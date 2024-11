Η πρώτη αντίδραση του Κρεμλίνου για τη χρήση πυραύλων ΑΤΑCMS από την Ουκρανία

Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου μετά το “πράσινο φως” Μπάιντεν για τη χρήση αμερικανικών πυραύλων από την Ουκρανία.

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας (18/11) το Κρεμλίνο κατά των ΗΠΑ μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, γνωστούς ως Army Tactical Missile System, ή ATACMS.

“Αν οι πύραυλοι που παρέχουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία, πλήξουν περιοχές βαθιά μες τη Ρωσία, η Μόσχα θα θεωρήσει ότι η επίθεση δεν προέρχεται από την Ουκρανία αλλά από τις ΗΠΑ”.

Η ανακοίνωση αναφέρει ακόμη ότι είναι «προφανές» ότι “η απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν σκοπεύει να ρίξει «λάδι στη φωτιά» και να προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης” γύρω από τη σύγκρουση στην περιοχή ενώ σημειώνει ότι η Ρωσία και ο πρόεδρός της, Βλαντιμίρ Πούτιν, έχουν καταστήσει σαφείς τις θέσεις του σχετικά με την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Δοκιμές με πραγματικά πυρά στο Πεδίο Πυραύλων White Sands πρώιμων εκδόσεων του ATACMS John Hamilton/U.S. Army via AP, File

Η κίνηση του Μπάιντεν ήρθε ως απάντηση στην ανάπτυξη χιλιάδων Βορειοκορεατών στρατιωτών για την υποστήριξη της Ρωσίας, και μετά από ένα μπαράζ χτυπημάτων της Μόσχας κατά ουκρανικών πόλεων το Σαββατοκύριακο.

Την Τρίτη, δε, συμπληρώνονται 1000 ημέρες από την εισβολή πλήρους κλίμακας της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σημειώνεται πως εδώ και καιρό, ο Αμερικανός πρόεδρος αντιστεκόταν στο να επιτρέψει στο Κίεβο να εξαπολύσει πλήγματα εντός της Ρωσίας χρησιμοποιώντας αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, γνωστούς ως Army Tactical Missile System, ή ATACMS, με την αιτιολογία ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις με τη Μόσχα.

Τώρα, περίπου δύο μήνες προτού παραδώσει τη θέση του στον Ντόναλντ Τραμπ, οι αντιρρήσεις κάμφθηκαν.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρακαλούσε επί μήνες τις ΗΠΑ και άλλες χώρες-εταίρους να άρουν τους περιορισμούς στη χρήση από την Ουκρανία όπλων μεγάλου βεληνεκούς -δυτικής κατασκευής- εντός της Ρωσίας.

Έχει υποστηρίξει, εξάλλου, ότι τα πλήγματα με τους αμερικανικούς πυραύλους ATACMS, τους βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow και τους γαλλικούς πυραύλους Scalp είναι απαραίτητα για να χτυπηθούν οι δυνάμεις της Ρωσίας προτού αυτές μπορέσουν να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις σε ουκρανικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων υποδομών.

Οι προειδοποιήσεις Πούτιν

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει εκδώσει προειδοποιήσεις σχετικά με την στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία και συγκεκριμένα για την παροχή των πυραύλων ATACMS και κατά το παρελθόν.

Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο είχε προειδοποιήσει τη Δύση να μην αφήσει την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει ρωσικό έδαφος, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε “άμεση συμμετοχή” της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς επίσης θα “άλλαζε ουσιαστικά την ίδια την ουσία, τη φύση της σύγκρουσης“.

“Αυτό θα σήμαινε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και τα ευρωπαϊκά κράτη, πολεμούν με τη Ρωσία“, δήλωσε χαρακτηριστικά ο ηγέτης του Κρεμλίνου.

Βλαντίμιρ Πούτιν 2024 Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Μέχρι στιγμής πάντως οι μόνες αντιδράσεις για την πρόσφατη απόφαση Μπάιντεν ήρθαν από ανώτερους Ρώσους πολιτικούς, οι οποίοι εκφράζουν μεγάλη οργή για την απόφαση Μπάιντεν.

Ο επικεφαλής ενός φιλοκρεμλινικού κόμματος έκανε λόγο για κλιμάκωση και προειδοποίησε με σοβαρές συνέπειες, ενώ ένας ανώτερος Ρώσος γερουσιαστής χαρακτήρισε το γεγονός αυτό ως “ένα βήμα προς έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο”.

Η σημασία και η δυνατότητα του όπλου

Oι πύραλοι ATACMS (Army Tactical Missile System) αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα όπλα, που έχει παρασχεθεί στην Ουκρανία μέχρι σήμερα, με δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων μεγάλης εμβέλειας που φτάνουν έως και τα 300 χιλιόμετρα.

Με αυτά, η Ουκρανία αποκτά τη δυνατότητα να πλήττει βαθύτερα σημεία υπό ρωσικό έλεγχο, στοχεύοντας βάσεις, αποθήκες και κέντρα ανεφοδιασμού.

“Αυτή είναι μια πολύ σημαντική απόφαση για εμάς”, δήλωσε στο BBC ο Σερχίι Κουζάν, Πρόεδρος του think tank Κέντρου Ασφάλειας και Συνεργασίας της Ουκρανίας, με έδρα το Κίεβο. “Δεν είναι κάτι που θα αλλάξει την πορεία του πολέμου, αλλά πιστεύω ότι θα κάνει τις δυνάμεις μας πιο ισοδύναμες”.

Ο κ. Κουζάν τόνισε πως η απόφαση αυτή ήρθε την κατάλληλη στιγμή, ενόψει της αναμενόμενης μεγάλης επίθεσης από ρωσικές και βορειοκορεατικές δυνάμεις, που αποσκοπεί στην εκδίωξη των ουκρανικών στρατευμάτων από την περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

“Γι’ αυτό αυτή η απόφαση είναι τόσο κρίσιμη. Απομένουν μόλις δύο ημέρες“, προσθέτει, επισημαίνοντας πως πολλά εξαρτώνται από τις ποσότητες των πυραύλων που έχουν ήδη παραδοθεί στην Ουκρανία και αν οι ΗΠΑ θα μοιραστούν πληροφορίες για τη βέλτιστη χρήση τους στο πεδίο.

Οι πιθανοί στόχοι που θα πλήξει η Ουκρανία

Αναλυτές έχουν καταγράψει σε λίστα τον μεγάλο αριθμό ρωσικών στόχων που βρίσκονται εντός εμβέλειας αυτών των πυραύλων – με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War) να παρουσιάζει έναν αναλυτικό κατάλογο και διαδραστικό χάρτη αυτών των στόχων.

Σύμφωνα με το understandingwar.org που αναλύει τον παραπάνω χάρτη, από τους 245 στόχους της Ουκρανίας μόνο οι 16 (6,5%) είναι αεροπορικές βάσεις, σύμφωνα με στοιχεία της 26ης Αυγούστου 2024. Η ανάλυση του ISW τονίζει ότι τον Μάιο του 2024, είχαν καταγραφεί 250 στόχοι εντός εμβέλειας των ATACMS, συμπεριλαμβανομένων 17 αεροπορικών βάσεων. Από αυτούς, η μέγιστη εμβέλεια των ουκρανικών HIMARS, που οι ΗΠΑ επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται υπό περιορισμένες συνθήκες, καλύπτει μόνο 20 στόχους.

Συνεπώς, τουλάχιστον 225 στρατιωτικοί στόχοι βρίσκονται εντός εμβέλειας των ATACMS αλλά εκτός εμβέλειας των HIMARS.

Περισσότερο από το 85% (209 από τους 245) των γνωστών στρατιωτικών στόχων εντός εμβέλειας των ATACMS δεν περιλαμβάνουν αεροπορικές βάσεις. Παρά το γεγονός ότι οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν εγχώρια συστήματα μακράς εμβέλειας για να πλήξουν κάποιους από αυτούς τους στόχους, φαίνεται ότι δεν διαθέτουν αρκετά τέτοια συστήματα.

Σημειώνεται πως η λίστα των 245 στόχων δεν περιλαμβάνει τα διάφορα στρατόπεδα και τις νέες εγκαταστάσεις που ο ρωσικός στρατός έχει ανεγείρει κοντά στην Ουκρανία για να υποστηρίξει τον πόλεμο της Ρωσίας. Συνεπώς, ο κατάλογος προσδιορίζει μόνο ένα μέρος όλων των στρατιωτικών στόχων που βρίσκονται στην εμβέλεια του ATACMS. Τα αρχηγεία των συνταγμάτων, ταξιαρχιών και μεραρχιών που βρίσκονται στη συγκεκριμένη λίστα σχετίζονται κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο οι στόχοι αυτοί διευκολύνουν την εκπαίδευση και χρησιμεύουν ως χώροι αποθήκευσης, δεδομένου ότι οι μάχιμες μονάδες είναι προωθημένες στην Ουκρανία.