ΗΠΑ, επιταχύνοντας την τεχνολογική ανάπτυξη στην περιοχή.

Η Alphabet, η μητρική εταιρεία της Google, ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 15 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη ενός κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην πολιτεία Αντρά Πραντές στην νότια Ινδία.

Το νέο αυτό AI hub θα εγκατασταθεί στην παραλιακή πόλη Βισακαπατνάμ και θα αποτελέσει μέρος του παγκόσμιου δικτύου των κέντρων τεχνητής νοημοσύνης της Google, που εκτείνονται σε 12 χώρες.

«Είναι το μεγαλύτερο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης στο οποίο θα επενδύσουμε, εκτός ΗΠΑ», δήλωσε ο Thomas Kurien, CEO της Google Cloud, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Νέο Δελχί την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η επένδυση θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η απόφαση της Google έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από τις αμερικανικές εταιρείες να δώσουν προτεραιότητα σε εγχώριες επενδύσεις.

Η Ινδία έχει αναδειχθεί σε έναν βασικό προορισμό για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, χάρη στο χαμηλό κόστος δεδομένων και τη ραγδαία ανάπτυξη της διαδικτυακής χρήσης, καθιστώντας την ένα σημαντικό κέντρο για την επέκταση των τεχνολογικών κολοσσών στον τομέα του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Sundar Pichai, CEO της Alphabet, δήλωσε: «Το νέο κέντρο θα φέρει την πρωτοποριακή τεχνολογία μας σε επιχειρήσεις και χρήστες στην Ινδία, επιταχύνοντας την καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη και οδηγώντας την ανάπτυξη σε όλη τη χώρα».

Προς την ψηφιακή επανάσταση της Ινδίας

Το επίσημο συμφωνητικό για την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της Αντρά Πραντές.

Ο υπουργός τεχνολογίας της πολιτείας, Nara Lokesh, σχολίασε: «Πρόκειται για ένα τεράστιο άλμα για το ψηφιακό μέλλον, την καινοτομία και τη διεθνή θέση της πολιτείας μας».

Όπως γράφει το BBC, το έργο θα συνδυάζει υποδομές cloud και τεχνητής νοημοσύνης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ένα εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών.

Το έργο εντάσσεται στο σχέδιο της κυβέρνησης της Αντρά Πραντές για την ανάπτυξη 6GW χωρητικότητας κέντρων δεδομένων μέχρι το 2029, σύμφωνα με αναφορά του Bloomberg News.

Τα κέντρα δεδομένων είναι φυσικές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν τον εξοπλισμό υπολογιστών και δικτύων, χρησιμοποιούμενα από οργανισμούς για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή δεδομένων.

Τα κέντρα αυτά περιλαμβάνουν servers, συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμό δικτύου, όπως routers και firewalls, καθώς και τα απαραίτητα συστήματα τροφοδοσίας και ψύξης για τη λειτουργία τους.

Η βιομηχανία κέντρων δεδομένων στην Ινδία έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία πέντε χρόνια, ξεπερνώντας τη συνολική χωρητικότητα 1GW το 2024 και σχεδόν τριπλασιάζοντας την τιμή του 2019, σύμφωνα με την αναφορά του JLL για την αγορά δεδομένων της Ινδίας το 2024.

Η κυβέρνηση της Ινδίας προσφέρει επιδοτήσεις για γη και ηλεκτρική ενέργεια, προκειμένου να προσελκύσει παγκόσμιους επενδυτές στην περιοχή.

Με αυτό το νέο έργο, η Ινδία εδραιώνεται ως παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Alphabet δείχνει τον δρόμο για τη νέα εποχή της ψηφιακής εξέλιξης.