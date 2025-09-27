Η Χαμάς δηλώνει πως δεν έχει λάβει κανένα σχέδιο εκεχειρίας του Τραμπ

Κανένα σχέδιο εκεχειρίας δεν έχει στα χέρια της η Χαμάς όπως τόνισε πηγή της σε διεθνές πρακτορείο.

Η Χαμάς δεν έχει λάβει κανένα σχέδιο εκεχειρίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε το Σάββατο το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, την ώρα που ισραηλινές δυνάμεις επεκτείνουν την επίθεσή τους στην πόλη της Γάζας.

Επικαλούμενη πηγές, η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ανέφερε ότι η Χαμάς συμφώνησε κατ’ αρχήν να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατά σε αντάλλαγμα εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους και τη σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων βάσει του σχεδίου του Τραμπ.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και συμφωνία του Ισραήλ να μην προσαρτήσει τον παλαιστινιακό θύλακα και να μην εκδιώξει τους Παλαιστίνιους που ζουν εκεί, ανέφερε το δημοσίευμα της Haaretz.

«Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο στη Χαμάς», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της Χαμάς, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.