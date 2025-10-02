Η Shein ανοίγει τα πρώτα φυσικά καταστήματα στη Γαλλία – Κι έχει ήδη εχθρούς

Η Shein ετοιμάζεται να ανοίξει τα πρώτα της φυσικά καταστήματα στη Γαλλία, προκαλώντας αντιδράσεις από τους Γάλλους λιανέμπορους και πολιτικούς.

Η Shein, ο διαδικτυακός γίγαντας του fast-fashion, ετοιμάζεται να ανοίξει τα πρώτα της φυσικά καταστήματα στη Γαλλία, σηματοδοτώντας μια καινοτόμα κίνηση για την εταιρεία, η οποία μέχρι σήμερα είχε περιοριστεί στον ψηφιακό κόσμο.

Η συμφωνία με την εταιρεία Société des Grands Magasins, ιδιοκτήτρια των γνωστών πολυκαταστημάτων, προβλέπει το άνοιγμα καταστημάτων στα εμβληματικά πολυκαταστήματα Galeries Lafayette και BHV στο Παρίσι, καθώς και σε πέντε άλλες γαλλικές πόλεις.

Η νέα αυτή κίνηση ανατρέπει τη στρατηγική της Shein, η οποία μέχρι σήμερα είχε περιοριστεί σε προσωρινές pop-up εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Το εγχείρημα του ανοίγματος φυσικών καταστημάτων αναμένεται να προσελκύσει ένα νεότερο κοινό, με τον πρόεδρο της SGM, Frédéric Merlin, να δηλώνει ότι οι πελάτες θα μπορούν να συνδυάζουν την αγορά ενός ρούχου Shein με την απόκτηση μιας πολυτελούς τσάντας σχεδιαστή την ίδια ημέρα.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν έμεινε αδιάφορη, καθώς η Galeries Lafayette, η οποία συνεργάζεται με την SGM υπό τη μορφή franchise, εξέφρασε την αντίθεσή της στην απόφαση αυτή. Η γαλλική εταιρεία ισχυρίζεται πως η στρατηγική αυτή παραβιάζει τις συμφωνίες franchise και αντιτίθεται στη φιλοσοφία της, καθώς η Shein προσφέρει προϊόντα ταχύτατης μόδας που -σύμφωνα με την ίδια- έρχονται σε αντίθεση με τις αξίες και την ποιότητα της προσφοράς της.

Η πίεση από τους Γάλλους λιανέμπορους και η πολιτική αντίδραση

Η Shein, γνωστή για τις πολύ χαμηλές τιμές της, βρίσκεται στο στόχαστρο των Γάλλων λιανέμπορων και πολιτικών. Οι νομοθέτες της χώρας εξετάζουν την ψήφιση ενός νόμου που θα περιορίσει την επίδραση της fast-fashion, με προτάσεις που περιλαμβάνουν την απαγόρευση διαφημίσεων για εταιρείες όπως η Shein.

Ο Yann Rivoallan, επικεφαλής της Ένωσης Λιανικής Μόδας, ανέφερε πως η κίνηση αυτή της Shein θυμίζει την προσπάθεια καταστροφής παραδοσιακών γαλλικών εμπορικών σημάτων, πλημμυρίζοντας την αγορά με προϊόντα μίας χρήσης που είναι αδύνατο να ανταγωνιστούν οι τοπικές επιχειρήσεις.

Οι Γάλλοι λιανέμποροι, ήδη πιεσμένοι από τον ανταγωνισμό μεγάλων αλυσίδων όπως η Zara και η H&M, δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τη στρατηγική της Shein, η οποία ελκύει καταναλωτές με τις ασυναγώνιστες εκπτώσεις και τις συχνές προσφορές. Όπως γράφει το Reuters, η παρουσία της Shein οδήγησε αρκετές γαλλικές αλυσίδες fast-fashion, όπως η Jennyfer και η NafNaf, σε διαδικασίες πτώχευσης μέσα στο 2024.

Η επιχειρηματική στρατηγική της Shein βασίζεται στην αποστολή προϊόντων απευθείας από εργοστάσια στην Κίνα στους καταναλωτές, εκμεταλλευόμενη τις τελωνειακές απαλλαγές για τα πακέτα χαμηλής αξίας. Με αυτό το μοντέλο, η εταιρεία έχει καταφέρει να διατηρήσει ελάχιστο αδιάθετο απόθεμα και να προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές.

Η δημιουργία φυσικών καταστημάτων, ωστόσο, φέρνει νέες προκλήσεις για τη Shein, απαιτώντας από την εταιρεία να διατηρεί απόθεμα και να αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων. Αυτό το βήμα σηματοδοτεί μία απομάκρυνση από το διαδικτυακό μοντέλο που την ανέδειξε σε γίγαντα της fast-fashion.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο προσαρμογής της Shein, καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να καταργήσουν τις δασμολογικές απαλλαγές για τα χαμηλής αξίας πακέτα, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμματίζει ανάλογες αλλαγές. Αυτό το νέο περιβάλλον καθιστά τη στρατηγική των φυσικών καταστημάτων ακόμα πιο σημαντική για την εταιρεία.

Το πρώτο φυσικό κατάστημα της Shein θα ανοίξει στις αρχές Νοεμβρίου στον έκτο όροφο του BHV στο Παρίσι, με αργότερα καταστήματα να ακολουθούν στις πόλεις Ντιζόν, Γκρενόμπλ, Ρενς, Λιμόζ και Ανζέρ.