Times of Israel: Αυτό είναι το σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα

Τα 21 σημεία του σχεδίου που προτείνουν οι ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα δημοσιοποίησαν οι Times of Israel. Οι αλλαγές στη στάση του Ντόναλντ Τραμπ και το παλαιστινιακό κράτος.

Το περιεχόμενο των 21 σημείων του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα δίνουν στη δημοσιότητα οι Times of Israel, οι οποίο επικαλούνται αντίγραφο που έχουν στην διάθεσή τους.

Η ισραηλινή εφημερίδα αναφέρει πως έλαβε αντίγραφο του σχεδίου το οποίο συζήτησε ο αμερικανός πρόεδρος με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και για το οποίο στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: “Φαίνεται ότι ίσως έχουμε συμφωνία”.

Η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ενθαρρύνει τους Παλαιστινίους να παραμείνουν στη Λωρίδα και προβλέπει τη δημιουργία μιας οδού προς ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Το έγγραφο φέρεται επίσης να περιέχει ρήτρες που έχουν αποτελέσει βασικά στοιχεία σε διάφορες προτάσεις που έχουν καταρτιστεί από διαφορετικούς ενδιαφερόμενους τους τελευταίους μήνες — από την απελευθέρωση όλων των ομήρων έως την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία.

Η απόφαση να ενθαρρυνθούν ρητά οι Παλαιστίνιοι να παραμείνουν στη Γάζα αποτελεί μια σημαντική αλλαγή στάσης για την κυβέρνηση Τραμπ γύρω από το ζήτημα, δεδομένου ότι τον Φεβρουάριο ο Τραμπ συγκλόνισε μεγάλο μέρος του κόσμου με τις δηλώσεις του ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο της Γάζας και θα μετεγκαταστήσουν μόνιμα ολόκληρο τον πληθυσμό της, περίπου δύο εκατομμύρια άτομα, μιλώντας μάλιστα για “Riviera της Μέσης Ανατολής” εν μέσω λιμού και γενοκτονίας των Παλαιστινίων.

Αυτές οι δηλώσεις έδωσαν σημαντική ώθηση στην ιδέα μεταξύ των ακροδεξιών εταίρων της κυβέρνησης συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά και μεταξύ πιο μετριοπαθών ισραηλινών πολιτικών προσώπων, οι οποίοι έκτοτε εργάζονται ενεργά για να «ενθαρρύνουν την εθελοντική μετανάστευση» των κατοίκων της Γάζας, αν και χωρίς επιτυχία μέχρι σήμερα.

Επιπλέον, η πρόταση που οραματίζεται μια πιθανή πορεία προς ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος μετά την ανασυγκρότηση της Γάζας και την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής φαίνεται επίσης να αποτελεί σημαντική απόκλιση από την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι έχει αποφύγει να εκφράσει την υποστήριξή της σε μια λύση δύο κρατών.

Το σχέδιο που έλαβαν οι Times of Israel — και το οποίο επιβεβαίωσαν δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα — προβλέπει ακόμη και την έναρξη διαλόγου μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των Παλαιστινίων με σκοπό τη συμφωνία για έναν «πολιτικό ορίζοντα» για «ειρηνική συνύπαρξη».

Ενώ αυτοί οι όροι αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για τους Παλαιστινίους, η πρόταση που συντάχθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff — και η οποία αναμένεται να τελειοποιηθεί τις επόμενες ημέρες — περιλαμβάνει επίσης ρήτρες που το Ισραήλ απαιτούσε εδώ και καιρό.

Αυτές περιλαμβάνουν τη δέσμευση της Χαμάς για αποστρατιωτικοποίηση, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τη θέσπιση μιας διαδικασίας για την «αποριζοσπαστικοποίηση» του πληθυσμού.

Αυτές οι απαιτήσεις πιθανότατα θα κάνουν την πρόταση δύσκολη για την Χαμάς, ενώ από την άλλη η δημιουργία ενός πιθανού μονοπατιού προς ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος θα μπορούσε να αποτελέσει κόκκινη γραμμή για τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος εδώ και καιρό προσπαθεί να εμποδίσει μια λύση δύο κρατών.

Σημειώνεται ότι η πρόταση των ΗΠΑ είναι ακόμη αρκετά ασαφής ως προς τις λεπτομέρειες και είναι πιθανό να χρειαστούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις, ακόμη και αν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν στο σχέδιο.

Τα 21 σημεία του σχεδίου των ΗΠΑ για τη Γάζα

Ακολουθεί το περιεχόμενο του σχεδίου, το οποίο έχει παραφραστεί κατόπιν αιτήματος των πηγών που το παρείχαν, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

1. Η Γάζα θα είναι μια αποριζοσπαστικοποιημένη, ελεύθερη από τρομοκρατία ζώνη, που δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της.

2. Η Γάζα θα αναπτυχθεί εκ νέου προς όφελος του λαού της.

3. Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως, με τις ισραηλινές δυνάμεις να σταματούν όλες τις επιχειρήσεις και να αποσυρθούν σταδιακά από τη Λωρίδα.

4. Εντός 48 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι ζωντανοί και νεκροί όμηροι θα επιστραφούν.

5. Μόλις επιστραφούν οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει αρκετές εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και πάνω από 1.000 κατοίκους της Γάζας που συνελήφθησαν από την έναρξη του πολέμου, μαζί με τις σορούς αρκετών εκατοντάδων Παλαιστινίων.

6. Μόλις επιστραφούν οι όμηροι, τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη θα λάβουν αμνηστία, ενώ τα μέλη που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα θα λάβουν ασφαλή διέλευση προς τις χώρες υποδοχής.

7. Μόλις επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, η βοήθεια θα καταφθάσει στη Λωρίδα με ρυθμούς που δεν θα είναι χαμηλότεροι από τα κριτήρια αναφοράς που ορίστηκαν στη συμφωνία για τους ομήρους του Ιανουαρίου 2025, η οποία περιελάμβανε 600 φορτηγά με βοήθεια ανά ημέρα, μαζί με την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και την είσοδο εξοπλισμού για την απομάκρυνση των ερειπίων.

8. Η βοήθεια θα διανέμεται — χωρίς παρεμβάσεις από καμία από τις δύο πλευρές — από τα Ηνωμένα Έθνη και τον Ερυθρό Ημισέληνο, μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς που δεν συνδέονται ούτε με το Ισραήλ ούτε με τη Χαμάς.

Το κείμενο αυτής της ρήτρας φαίνεται σκόπιμα ασαφές, αναφέρει το δημοσίευμα, και αφήνει φαινομενικά περιθώρια για τη συνέχιση της λειτουργίας του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας, καθώς τεχνικά πρόκειται για αμερικανικό οργανισμό, ακόμη και αν ήταν ιδέα Ισραηλινών που συνδέονται με την κυβέρνηση και δημιουργήθηκε για να ταιριάζει με την πολεμική πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης.

9. Η Γάζα θα διοικείται από μια προσωρινή, μεταβατική κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την παροχή καθημερινών υπηρεσιών στον πληθυσμό της Λωρίδας. Η επιτροπή θα εποπτεύεται από ένα νέο διεθνές όργανο που θα συσταθεί από τις ΗΠΑ σε συνεννόηση με τους Αραβικούς και Ευρωπαίους εταίρους. Θα θεσπίσει ένα πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της Γάζας έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.

Αυτή είναι η πρώτη αναφορά του αμερικανικού σχεδίου στην Παλαιστινιακή Αρχή με έδρα τη Ραμάλα, σημειώνου οι Times of Israel. Το Ισραήλ έχει αποκλείσει την Αρχή ως πιθανό κυβερνήτη της Γάζας, απορρίπτοντας έτσι αυτό που έχει καταστεί το κλειδί για την προσέλκυση αραβικής βοήθειας στη μεταπολεμική διαχείριση της Λωρίδας, δεδομένου ότι η διεθνής κοινότητα θεωρεί την ενοποίηση της Δυτικής Όχθης και της Γάζας υπό ένα ενιαίο, αναμορφωμένο κυβερνητικό όργανο ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ειρήνη.

Η προφανής απόφαση να διατηρηθεί ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής για μια ακαθόριστη μελλοντική ημερομηνία θα είναι πιθανώς δύσκολο να γίνει αποδεκτή από τη Ραμάλα, αλλά η επιρροή της σε αυτές τις συζητήσεις είναι περιορισμένη.

Το σημείο εννέα φαίνεται να αντλεί σε μεγάλο βαθμό από το σχέδιο του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα The Times of Israel νωρίτερα αυτό το μήνα. Ο Μπλερ και ο πρώην ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζάρετ Κούσνερ εργάζονται επί μήνες για το θέμα της Γάζας, ενώ παράλληλα συμβουλεύουν τον Γουίτκοφ.

10. Θα δημιουργηθεί ένα οικονομικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας μέσω της σύγκλησης εμπειρογνωμόνων με εμπειρία στην κατασκευή σύγχρονων πόλεων στη Μέση Ανατολή και μέσω της εξέτασης υφιστάμενων σχεδίων που αποσκοπούν στην προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

11. Θα δημιουργηθεί μια οικονομική ζώνη, με μειωμένους δασμούς και τιμές πρόσβασης που θα διαπραγματευτούν οι συμμετέχουσες χώρες.

12. Κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα, αλλά όσοι επιλέξουν να φύγουν θα έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν. Επιπλέον, οι κάτοικοι της Γάζας θα ενθαρρυνθούν να παραμείνουν στη Λωρίδα και θα τους δοθεί η ευκαιρία να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον εκεί.

13. Η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Θα υπάρξει δέσμευση για την καταστροφή και τη διακοπή της κατασκευής οποιασδήποτε επιθετικής στρατιωτικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των τούνελ. Οι νέοι ηγέτες της Γάζας θα δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές τους.

14. Οι περιφερειακοί εταίροι θα παρέχουν εγγύηση ασφάλειας για να διασφαλίσουν ότι η Χαμάς και άλλες φατρίες της Γάζας θα συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και ότι η Γάζα θα σταματήσει να αποτελεί απειλή για το Ισραήλ ή τον ίδιο τον λαό της.

15. Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με αραβικούς και άλλους διεθνείς εταίρους για τη δημιουργία μιας προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα αναπτυχθεί αμέσως στη Γάζα για να επιβλέπει την ασφάλεια στη Λωρίδα. Η δύναμη αυτή θα αναπτύξει και θα εκπαιδεύσει μια παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, η οποία θα λειτουργεί ως μακροπρόθεσμος φορέας εσωτερικής ασφάλειας.

16. Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα, και ο ισραηλινός στρατός θα παραδώσει σταδιακά τα εδάφη που κατέχει επί του παρόντος, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας που θα τον αντικαταστήσουν θα εδραιώσουν τον έλεγχο και τη σταθερότητα στη Λωρίδα.

17. Εάν η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει την πρόταση αυτή, τα παραπάνω σημεία θα προχωρήσουν σε περιοχές χωρίς τρομοκρατία, τις οποίες ο ισραηλινός στρατός θα παραδώσει σταδιακά στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης.

Αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην πιθανότητα ότι η συμφωνία θα μπορούσε να εφαρμοστεί τουλάχιστον εν μέρει, ακόμη και αν η Χαμάς δεν συμφωνήσει, εξηγεί το δημοσίευμα.

18. Το Ισραήλ συμφωνεί να μην πραγματοποιήσει μελλοντικές επιθέσεις στο Κατάρ. Οι ΗΠΑ και η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζουν τον σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο της Ντόχα στη σύγκρουση στη Γάζα.

19. Θα θεσπιστεί μια διαδικασία για την αποριζοσπαστικοποίηση του πληθυσμού. Αυτή θα περιλαμβάνει έναν διαθρησκευτικό διάλογο με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας και αφηγήσεων στο Ισραήλ και τη Γάζα.

20. Όταν προχωρήσει η ανασυγκρότηση της Γάζας και εφαρμοστεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, ενδέχεται να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, η οποία αναγνωρίζεται ως η προσδοκία του παλαιστινιακού λαού.

Η ρήτρα δεν παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το παλαιστινιακό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και δεν είναι οριστική όσον αφορά το πότε μπορεί να καθιερωθεί η πορεία προς την κρατική υπόσταση.

21. Οι ΗΠΑ θα καθιερώσουν διάλογο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων με σκοπό τη συμφωνία για ένα πολιτικό ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης.