Η ώρα του Νόμπελ Ειρήνης έφτασε – Θα καταλήξει στα χέρια του Τραμπ;

Λίγες μόλις ημέρες πριν την ανακοίνωση του Νόμπελ Ειρήνης, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως πρέπει να του δοθεί το βραβείο. Είναι κάτι τέτοιο πιθανό;

Όσο πλησιάζουμε προς την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, ένα πράγμα φαίνεται να γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο. Η επιμονή του πως εκείνος είναι ο μόνος που το αξίζει. Τελευταία, αναφέρει διαρκώς ότι «έληξε» επτά πολέμους, χωρίς να υπολογίζει αυτόν που «ποντάρει» σύντομα να είναι ο όγδοος, αυτός στη Γάζα.

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του επιμένουν ότι ο τελευταίος θα του εξασφαλίσει το Νόμπελ Ειρήνης, μια άποψη που συμμερίζεται και ο στενότερος σύμμαχος των ΗΠΑ, ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Παρά την επιμονή της κυβέρνησής του, είναι εξαιρετικά απίθανο ο Τραμπ να λάβει το βραβείο φέτος, όπως σημειώνει το BBC. Αρκετά μέλη της επιτροπής Νόμπελ έχουν επικρίνει τον Τραμπ και τις ευρύτερες πολιτικές του, καθιστώντας τον αουτσάιντερ μεταξύ των 338 υποψηφίων φέτος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το φετινό βραβείο, η οποία ήταν τον Ιανουάριο, πράγμα που σημαίνει ότι οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη μέχρι το βραβείο του επόμενου έτους.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, διεξάγει μια επιθετική, τόσο δημόσια όσο και παρασκηνιακά μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία λόμπινγκ, η οποία φαίνεται να έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες ενόψει της ανακοίνωσης του νικητή στις 10 Οκτωβρίου.

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε πει ότι «όλοι λένε ότι θα έπρεπε να πάρω το Νόμπελ Ειρήνης», υποστηρίζοντας ότι αυτός και οι ΗΠΑ δεν έχουν λάβει ποτέ καμία αναγνώριση για την επίτευξη των Συμφωνιών του Αβραάμ, οι οποίες κανονικοποίησαν τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών αραβικών χωρών, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας ως πρόεδρος το 2020.

Το επιχείρημα του τερματισμού των “επτά πολέμων”

Ωστόσο, το αν έχει τερματίσει πραγματικά επτά πολέμους αμφισβητείται έντονα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκεχειρίες ήταν βραχύβιες. Σε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι καθόλου σαφές ότι οι ειρηνευτικές συμφωνίες θα έχουν διάρκεια.

Το ποσοστό επιτυχίας του έχει αμφισβητηθεί από τους επικριτές του, οι οποίοι λένε ότι οι εχθροπραξίες για τις οποίες ο Τραμπ αναλαμβάνει την ευθύνη ήταν μικρότερης κλίμακας, ο ρόλος του ήταν περιορισμένος ή αφορούσαν συγκρούσεις που είχαν λήξει εδώ και καιρό. Ωστόσο, ο ειδικός απεσταλμένος του για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ — ο οποίος συμμετέχει σε προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και της σύγκρουσης στη Γάζα — είπε σε κυβερνητική συνάντηση στην Ουάσιγκτον τον Αύγουστο ότι η επιτροπή Νόμπελ πρέπει να «ξεκινήσει επιτέλους να κάνει τη δουλειά της» και να απονείμει το βραβείο στον Τραμπ.

Στους πολέμους αυτούς, όπως σημειώνει το Bloomberg, περιλαμβάνονται η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν τον Μάιο, οι μάχες μεταξύ της Δημοκρατίας του Κονγκό και ανταρτών υποστηριζόμενων από τη Ρουάντα, καθώς και συνοριακές συγκρούσεις μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης — από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

AP Photo/Alex Brandon

Τα πρόσωπα που χρησιμοποιεί ο Τραμπ για να πετύχει τον στόχο του

Ο Τραμπ είπε σε μια συγκέντρωση ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων των ΗΠΑ την περασμένη Τρίτη ότι δεν περιμένει να κερδίσει το βραβείο: «Θα το δώσουν σε κάποιον που δεν έκανε τίποτα». Δήλωσε ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα αποτελούσε «μεγάλη προσβολή για τη χώρα μας», ασκώντας πίεση στην επιτροπή λίγες ημέρες πριν αποκαλυφθεί η απόφασή της. Το σχόλιο ήρθε λιγότερο από 24 ώρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για το σχέδιο τερματισμού στη Γάζα αποτελούμενο από 20 σημεία, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του Νετανιάχου. Την Παρασκευή, η Χαμάς, η Παλαιστινιακή ένοπλη ομάδα που διοικεί τη Γάζα, συμφώνησε να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που είχαν συλληφθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, αλλά δήλωσε ότι άλλα μέρη του σχεδίου του Τραμπ θα μπουν σε διαπραγμάτευση.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Γουίτκοφ έχει αναφέρει την υποψηφιότητα του Τραμπ για το βραβείο σε ιδιωτικές συζητήσεις με Ευρωπαίους ομολόγους, σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα και ζήτησαν να μην αποκαλυφθούν λόγω της φύσης των ιδιωτικών συζητήσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έχει επίσης χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για να προωθήσει την υποψηφιότητα του Τραμπ για το Νόμπελ. Τον Ιούλιο, ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφώνησε απευθείας στον Νορβηγό υπουργό Οικονομικών και πρώην γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιένς Στόλτενμπεργκ, ενώ περπατούσε σε δρόμο του Όσλο. Οι δύο συζήτησαν για τους δασμούς, αλλά και για το βραβείο, σύμφωνα με αξιωματούχους της νορβηγικής κυβέρνησης που επιβεβαίωσαν την κλήση, η οποία αναφέρθηκε αρχικά από την τοπική εφημερίδα Dagens Naeringsliv.

Ακόμα και ο επιχειρηματικός κόσμος έχει εμπλακεί. Ο Άλμπερτ Μπούρλα, διευθύνων σύμβουλος της φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer Inc., εξήρε πρόσφατα τον Τραμπ για τον χειρισμό του Επιχειρησιακού Σχεδίου Warp Speed, το οποίο καθοδήγησε την ανάπτυξη των εμβολίων κατά του Covid στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι η προσπάθεια «θα ήταν κανονικά άξια για το Νόμπελ Ειρήνης».

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ «δεν έχει δεχτεί άμεση πολιτική πίεση, αλλά προφανώς υπάρχουν αρκετές εκστρατείες που διεξάγονται, τόσο δημοσίως όσο και ιδιωτικά», δήλωσε ο Χάρπβικεν, χωρίς να αναφερθεί στον Τραμπ. Γνωρίζει ότι τοπικές εταιρείες δημοσίων σχέσεων έχουν προσληφθεί «για να επηρεάσουν τα μέσα ενημέρωσης και τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορούν να επηρεάσουν την επιτροπή», στο παρελθόν.

Οι συζητήσεις της πενταμελούς επιτροπής — που επιλέγεται από το νορβηγικό κοινοβούλιο — είναι κλειστές για 50 χρόνια, οπότε εκτός κι αν ο Τραμπ κερδίσει στις 10 Οκτωβρίου, οι ιστορικοί θα πρέπει να περιμένουν μισό αιώνα για να μάθουν αν πέρασε καν στον κατάλογο των υποψηφίων για το 2025.

Η Νορβηγία “κρατά την αναπνοή της”

Ο χρόνος της ανακοίνωσης δεν είναι ιδανικός για την νορβηγική κυβέρνηση. Όταν ρωτήθηκε για μια πιθανή αντίδραση, αν ο – γνωστός για το πόσο απρόβλεπτος είναι – Αμερικανός πρόεδρος δεν κερδίσει, ένας ανώτερος αξιωματούχος, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, αστειεύτηκε λέγοντας ότι σκέφτεται να πάρει την 10η Οκτωβρίου ως ημέρα άδειας για ασθένεια.

Το κεφάλαιο κρατικών επενδύσεων της Νορβηγίας, το οποίο ανέρχεται σε 2 τρισεκατομμύρια δολάρια και είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, πρόσφατα πώλησε μετοχές σε αρκετές ισραηλινές εταιρείες λόγω των συνδέσεών τους με τον πόλεμο στη Γάζα και αφαίρεσε επίσης την αμερικανική εταιρεία Caterpillar Inc. από το χαρτοφυλάκιό της λόγω της προμήθειας εκσκαφέων στο Ισραήλ, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν αργότερα στα παλαιστινιακά εδάφη. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις από Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές στις ΗΠΑ, οι οποίοι ζήτησαν περιορισμούς στις βίζες για τα στελέχη του κεφαλαίου και ενδεχομένως υψηλότερους δασμούς στη χώρα. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη επιβάλει φόρο 15% στις εισαγωγές από τη Νορβηγία στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος δασμών της, ενώ οι δύο χώρες παραμένουν σε εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Αν και η έκθεση της Νορβηγίας στην αμερικανική οικονομία είναι σχετικά μικρή — αντιπροσωπεύει μόνο το 3% των εξαγωγών της Νορβηγίας — οποιαδήποτε αύξηση δασμών ή περιορισμοί στο κεφάλαιο κρατικών επενδύσεων θα αποτελούσαν ανεπιθύμητη επιπλοκή.

Όταν ρωτήθηκε για τον φόβο αντιποίνων αν ο Τραμπ δεν κερδίσει, ο Υπουργός Εξωτερικών, Έσπεν Μπάρθ Εϊντε, είπε: «Είναι απλώς θέμα της επιτροπής Νόμπελ. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρόκειται για μια ανεξάρτητη επιτροπή.»

Έχουν υπάρξει ισχυρές πιέσεις για υποψηφίους στο παρελθόν, αλλά το επιθετικό και μεγαλοπρεπές ύφος του Τραμπ, σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο Bloomberg, συγκρούεται με μια βαθιά ριζωμένη κουλτούρα στις σκανδιναβικές κοινωνίες που αποθαρρύνει την αυτοπροώθηση και θα μπορούσε να κάνει πιο δύσκολο για την επιτροπή να αγνοήσει την προσωπικότητά του.

«Από άποψη κουλτούρας, ο Τραμπ είναι η απόλυτη αντίθεση για τη Νορβηγία», δήλωσε η Χίλντε Ελιασέν Ρέστα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διεθνών Σπουδών στο Oslo Nye University College. «Δεν είναι λεπτός, δεν είναι κομψός, οπότε αυτό είναι πολύ διαφορετικό αυτή τη φορά».

«Αλλά έτσι πετυχαίνει τους στόχους του», πρόσθεσε, «οπότε μπορείς να καταλάβεις γιατί πιστεύει ότι μπορεί να τη γλιτώσει».

AP Evan Vucci

Το “μυστικό όπλο” του Τραμπ

Οι υποψηφιότητες για το βραβείο του 2025 — με 338 υποψηφίους, συμπεριλαμβανομένων 94 οργανισμών — έκλεισαν στις 31 Ιανουαρίου, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Αυτό σημαίνει ότι οι πρόσφατες εκφράσεις υποστήριξης από τον Ισραηλινό Νετανιάχου και τον Πρωθυπουργό της Καμπότζης Χουν Μανέτ θα μετρήσουν μόνο για το βραβείο του 2026. Τον Ιούνιο, το Πακιστάν δήλωσε ότι θα υποστηρίξει επίσης τον Αμερικανό ηγέτη για το βραβείο του επόμενου έτους.

«Αν κάποιος γίνει πολύ δημοφιλής την άνοιξη ή το καλοκαίρι, είναι αργά για να ληφθεί υπόψη για αυτό το έτος», είπε ο Χάρπβικεν για τη διαδικασία υποψηφιοτήτων του βραβείου των 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αλλά ο Τραμπ έχει ένα μυστικό όπλο: η Κλαούντια Τένι, βουλευτής των Ρεπουμπλικανών από τη βόρεια Νέα Υόρκη, τον έχει προτείνει δύο φορές, συμπεριλαμβανομένου και φέτος, για τη δουλειά του πάνω στις Συμφωνίες Αβραάμ. Οι αρχές του Νόμπελ δεν επιβεβαιώνουν ποιοι είναι ή δεν είναι στη λίστα, αλλά οι επίμονες προσπάθειες της Τένι θα έπρεπε να είναι αρκετές για να βάλουν τον Αμερικανό πρόεδρο στη γραμμή εκκίνησης για τον φετινό αγώνα. Η πρότασή της περιλαμβάνει επίσης τον Νετανιάχου και τον πρώην Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, Γιόαβ Γκαλάντ. Πέρυσι, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου, τον Γκαλάντ και έναν ηγέτη της Χαμάς, με κατηγορίες για «ποινική ευθύνη» για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα. Το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες.

Μόνο μέλη των εθνικών κοινοβουλίων ή οργανισμών όπως το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, καθηγητές πανεπιστημίων και πρώην νικητές μπορούν να προτείνουν υποψηφίους για το βραβείο. Η Τένι περιέγραψε τη διαδικασία ως μια «πολύ μεγάλη προσπάθεια».

Η βουλευτής δήλωσε ότι υπάρχει μια διεθνής προσπάθεια για την ενίσχυση της υποστήριξης για την υποψηφιότητα του Τραμπ και ότι έχει μιλήσει με αξιωματούχους στην Ασία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την ΕΕ. Είχε πει προηγουμένως στην The Washington Reporter, μια συντηρητική ειδησεογραφική πλατφόρμα, ότι ο στόχος ήταν να δείξει στην Επιτροπή Νόμπελ «ότι αυτό δεν προέρχεται μόνο από έναν Αμερικανό σε μια πολιτεία, ο οποίος τυχαίνει να είναι ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ».

Η μόνη άλλη γνωστή υποψηφιότητα του Τραμπ για το 2025 έγινε από τον Ολεξάντρ Μερέζκο, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Ουκρανίας, ο οποίος στη συνέχεια προσπάθησε να την αποσύρει.

«Η υποψηφιότητά μου έπρεπε να γίνει κίνητρο για αυτόν, ώστε να μην εξευμενίσει τον επιτιθέμενο, αλλά να βοηθήσει να επιτευχθεί μια δίκαιη ειρήνη», δήλωσε ο Μερέζκο, αναφερόμενος στη Ρωσία και τον Πρόεδρό της, Βλαντίμιρ Πούτιν. «Δεδομένου ότι ο Τραμπ δεν εκπλήρωσε ξανά τις υποσχέσεις του, αποφάσισα ότι έχω το ηθικό δικαίωμα να αποσύρω την υποψηφιότητα».

«Το έκανα μια μέρα που υπήρξε ρωσική επίθεση στο Κίεβο και ο Τραμπ δεν σχολίασε καθόλου», πρόσθεσε ο Μερέζκο. «Έχασα την εμπιστοσύνη μου στον Τραμπ».

Νόμπελ Ειρήνης Angela Weiss/Pool Photo via AP

Πώς αποφασίζει η Επιτροπή Νόμπελ

Η διαδικασία για την επιλογή του νικητή του Νόμπελ Ειρήνης είναι καλυμμένη με μυστικότητα. Ο κατάλογος των 338 υποψηφίων θα είχε συρρικνωθεί σε μια μακρά λίστα νωρίτερα φέτος, το μήκος της οποίας δεν αποκαλύπτεται. Σε εκείνο το στάδιο, οι ειδικοί που είναι επίσημα συνδεδεμένοι με το Ινστιτούτο Νόμπελ θα είχαν κληθεί να βοηθήσουν στον έλεγχο της εγκυρότητας των διάφορων υποψηφιοτήτων. Καθώς η διαδικασία συνεχίζεται και ενώ συντάσσεται η τελική λίστα, ή εάν η επιτροπή χρειάζεται να αντλήσει περισσότερες εξειδικευμένες γνώσεις ή στοιχεία για τους υποψηφίους, επικοινωνούν με διεθνείς ερευνητές και ειδικούς, των οποίων η συμβουλή καλύπτεται επίσης από τον κανόνα εμπιστευτικότητας των 50 ετών.

Αν και η απόφαση δεν απαιτεί να είναι ομόφωνη, συνήθως είναι, όπως συνέβη με τους Ομπάμα και Λιου, σύμφωνα με το βιβλίο The World’s Most Prestigious Prize του 2019 από τον Γκέιρ Λούντστατ, που είναι η πρώτη εσωτερική αναφορά για τους μηχανισμούς της διαδικασίας απονομής του βραβείου Ειρήνης.

Η Επιτροπή Νόμπελ επικαλέστηκε τις προσπάθειες του Ομπάμα για την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία και τη διαπραγμάτευση μιας νέας συμφωνίας START για τον περιορισμό των πυρηνικών οπλοστασίων.

Ο Λούντστατ, γραμματέας της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ από το 1990 έως το 2014, έγραψε ότι υπήρχε και άλλη κίνηση πίσω από την απόφαση: «Ο Ομπάμα εκπροσώπησε όλα τα ιδανικά για τα οποία η Επιτροπή Νόμπελ είχε δουλέψει σκληρά για πολλές δεκαετίες: έναν καλύτερα οργανωμένο κόσμο με έμφαση στον ΟΗΕ και τη διπλωματία πολλαπλών πλευρών· διάλογο και διαπραγματεύσεις σε σχεδόν όλες τις καταστάσεις· το όραμα ενός κόσμου ελεύθερου από πυρηνικά όπλα· ενίσχυση της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων· μια νέα κλιματική πολιτική.»

Αργότερα παραδέχτηκε ότι «η επιτροπή δεν πέτυχε ό,τι είχε ελπίσει ότι θα πετύχαινε» μέσω του Ομπάμα.

Ο Τραμπ, ο οποίος διαρκώς υποστηρίζει ότι τον έχει αγνοήσει άδικα η Επιτροπή Νόμπελ, διατηρεί μια πολύ πιο απομονωτική θέση. Και έχει επικρίνει συχνά την απονομή του βραβείου σε έναν από τους προκατόχους του: «Αν ήμουν εγώ Ομπάμα, το Νόμπελ Ειρήνης θα μου είχε δοθεί σε 10 δευτερόλεπτα», δήλωσε ο Τραμπ στην Οικονομική Λέσχη του Ντιτρόιτ τον Οκτώβριο του 2024.

Το Ινστιτούτο Έρευνας της Ειρήνης του Όσλο ( Peace Research Institute Oslo) καταρτίζει τη δική του ετήσια λίστα υποψηφίων. Φέτος, περιλαμβάνει την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων, έναν οργανισμό που εδρεύει στις ΗΠΑ και προασπίζεται την ελευθερία του Τύπου, καθώς και τη Σουδανική Δικτύωση Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, ένα εθελοντικό δίκτυο βοήθειας που δραστηριοποιείται στην εμπόλεμη χώρα, ως υποψήφιους για το βραβείο. Η λίστα του δεν περιλαμβάνει τον Τραμπ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του εκλιπόντος Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, και οι εθελοντικές ομάδες βοήθειας του Σουδάν βρίσκονται κοντά στην κορυφή της λίστας σύμφωνα με το Oddschecker, το οποίο τοποθετεί τον Τραμπ στην τρίτη θέση. Οι αποδόσεις, ωστόσο, είναι αναξιόπιστες. Ο Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε τον Φεβρουάριο του 2024 σε στρατόπεδο φυλακών στην Αρκτική, ήταν φαβορί σε αρκετές ιστοσελίδες πέρυσι, παρά το γεγονός ότι οι κανονισμοί του βραβείου αποκλείουν ρητά την απονομή μετά θάνατον. Αντ’ αυτού, το βραβείο δόθηκε στην Nihon Hidankyo, μια ιαπωνική οργάνωση που εκπροσωπεί τους επιζώντες από τις ατομικές βόμβες της Χιροσίμα και της Ναγκασάκι και αγωνίζεται για τον τερματισμό των πυρηνικών όπλων.

Αυτό που παραμένει άγνωστο, είναι πώς θα αντιδράσει ο Τραμπ αν δεν κερδίσει. Η Ελιασέν Ρέστα, από το Oslo Nye University College, πιστεύει ότι θα περιοριστεί σε «ηχηρές αναρτήσεις στο Twitter».

«Φαίνεται ότι η στρατηγική της νορβηγικής κυβέρνησης είναι να έχει τον Γιένς Στόλτενμπεργκ διαθέσιμο», είπε, αναφερόμενη στην ελπίδα ότι τα διαπιστευτήρια του πρώην δύο φορές πρωθυπουργού ως έμπειρου διπλωμάτη θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξομάλυνση των σχέσεων αν ο Τραμπ δεν κερδίσει.

Ο Τραμπ θα μπορούσε επίσης να παίξει ένα παιχνίδι με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η 10η Οκτωβρίου δεν είναι μόνο η ημέρα που ανακοινώνεται ο νικητής του 2025. Είναι επίσης η ημέρα που ανοίγουν οι υποβολές για το βραβείο του 2026. Η Τένι έχει υποσχεθεί να συνεχίσει να τον προτείνει «μέχρι να του απονεμηθεί αυτή η πολυπόθητη τιμή».

Η σύνθεση της υπάρχουσας επιτροπής — η οποία επιλέγεται από τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα στη Νορβηγία για να αντανακλά την ισορροπία της εξουσίας στο κοινοβούλιο — πρόκειται να αλλάξει, με τουλάχιστον δύο μέλη να ολοκληρώνουν την θητεία τους το 2026. Μία από αυτές τις θέσεις θα μπορούσε να μεταφερθεί στο ακροδεξιό «Κόμμα της Προόδου», το οποίο κέρδισε περίπου το 24% των ψήφων στις γενικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

«Με τον τρόπο που είναι διαμορφωμένη η επιτροπή αυτή τη στιγμή», είπε η Τένι, «ακόμα και αν έλυνε την παγκόσμια ειρήνη σήμερα, δεν θα το έπαιρνε».